خاکۀ قانون اساسی جمهوری خوراسان

بسم الله الرحمن الرحیم

دیباچه, دولت, ریاست جمهوری, حقوق و وظایف اساسی مردم, قوه مقننه, قوه اجراییه, قوه قضاییه, دیوان قانون اساسی, مطبوعات آزاد, اداره , حکومت نظامی , تعدیل

بخش 2

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دولت

دولت در این سرزمین آریایی , به نام کشور جمهوری خوراسان یاد می شود که کشوری است با نظام جمهوری شورایی و بر پایه دموکراسی, فدرالیزم و سکولاریزم یعنی گزینش فرمانداران دولتی به شمول والی ها , شهردارها و مقامات ملکی هر ولایت و شهر و شهرک با رأی مردم برگزیده می شوند و دولتی است واحد و غیر قابل تجزیه و حاکمیت دولتی, در انتخابات همگانی به مردم تعلق دارد. دین و دولت از هم جدا ومستقلانه وظایف خود را از پیش می برند و به همدیگر اعمال نفوذ و امر و نهی نمی داشته باشند و در برایند کارشیوه دولتمداری, دولت حق ندارد از دین مقدس اسلام به حیث حربه استبدادگری و ابزار فشار یا سرکوبگر برمردم خط و نشان بکشد و دین هم نباید در امور دولتداری مداخله داشته باشد. ( همانگونه که دیده شده استقلال دین و دولت از همدیگر در کشورهای اسلامی ترکیه, اندونیزیا , مالیزیا, آسیای میانه و حتی مصر, برآیند های بسیار مثبت وکارسازی داشته است)

سیاست خارجی کشور در کشور جمهوری خوراسان بر مبنای منافع داخلی کشور تنظیم می گردد تا با همه کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه وآنهایی که برای ارتقای کشور کمک های بی شائبه ارایه میدارند, برپ ایه حقوق و احترام متقابل و با شناخت مرزهای جغرافیایی همسایگان به شمول مرزهای جنوبی وشرقی با پاکستان ودرسطح جهانی استوار میباشد و همانگونه که همسایگان حق هیچگونه مداخله در امور داخلی و ادعای ارضی بالای اراضی کشور را ندارند , جمهوری خوراسان هم هیچگونه مداخله در امور کشورهای همسایه را جایز ندانسته وهیچگونه ادعای ارضی ویاهم تجزیه کشورهای همسایه را مدنظر نداشته وحق شان رابرای پاسداری وحراست ازمرزهای آنها به رسمیت می شناسیم.

دولت جمهوری خوراسان کوشش می نماید تا با کشورهای تاجیکستان, اوزبیکستان, تورکمنستان, قرغیزستان, قزاقستان و حتی ایران و ترکیه با تشکیل بازار مشترک اقتصادی و سیاسی , دفاع واحد, امنیت منطقوی, زمینه های ایجاد پول واحد, درفش واحد, سرودملی واحد, مرزهای آزاد و رفت و آمد بدون روادید را مهیا ساخته سرانجام یک حکومت و کشور مشترک را با احترام و حراست از فرهنگ ها و زبان های هرکدام تا ده سال آینده بوجود بیاورند.

اتباع کشور جمهوری خوراسان عبارت اند از همه افرادی که دراین سرزمین تولد شده اند ویا از نسل این سرزمین در کشورهای دیگر به دنیا آمده باشند. برهر فرد این افراد با حفظ هویت فرهنگی هرکدام کلمه (آرین) اطلاق میشود واز کلیه حقوق شهروندی وامتیازات معنوی ومادی این سرزمین بویژه تابعیت دوگانه, شناسنامه, گذرنامه و رأی شان در انتخابات ریاست جمهوری میتوانند استفاده نمایند.

دین رسمی کشور جمهوری خوراسان دین مقدس اسلام است. آن عده هموطنانی که در کشور جمهوری خوراسان پیرو دین مقدس اسلامی نیستند, در اجرای مراسم دینی شان کاملا آزاد می باشند واز حقوق مساوی شهروندی در امور اجتماعی برخوردارند.

رشد و انکشاف هر زبان در کشور جمهوری ی خوراسان حق گویندگان و وارثان همان زبان است . وارثان هر زبان می توانند درمحلات شان با همان زبان مادری شان حل مطلب نمایند. دولت در حمایت یکجانبه یا کم بها دادن هیچ یک از زبانهای کشور حق مداخله را ندارد بلکه وظیفه دارد تا در انفاذ, تاسیس, وضع و چاپ و نشر کلیه قوانین, نهادها, سرود ملی, ضرب و چاپ پول, مراکز, مراتب و مراحل ونام های لشکری و کشوری را به شمول نامهای رتبه های نظامی و پولیس و دانشگاهی را به زبان فراگیر پارسی که زبان میان تباری ( بین الاقوامی) کشور است تهیه, نشروچاپ نماید. دولت حق ندارد واژه ها واصطلاحات یک زبان رابر زبان دیگر تحمیل نماید. مردم این کشور حق دارند نظر به فیصله سازمان ملل متحد قانونا از تساوی حقوق (زبان مادری) برخوردارباشند و گفتار و نوشتار و خواندن خود را به زبان های مادری خود نظر به آرزوی خود انجام بدهند. همانگونه که هیچ قوم وطایفه وقبیلۀ بردیگری امتیاز وبرتری ندارد, هیچ زبانی نیز بردیگری برتری وامتیاز ندارد.

کاربرد تخلص های قومی, قبیلوی , منطقوی و محلی در کشور جمهوری خوراسان بزرگ به منظور جلوگیری از برتری جویی های قومی, قبیلوی و منطقوی و در نتیجه ایجاد همگونی و امتزاج اجتماعی و تفاهم همگانی, ملغی اعلام می گردد و هیچ کس نباید که از تخلص های قومی, قبیلوی و منطقوی که تعلقات وی رابه یک قوم و قبیله ومنطقه خاص نشان بدهد, استفاده نماید. در شناسنامه و گذرنامه هم, بخاطر رفتن به سوی یکپارچگی همگانی از ذکر وابستگی های قومی, قبیلوی و منطقوی خودداری شده تنها نام و نام پدر وپدرکلان ,شماره ثبت, تاریخ تولد , شهرک محل تولد و ولایت تولد هر شهروند کشور ذکر میگردد.

بخاطر فراهم سازی زمینه رشد و استفاده از نیروی جوانان در کشور جمهوری خوراسان, سن رئیس جمهور, صدراعظم, وزرا , سفرا و والی ها در هنگام نامزد شدن باین وظایف از 50 سال به بالا نباشند وسن معاون ها و معین های شان از 40 سال به بالا نباشد.

آبهای کشور جمهوری خوراسان که از منابع داخلی سرچشمه میگیرد و به کشورهای همسایه سرازیر میشود, حق ساختن بند و انهار برای تولید برق وامور کشاورزی برای استفاده داخلی یک حق مسلم باشندگان این سرزمین است و اگر آب اضافی سنجش شود طبق قرارداد جداگانه برای هر مترمکعب آب صادره پول عادلانه طبق توافق طرفین تعیین می شود.

درهمه اموری که بین کشور جمهوری خوراسان و کشورهای دیگر به شمول کشورهای همسایه اختلافی بروز نماید, از سازمان کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد برای میانجیگری تقاضای کمک میشود.

(ادامه دارد)