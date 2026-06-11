آینه غربت؛ روایت زندگی یک نسل در یک بیت

\r\n\r\n\u0645\u0647\u0631\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u0634\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644 \u0648\u0637\u0646\u0634 \u0628\u0627 \u0632\u0648\u0631 \u0648 \u062a\u0648\u0637\u0626\u0647 \u0645\u062c\u0628\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u06a9 \u0648\u0637\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c\r\n\r\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u062f \u063a\u0631\u0628\u062a \u0648 \u0641\u0631\u0627\u0642 \u0648\u0637\u0646 \u0645\u06cc \u0646\u0627\u0644\u062f.\r\n\r\n\u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f\u00a0 \u06cc\u06a9 \u0628\u06cc\u062a \u0648 \u0635\u062f -26-6