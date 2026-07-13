خاکۀ قانون اساسی جمهوری خوراسان

بسم الله الرحمن الرحیم

دیباچه, دولت, ریاست جمهوری, حقوق و وظایف اساسی مردم, قوه مقننه, قوه اجراییه, قوه قضاییه, دیوان قانون اساسی, مطبوعات آزاد, اداره , حکومت نظامی , تعدیل

بخش 1

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این خاکۀ پیشنهادی قانون اساسی از طرف رئیس بنیاد ژورنالیستان آریانا (دکترشکرالله کُهگدای)در 11 بخش و 124 اصل با استفاده از تجارب کاری چندین ساله بنده در شورای ملی کشور در دهه قانون اساسی و دموکراسی (1343 – 1352 خورشیدی) بحیث خبرنگار پارلمانی روزنامه کاروان در کابل جان و همچنان واکاوی قوانین مشابه و نیز پژوهش در کنش ها و واکنش های جامعه شناسی ومردم شناسی و روان شناسی مردمان برون مرزی و درون مرزی ما که با دیدگاه های دگرگونه و حتی تضاد اندیشه ورزی, با رویداد ها برخورد دارند, تهیه و در ماهنامه کاروان چاپ کالیفورنیا درسال 2003 فرنگی در دمادم قانون سازی برای حکومت پسا طالبان, انتشاریافت که مورد استقبال فراوان هموطنان بویژه اهل دانش و فرهنگ قرار گرفت و حتی استاد دانشگاه فرهنگ سالار پروفیسور دکتر رسول رهین رئیس شورای فرهنگی افغانستان در سویدن, یک شماره نشریه خاوران را به تجدید چاپ همین خاکۀ قانون اساسی بصورت فوق العاده اختصاص داد و آنرا بهترین خاکۀ قانون اساسی خواند که مانندش دیده نشده است. فرهنگ سالار دکتر رسول رهین درتبصره خود نوشت: (جناب محترم استاد شکرالله کهگدای قدمی فراتر گذاشته با درنظرداشت نظرها و پیشنهادهای صاحب نظران, سیاستگران داخل و خارج کشور مسوده قانون اساسی را ترتیب داده و در نشریه وزین کاروان بچاپ رسانیده وکاپی های آن را به سایر رسانه های گروهی برون مرزی و داخل مرزی افغانستان ارسال داشته اند تا به اطلاع عموم هموطنان رسانیده شود… باید اعتراف کرد این مسوده قانون اساسی نقاط نظر و پیشنهاد های اکثر نویسندگان و صاحب نظران و ژورنالیستان داخل مرزی وبرون مرزی را احتوا کرده و دارد بحیث دموکراتیک ترین قانون اساسی که تابه حال در افغانستان تدوین گردیده, عرض وجود کرده است .. بفرمایید مسوده قانون اساسی را که میلیون ها دالر بالای آن مصرف گردیده با این مسوده قانون اساسی مقایسه کنید.)

وحالا که گاهگاهی رونوشت قانون اساسی برای حکومات نو و فراگیر, مطرح میشود, مجددا آن خاکه قانون اساسی مرور و با تطابق با شرایط عصرمتحول و پیشرونده تکنالوژی و جهانشمول شدن کشورها ومرزها, نوآوری و نوساری و باز سازی update شده بصورت بسیار فشرده یگان مطالب آن نشر میگردد تا مورد نقد و بررسی صاحب نظران و همچنان استفاده قانون سازان قراربگیرد. __________________________________________________________

دیباچه

با پیروی از آیین مردم سالاری در دین مقدس اسلام و به منظور تأمین عدالت, امنیت , صلح ثبات , آزادی, مردم سالاری و شایسته سالاری, زیست مساویانه و عادلانه برای همه شهروندان سرزمین خوراسان بزرگ, درسایه قانون به صورت مسالمت آمیز و عدم خشونت گرایی , پایبندی به منشور سازمان کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر, یکپارچگی همگانی و همبستگی اجتماعی به منظور حمایت از تمامیت ارضی, حاکمیت قانون و استقلال در کشور جمهوری خوراسان که برپایه انتخابات آزاد, فدرالیزم و سیکولاریزم استوار خواهد بود.

به منظور انتفای استبدادگرایی مذهبی, زبانی , قومی و قبیلوی, خشونت گرایی و تروریزم پروری از عرصه زندگی همگانی و مناسبات بین المللی مطابق با اصول زیست باهمی صلح آمیز ومیثاق های جهانی در کشور جمهوری خوراسان .

به منظور تقویت و انسجام بنیاد دفاعی, سیاسی, علمی, تکنالوژی فرهنگی و اجتماعی و به منظور فراهم سازی یک محیط زیست سالم, عصری و مرفه برای همه شهروندان کشور بدون هرگونه امتیازطلبی و تبعیض مذهبی, زبانی, قومی , قبیلوی و منطقوی در کشور جمهوری خراسان بزرگ .

به منظور تأمین عدالت اجتماعی, رعایت و احترام به حقوق بشری و کرامت انسانی شهروندان جمهوری خوراسان, چون خداوند جان وخرد – کزین برتر اندیشه برنگذرد, قرآن کریم را بدون کمی و کاستی و بصورت کامل و جامع, برای رهنمایی و نجات و فلاح انسان فرستاده, پس هیچ کسی بصورت انفرادی و هیچ دم و دستگاه به شمول گروه ها, سازمان ها, حکومات و منابع دولتی حق ندارند از دین مقدس اسلام به حیث حربه سرکوبگر یا منکر و نکیر یا شهرت خواهی یا کسب قدرت, برای مردم خط و نشان بکشند و از این دین مقدس استفاده ابزاری نمایند.

حافظا می خور و رندی کن وخوش باش ولی – دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

سرودملی و همه قوانین وقردادها ونهاد ها و نامهای لشکری و کشوری در کشور جمهوری خراسان بزرگ به شمول رتبه های نظامی و پولیس و دانشگاهی به زبان میان تباری (بین الاقوامی) پارسی که بیش از هزار سال است زبان دفتر و دیوان لشکری و کشوری و مورد محاوره و مکالمه ومفاهمه و مکاتبه و افهام و تفهیم باشندگان این سرزمین, و زبان گفتاری و نوشتاری دربار شاهان وفرمانروایان این حوزه بزرگ فرهنگی بوده است, تهیه شود, چونکه زبان پارسی ، زبان یک قومِ خاص و زبان یک محل خاص در این سرزمین نیست، بلکه زبان تاریخی، ادبی، رسمی و همگانی تبارهای این سرزمین است که آن‌ها از این زبان به عنوان عنصر مشترکِ همگانی برای تفاهم سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کردند و می‌کنند, زیرا هیچ زبان دیگری دراین سرزمین این امکانِ تاریخی، ادبی و میان تباری را ندارد که از آن به عنوانِ عنصر مشترکِ همگانی و زبان مشترکِ همگانی برای همدیگر پذیری استفاده شود. مگر دارندگان زبانهای دیگر نیز, همان حق مساوی نوشت وخوان و گفتار را دارند که زبان پارسی دارد و هیچ حکومتی حق ندارد تا به طرفداری یا علیه هیچ زبانی محدودیت وضع نماید و یک زبان را بر گویندگان زبان دیگر, با فشار و جبر و زور و اکراه, تحمیل نماید واز پول بیت المال باین هدف استفاده نماید. واما در چهار گوشه پول کاغذی کشور, بهای همان پول به چهار زبان مروج یعنی فارسی, افغانی (پشتو), تورکمنی و بلوچی مدنظر گرفته شود.

هیچ دین ومذهبی بر دین و مذهب دیگری, هیچ زبان بر زبان دیگری, هیچ تبار و قوم و قبیله برتبار و قوم و قبیله دیگری و هیچ افراد یا گروهی بر دیگری, برتری ندارد بلکه همه در برابر قانون, حقوق و امتیازات و همچنان مسئولیت مساوی در کشور جمهوری خراسان دارند.

(ادامه دارد)