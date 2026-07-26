رسول پویان شاعر و نویسنده به ارتباط جنگ امریکا و ایران نوشته است:

در بارۀ جنگ دوازه روزه که با حملۀ امریکا و اسرائیل به خاک کشور ایران به تاریخ 23 خرداد یا جوزای 1404 خورشیدی مطابق به 13 جون 2025 میلادی و جنگ چهل روزه 9 اسفند یا حوت 1404 خورشیدی مطابق به 28 فوریه 2026 میلادی به راه افتاد، زیاد مطالعه، تحلیل و بررسی شده است. در این جا نمی‏خواهم بحث را به درازا بکشانم و به تکرار مطالب نوشته شده بپردازم.

هدفم بیشتر اشاره به علل استراتیژیک و ژئوپلیتیک حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران می‏باشد. در زیر به علل و دلایلی به طور فشرده اشاره کرده ام. برای روشن شدن اهداف استراتژیک و تاکتیکی امریکا و اسرائیل در حمله به ایران هریک را به طور بسیار مختصر شرح می‏دهم.

دوام مقاله ایران در دو جنگ با امریکا و اسرائیل