Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر و دیدگاه

آینه غربت؛ روایت زندگی یک نسل در یک بیت

تصویر مهرالدین مشید مهرالدین مشیدژوئن 11, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
مهرالدین مشید

 

مهرالدین مشید که از اشغال وطنش با زور و توطئه مجبور به ترک وطن شده است،

در این نوشته از درد غربت و فراق وطن می نالد.

نوشته را اینجا بخوانید  یک بیت و صد -26-6

تصویر مهرالدین مشید مهرالدین مشیدژوئن 11, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
تصویر مهرالدین مشید

مهرالدین مشید

نوشته های مشابه

دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

زندگی من _ قسمت سی و پنجم

ژوئن 11, 2026
عبدالناصر نورزاد پژوهشگر امنیت ملی

سه کانون بحران و نبرد بر سر نظم آینده جهان

ژوئن 11, 2026
عبدالناصر نورزاد پژوهشگر امنیت ملی

رمزگشایی از تلاش های روس ها برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان

ژوئن 11, 2026
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم

شورای ملی

ژوئن 11, 2026

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا