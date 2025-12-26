خبر و دیدگاه
جنرال سریع را هم شهید کردند و همه در نوبت ترور شدنیم
شرمتان باد، فراری های جبون و رهبرنماهای ترسو و بزدل.ما که اراده برای آزادسازی وطن و رویکرد با همسایههای نامرد غرب و شرقی کشور را داریم. امکانات نه داریم. آن بیغیرت هایی که امکانات داشتند و دزدیدند، ارادهی رهایی از بردهگی را نه دارند و یا تمایل ختم وابستهگی به این کشور و آن کشور را. سرانجام صفحات ما بلاتشبیه مسجد برای فاتحه دادن، گل افشانی برای تبریک گفتن و گلایههای بینتیجه کردن شده اند. و خود ما هم گردانندههای آنها. آزادی بدون قربانی و قربانی بدون جنگیدن و جنگیدن بدون امکانات و همه بدون اراده نه میشوند. راه چیست؟ هیچ و هیچ و هیچ. فقط همه حتا در این غرب هم منتظر سرنوشت ناسازگار خویش باشیم. چون طالب قبلآ هوشدار داده بود. این هوشدار به دستور بادارانش است.دگر یارای دل آسایی گفتن نه دارم،تشکر از آقای جعفریان گرامی که همیشه همدرد تاجیکان بوده اند. متن زیر، از ایشانست.(فوری و تلخ و شرمآورژنرال “اکرامالدین سریع” به ژنرال شهید “اکمل امیر” پیوست…یکی را طالبان فرودین ۱۴۰۲ در کوههای هندوکش به شهادت رساند و ژنرال سریع را امشب(سوم دیماه)در قلب تهران، میدان امام حسین(ع)…عشاق طالبان کلاهشان را بالاتر بگذارند. فقط نتانیاهو نیست که هنیه را در تهران ترور میکند، حالا ملاهبتالله هم چنین میکند. هم در مشهد و حالا در تهران…خاک بر سرتان….