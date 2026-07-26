نسلی که پیوندهای انسانی را بر مرزبندی‌های قومی و زبانی ترجیح می‌داد

گاهی تاریخ، تنها در کتاب‌ ها نوشته نمی شود؛ بلکه در خاطره‌های مردم نیز نفس می‌کشد. در لبخندهای فراموش‌شده، در کوچه‌هایی که کودکان بی‌آنکه از قوم و زبان یکدیگر بپرسند، بازی می‌کردند؛ در مکتب‌هایی که هم‌صنفی بودن از هر هویت دیگری ارزشمندتر بود؛ و در همسایگی‌هایی که دیوار خانه‌ها، دل‌ها را از هم جدا نمی‌کرد. آن نسل را می‌توان «نسل فراسو» نامید؛ نسلی که از مرزهای تنگ هویتی عبور کرده و به بزرگ ترین سرمایه اجتماعی تبدیل شده بود. نسل فراسو؛ یعنی نسل خاطره‌های پاک، نسلی که ثابت کرد دوستی می‌تواند از مرزهای قوم و زبان عبور کند و انسانیت، به زیباترین زبان مشترک آدم‌ها بدل شود.

افغانستان نیز چنین روزگاری را به یاد دارد؛ روزگاری که هنوز سیاست، هویت‌های قومی و زبانی را به سنگرهای رویارویی تبدیل نکرده بود. در آن سال‌ها، مردم بیش از آنکه خود را با قوم، زبان یا مذهب معرفی کنند، با نام، منش، صداقت و انسانیت شناخته می‌شدند. دوستی‌ها از دل اعتماد می‌رویید، نه از اشتراک قومی؛ و احترام، بر پایه شخصیت انسان بود و نه وابستگی او به یک گروه سیاسی و قومی.

درست روزگاری که در آن، همسایگی بر هم‌تباری، دوستی بر قومیت و انسانیت بر مرزبندی‌های هویتی تقدم داشت. در کوچه‌ها، مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، بازارها و اداره‌ها، مردم بیش از آن‌که یکدیگر را با قوم، زبان یا مذهب بشناسند، با اخلاق، صداقت و رفاقت می‌شناختند. آن نسل را می‌توان «نسل فراسو» نامید؛ نسلی که از مرزهای تنگ هویت‌های قومی و زبانی عبور کرده بود. آنان در عین حفظ فرهنگ، زبان و سنت‌های خویش، دیگری را نیز بخشی از جامعه مشترک می‌دانستند. تنوع را تهدید نمی‌دیدند، بلکه آن را بخشی از زیبایی سرزمین خود می‌شمردند. سفره‌هایشان برای همسایه باز بود، دل‌هایشان برای دوست گشوده، و خانه‌هایشان مأمن مهر و همدلی ها بود.

از نگاه جامعه‌شناسی، آنچه چنین فضایی را ممکن می‌ساخت، وجود «سرمایه اجتماعی» بود؛ سرمایه‌ای که از اعتماد، احترام متقابل و احساس تعلق به یک سرنوشت مشترک شکل می‌گرفت. این سرمایه، مردم را به هم پیوند می‌داد و اختلاف‌های طبیعی قومی، زبانی و مذهبی را به جای آنکه به دشمنی تبدیل کند، در چارچوب همزیستی مدیریت می‌کرد.

از همین رو جامعه‌شناسان از «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان مهم‌ترین عامل انسجام یک جامعه یاد می‌کنند. سرمایه اجتماعی همان شبکه اعتماد، همکاری و احساس تعلق متقابل میان انسان‌ها است. افغانستان نیز تا سال‌هایی از تاریخ معاصر، از چنین سرمایه‌ای بی‌بهره نبود. روابط میان اقوام و زبان‌های گوناگون، هرچند خالی از تفاوت و دشواری ها نبود؛ اما تفاوت‌ها کمتر به خصومت تبدیل می‌شد. در بسیاری از شهرها و روستاها، خانواده‌ها با پیشینه‌های قومی متفاوت در کنار هم زندگی می‌کردند، در شادی و اندوه شریک بودند و پیوندهای خویشاوندی، دوستی و همسایگی، مرزهای هویتی را کم‌رنگ می‌ساخت.

در آن روزگار، دانش‌آموزان و دانشجویان کمتر یکدیگر را با برچسب‌های قومی صدا می‌زدند. هم صنفی ها، هم‌اتاقی و همکار بودن، مهم‌تر از وابستگی قومی بود. بسیاری از دوستی‌های عمیق، ازدواج‌ها، همکاری‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی، بدون آن‌که قومیت معیار باشد، شکل می‌گرفت. این وضعیت نه به معنای نبود تفاوت‌های فرهنگی؛ بلکه نشانه توانایی جامعه در مدیریت تفاوت‌ها بود. ما هیچ‌گاه آن دوستی‌های بی‌آلایش میان هم‌صنفان را فراموش نمی‌کنیم؛ دوستی‌هایی که نه از قوم می‌پرسید، نه از زبان، نه از تعلقات گروهی. آن روزها، هم‌صنفی بودن خود یک پیمان ناگفته بود؛ پیمانی از جنس اعتماد، احترام و صمیمیت. در کنار یکدیگر می‌نشستیم، با هم می‌آموختیم، با هم می‌خندیدیم و اندوه‌های کوچک و بزرگ زندگی را با هم تقسیم می‌کردیم. امروز نیز در پای آن دوست‌های صمیمی و خاطره‌های آن روزگاران، دسته‌دسته گل‌های سرخ می‌افشانیم؛ نه تنها برای یاد گذشته؛ بلکه برای پاسداشت ارزش‌هایی که در هیاهوی زمان گم شده‌اند. ما حیرت و اندوه امروز خویش را در آن خاطرات پاک پالایش می‌کنیم؛ در آن روزهایی که انسان بودن، پیش از هر عنوان دیگری معنا داشت.

چه شگفت انگیز است که گاهی یک دراز چوکی ساده مکتب، یک کتاب مشترک، یک بازی کودکانه یا یک گفت‌وگوی کوتاه در حویلی مکتب، می‌تواند به گنجینه‌ای از خاطرات یک عمر تبدیل شود. آن نسل، شاید امکانات امروز را نداشت، اما چیزی داشت که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، یعنی اعتماد. دوستی‌های آن روزگار، آیینه‌ای بود که در آن چهره واقعی جامعه دیده می‌شد؛ جامعه‌ای که تفاوت‌ها را می‌شناخت، اما اجازه نمی‌داد تفاوت‌ها میان دل‌ها دیوار بسازند. ما در کنار هم بزرگ شدیم، با هم رؤیا ساختیم و باور داشتیم که آینده، خانه مشترک همه ماست.

اکنون که فاصله‌ها بیشتر شده و برخی زخم‌های اجتماعی، دل‌ها را از هم دور ساخته است، بازگشت به آن خاطرات تنها حسرت گذشته نیست؛ بلکه یادآوری یک حقیقت بزرگ است: ما زمانی توانسته بودیم کنار هم زندگی کنیم، پس دوباره نیز می‌توانیم راه‌های همدلی و همزیستی را پیدا کنیم. نسل فراسو نماد جاودانه همدلی ها و همیاری ها است که با احیای آن می توان کشتی شکسته افغانستان را از توفان حوادث رهایی بخشید و به ساحل نجات کشاند. نسل فراسو، نسل خاطره‌های پاک است؛ نسلی که ثابت کرد دوستی می‌تواند از مرزهای قوم و زبان عبور کند و انسانیت، به زیباترین زبان مشترک آدم‌ها بدل شود.

نسل فراسو حکایت از آن جمع‌وجوش‌های باصفا و شب‌نشستی‌های صمیمانه دوستان و هم‌صنفانی دارد که با وجود تفاوت‌های قومی، زبانی و گروهی، دل‌هایشان در تپش یک آرمان می‌تپید. همان همدلی‌های پاک، امروز نیز چون مشعلی فروزان در حافظه تاریخ می‌درخشد و پیام می‌دهد که هرگاه وحدت فراتر از روابط قومی و گروهی، جایگزین تفرقه شود، ملت‌ها حماسه می‌آفرینند و سرنوشت خویش را با دستان خود رقم می‌زنند. آن روزها و آن خاطره‌ها چنان شیرین، زلال و روح‌انگیز بود که هنوز نیز عطر طراوتشان در مشام جان می‌پیچد؛ گویی نسیم زمان، هر از گاهی پرده‌های خاطره را کنار می‌زند و ما را دوباره به آن شب‌نشینی‌های صمیمانه، لبخندهای بی‌ریا و همدلی‌های بی‌مرز می‌برد. هنوز هم به هوای همان عطرهای پرحلاوت، چرخ زندگی را با امید و استواری به پیش می‌رانیم؛ با این آرزو که آن روزهای زرین، بار دیگر چون برف سپید بر دامنه‌های خاطره بدرخشند و در آیینه جانمان تجسم یابند؛ زیرا نسل ما تنها وارث چند خاطره نیست؛ وارث مکتبی از وفاداری، برادری، ایثار و عزت است. مکتبی که در آن تفاوت‌های قومی، زبانی و سلیقه‌ای رنگ می‌باخت و پرچم دوستی بر فراز همه دل‌ها به اهتزاز درمی‌آمد. اگر امروز گرد فراموشی بر چهره آن روزگار نشسته است، شعله آن محبت‌ها هنوز در سینه‌های ما زنده است و همچون آتشی مقدس، راه آینده را روشن می‌سازد. ما با همان خاطره‌ها زنده‌ایم، با همان پیمان‌ها استوار مانده‌ایم و باور داریم که روزی دوباره شکوه آن همدلی، چون خورشیدی از افق تاریخ برخواهد خاست و نسل فراسو را بار دیگر به نماد وحدت، سربلندی و حماسه بدل خواهد کرد

نسل فراسو یک خاطره و یک حادثه و یک تاریخ نیست؛ بلکه بار معنایی فراتر از آنها را حمل می‌کند؛ نسلی است که در گذرگاه زمان، گنجینه‌ای از صفا، صمیمیت‌های بی‌کران و دوستی‌های بی‌آلایش را با خود به همراه دارد. این نسل با زبان خاموش خویش، هزاران گفتنی ناگفته را روایت می‌کند؛ روایت روزگاران دوری که انسان‌ها پیش از آن‌که گرفتار دیوارهای فاصله و بی‌اعتمادی شوند، با دل‌های ساده و پاک در کنار هم می‌زیستند. نسل فراسو تنها یادآور گذشته نیست؛ بلکه پلی است میان دیروز، امروز و فردا؛ لوکوموتیوی است که قطار تاریخ را از میان تاریکی‌ها و گردنه‌های دشوار عبور می‌دهد و می‌تواند روح امید، همبستگی و آگاهی را در کالبد جامعه دوباره زنده کند. این نسل حامل پیام انسانیت است؛ پیامی که در آن مرزهای کوچک رنگ می‌بازند و ارزش‌های بزرگ چون دوستی، وفاداری، فداکاری و همدلی به جایگاه شایسته خویش بازمی‌گردند.

اگر تاریخ را میدان نبرد اراده‌ها بدانیم، نسل فراسو همان نسلی است که می‌تواند با حافظه زنده خویش، چراغ راه آینده شود؛ نسلی که از میان رنج‌ها، شکست‌ها و فراز و فرودها، نه برای حسرت خوردن بر گذشته؛ بلکه برای ساختن فردایی بهتر برمی‌خیزد. این نسل می‌تواند روایتگر حماسه‌ای باشد که نه با شمشیر و قدرت؛ بلکه با خرد، عشق و باور به انسان آغاز می‌شود؛ حماسه‌ای که سرنوشت یک ملت را از پراکندگی به همبستگی و از فراموشی به جاودانگی پیوند می‌دهد. نسل فراسو، صدای آرام تاریخ است؛ اما صدایی که اگر شنیده شود، می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد؛ اما دریغ و درد که جنگ‌های طولانی، رقابت‌های قدرت، مداخله های خارجی و بهره‌برداری سیاسی از هویت‌ها، آرام‌آرام این سرمایه گران‌بها را فرسود. سیاست به جای آنکه پل بسازد، دیوار کشید؛ واژه‌هایی که روزگاری نشانه تنوع فرهنگی بودند، گاه به ابزار جدایی و سوءظن بدل شدند. نسل‌های تازه، بیش از آنکه فرصت شناخت یکدیگر را بیابند، با روایت‌های تفرقه‌آمیز روبه‌رو شدند و شکاف‌هایی پدید آمد که پیش‌تر چنین عمقی نداشت.

با این همه، یادآوری «نسل فراسو» تنها حسرت گذشته نیست؛ بلکه یادآوری یک امکان تاریخی است. این خاطره نشان می‌دهد که جامعه افغانستان، دست‌کم در بخشی از تاریخ خود، تجربه همزیستی، مدارا و اعتماد متقابل را تجربه کرده است. بنابراین، بازسازی همبستگی ملی نیز ناممکن نیست، اگر انسانیت، شهروندی و منافع مشترک بار دیگر بر مرزبندی‌های تنگ قومی، زبانی و گروهی برتری یابند. شگفت آور این است که با وجود عبور سیلی از حوادث ناگوار خاطره «نسل فراسو» هنوز در حافظه جمعی این سرزمین زنده است. هنوز پیرمردانی هستند که از همسایه‌های تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، نورستانی، بلوچ و دیگر اقوام با احترام و محبت یاد می‌کنند؛ هنوز کسانی هستند که بهترین دوست دوران کودکی‌شان را نه با قومیت، بلکه با وفاداری و رفاقتش به خاطر می‌آورند.

به امید آن‌که بار دیگر آفتاب نسل فراسو از افق خاطره‌ها و آرمان‌ها سر برآورد و چنان گرم و فروزان بتابد که یخ‌های بی‌تفاوتی، پراکندگی و فراموشی را آب کند؛ تا نسل سرگشته، حیرت‌زده و چشم‌انتظار امروز، بار دیگر رسالت خویش را به یاد آورد و مسئولیت تاریخی خود را با عزمی استوار بر دوش کشد تا باشد که این نسل، نه اسیر حسرت دیروز؛ بلکه معمار فردای روشن گردد؛ فردایی که در آن همدلی جای تفرقه، دانایی جای تعصب، و ایثار جای خودخواهی را بگیرد. آن‌گاه نسل فراسو بار دیگر نه تنها خاطره‌ای شیرین، بلکه پرچمی برافراشته از وحدت، آزادگی و سربلندی خواهد بود؛ پرچمی که از فراز قله‌های امید به اهتزاز درمی‌آید و راه را برای نسل‌های آینده روشن می‌سازد و آن روز، تاریخ گواهی خواهد داد که نسل فراسو هرگز خاموش و‌خاطره های آن هرگز فراموش نشد؛ تنها چون خورشیدی پشت ابرها پنهان ماند، تا در هنگامه‌ای دیگر با فروغی باشکوه‌تر طلوع کند و ندای همبستگی، عزت و مسئولیت را در سراسر سرزمین طنین‌انداز سازد. این خاطره‌ها گواه آن است که همزیستی، تجربه‌ای واقعی در تاریخ این سرزمین بوده است، نه افسانه‌ای دست‌نیافتنی.

چرا نسل فراسو

«نسل فراسو» نسبت به واژه‌هایی مانند «نسل گذشته»، «نسل دیروز» یا «نسل قدیم» چند امتیاز دارد؛ زیرا فراسو به معنای «آن‌سوی زمان و مکان» و «فراتر از وضعیت موجود» است؛ بنابراین فقط به گذشته اشاره نمی‌کند؛ بلکه حامل آرمان، تجربه و افق آینده نیز هست. این تعبیر نسلی را توصیف می‌کند که با وجود دشواری‌ها، ارزش‌هایی چون دوستی، همدلی، مسئولیت‌پذیری، فداکاری و آرمان‌خواهی را بر می تابد. «نسل فراسو» حس حماسه، ماندگاری و الهام‌بخشی دارد و مخاطب را به ادامه راه و پاسداری از آن میراث دعوت می‌کند، نه صرف به یادآوری خاطره ها بسنده می‌کند. بنابراین، اگر محور نوشته ها خاطره، هویت، رسالت تاریخی و امید به آینده باشد، عنوان «نسل فراسو» انتخابی مناسب و پرمعنا است؛ زیرا این عنوان هم گذشته را بازتاب می‌دهد، هم حال را نقد می‌کند و هم افقی برای آینده می‌گشاید

نتیجه

نسل فراسو یادآور دورانی است که ارزش انسان‌ها نه با قوم، زبان و تبار، بلکه با اخلاق، دوستی، همدلی و صداقت سنجیده می‌شد. احیای آن فرهنگ انسانی می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز همبستگی ملی، اعتماد اجتماعی و آینده‌ای روشن برای افغانستان باشد؛ آینده‌ای که در آن پیوندهای انسانی بر هرگونه مرزبندی قومی و زبانی برتری یابد. شاید امروز، بیش از هر زمان دیگر، افغانستان به بازخوانی آن میراث انسانی نیاز دارد. آینده این کشور نه در حذف تفاوت‌ها؛ بلکه در پذیرفتن آنها و ساختن هویتی ملی بر پایه کرامت انسان، شهروندی برابر و منافع مشترک رقم خواهد خورد. هیچ جامعه‌ای با نفرت پایدار نمی‌ماند؛ آنچه ملت‌ها را ماندگار می‌سازد، اعتماد، همدلی و احساس تعلق به خانه‌ای مشترک است.

«نسل فراسو» تنها خاطره گذشته نیست؛ چراغی است برای آینده. یادآوری آن نسل، یادآوری این حقیقت است که افغانستان زمانی توانسته بود انسان را فراتر از قوم، زبان و گروه ببیند؛ و اگر روزی چنین بوده است، می‌تواند بار دیگر نیز چنین باشد. شاید بزرگ‌ترین میراث آن نسل، نه ساختمان‌ها و نه دستاوردهای مادی؛ بلکه فرهنگی بود که انسان را پیش از هر هویت دیگری می‌دید؛ فرهنگی که هنوز نیز می‌تواند الهام‌بخش آینده افغانستان باشد. ۲۶- ۲۷-۰۷

یاددهانی به بهانه پایان سخن

این به معنای آن نیست که در آن روزگار، افغانستان سراسر گل و گلزار و همه چیز ایده ال بود؛ بلکه برعکس، دشواری‌ها نه به شمار انگشتان، بلکه بیش از شمار موی سر بود. فقر و بیکاری بیداد می‌کرد و ده‌ها مشکل و سختی، در سایه بی‌تفاوتی زمامداران، زندگی مردم را تهدید می‌کرد؛ اما با این همه، هنوز رشته‌هایی از همدلی، امید و احساس مسئولیت ملی میان مردم زنده بود؛ سرمایه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگر، برای عبور از بحران‌های کنونی به آن نیاز است.

زمانیکه افغانستان امروز را در آینه این همه اختلاف های قومی و زبانی و گروهی نگاه می کنیم و به ژرفنای اختلاف های کنونی پی می بریم. این پرسش در ذهن ما زنده می شود که چگونه این مردم پراکنده در برهه هایی از تاریخ قادر به ساختن بزرگترین امپراتوری هایی چون؛ امپراتوری کوشانیان (حدود قرن اول تا سوم میلادی)؛ امپراتوری غزنویان (۹۷۷ تا ۱۱۸۶ میلادی)؛ امپراتوری غوریان (قرن ۱۲ میلادی)؛ امپراتوری تیموریان (قرن ۱۴ و ۱۵ میلادی)؛ امپراتوری هوتکیان (۱۷۰۹ تا ۱۷۳۸ میلادی)؛ و. امپراتوری درانی (۱۷۴۷ تا حدود ۱۸۲۳ میلادی) شدند. اگر معیار «امپراتوری برخاسته از جغرافیای افغانستان» باشد، امپراتوری درانی بزرگ‌ترین دولت تاریخی افغانستان است؛ اما اگر معیار «قدرت‌های جهانی که افغانستان مرکز یا بخش مهم آن بوده» باشد، هخامنشیان، کوشانیان، غزنویان و تیموریان نیز در شمار بزرگ‌ترین امپراتوری‌های این سرزمین قرار می‌گیرند.

این پرسش، یکی از عمیق‌ترین پرسش‌های تاریخ افغانستان است؛ زیرا نشان می‌دهد که سرنوشت یک سرزمین تنها با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی تعیین نمی‌شود، بلکه به نوع نظام سیاسی، میزان همبستگی اجتماعی، رهبری، شرایط تاریخی و توانایی ایجاد یک هویت مشترک وابسته است. تاریخ نشان می‌دهد که مردمان این جغرافیا در دوره‌هایی که توانستند از مرزهای محدود قبیله‌ای، قومی و محلی فراتر بروند و بر محور یک آرمان بزرگ‌تر گرد آیند، نه تنها دولت‌های نیرومند ساختند، بلکه به یکی از مراکز مهم تمدن جهانی تبدیل شدند. بلخ، بامیان، غزنی، غور و هرات زمانی کانون‌های بزرگ علم، هنر، تجارت و سیاست بودند.

راز قدرت آن دوره‌ها در این بود که تفاوت‌ها به مانع تبدیل نشده بود، بلکه در یک ساختار سیاسی فراگیرتر جذب می‌شد. اقوام و گروه‌های مختلف در چارچوب یک نظام امپراتوری، نقش‌های گوناگون داشتند و هویت سیاسی گسترده‌تر، جای رقابت‌های محدود محلی را می‌گرفت؛ اما افغانستان معاصر با یک بحران تاریخی روبه‌رو است: گسست میان هویت‌های کوچک و هویت ملی. هنگامی که اعتماد عمومی فرو می‌ریزد، نهادهای سیاسی ضعیف می‌شوند و مردم خود را بیشتر در قالب قوم، زبان یا گروه تعریف می‌کنند، ظرفیت ساختن یک دولت مقتدر و فراگیر کاهش می‌یابد.

تفاوت بزرگ میان گذشته و امروز شاید در این نکته نهفته باشد که امپراتوری‌ها با قدرت نظامی تنها ساخته نشدند؛ بلکه با ایجاد یک روایت مشترک، نظم سیاسی و احساس تعلق به یک پروژه بزرگ‌تر شکل گرفتند. پرسش اساسی امروز افغانستان این نیست که چرا گذشته‌ای بزرگ داشته است؛ بلکه این است که چگونه می‌تواند بار دیگر از سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی و انسانی خود برای ساختن یک آینده مشترک استفاده کند؛ زیرا ملت‌هایی که زمانی توان ساختن امپراتوری داشتند، در صورت بازسازی اعتماد، عدالت و هویت ملی فراگیر، هنوز هم توان بازسازی یک جامعه نیرومند را دارند.