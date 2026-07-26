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ایران در دو جنگ با امریکا و اسرائیل

تصویر رسول پویان رسول پویانجولای 26, 2026
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رسول پویان- شاعر با رسالت

 

رسول پویان شاعر و نویسنده به ارتباط جنگ امریکا و ایران نوشته است:

در بارۀ جنگ دوازه روزه که با حملۀ امریکا و اسرائیل به خاک کشور ایران به تاریخ 23 خرداد یا جوزای 1404 خورشیدی مطابق به 13 جون 2025 میلادی و جنگ چهل روزه 9 اسفند یا حوت 1404 خورشیدی مطابق به 28 فوریه 2026 میلادی به راه افتاد، زیاد مطالعه، تحلیل و بررسی شده است. در این جا نمی‏خواهم بحث را به درازا بکشانم و به تکرار مطالب نوشته شده بپردازم. 

هدفم بیشتر اشاره به علل استراتیژیک و ژئوپلیتیک حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران می‏باشد. در زیر به علل و دلایلی به طور فشرده اشاره کرده ام. برای روشن شدن اهداف استراتژیک و تاکتیکی امریکا و اسرائیل در حمله به ایران هریک را به طور بسیار مختصر شرح می‏دهم.

 

دوام مقاله    ایران در دو جنگ با امریکا و اسرائیل

 

تصویر رسول پویان رسول پویانجولای 26, 2026
0 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
تصویر رسول پویان

رسول پویان

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