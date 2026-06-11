زندگی من _ قسمت سی و پنجم

آهسته آهسته می رسیم به دهه دو هزار میلادی .

یک سوال این بود که با اینکه من یک اسلام شناس بودم چرا در زمان حکومت مجاهدین در افغانستان خدمت نکردم ؟؟. جواب این است که گفتم من در سال ۱۹۹۳ شامل دوره دکتورا شدم و آرزو داشتم که تحصیلات ام را تمام کنم . در سال ۱۹۹۶ که من مصروف تحصیل بودم طالبان برای بار اول به قدرت رسیدند . من که تحصیلات را تمام کردم هرگز نمی خواستم با یک گروه متحجر همکاری کنم و آنها هم اشخاص مانند من را که به حقوق بشر و آزادی انسان و تساوی حقوق زن مرد اعتقاد دارم ، کار نداشتند .

یک هئیت طالبان امریکا آمدند و عزیز جان مجددی آنها را دعوت کرد و چند تن از افغان‌ها را هم دعوت کرده بود که من هم بودم . اول اینکه یک ساعت ناوقت رسیدند و من فورا دانستم که اینها فرهنگ اسلامی ندارند . به سوال های من هم جواب داده نتوانستند و بین ما کمی بگو مگو‌ شد و من محفل را قبل ازینکه مجلس ختم شود ترک کردم . نفر اول بودم که خانه عزیز جان را ترک کردم زیرا با یک مردم جاهل ادامه دادن بیجای بود .

خشونت را که بر علیه زنان براه انداخته بودند من را وا داشت که تحقیق کنم که واقعا زنان در اسلام این همه بدبخت هستند . همان بود که من بعد از حتم دکتورا ، شروع کردم به تحقیق در باره حقوق زن در اسلام . از نگاه آکادمیک تحقیق آن است که

الف : شما یک موضوع جدید را کشف کنید و بنویسید نه اینکه سخنان و تحقیقات دیگران را دو باره بنویسید

ب : برای تحقیق یک سوال را مطرح کنید و همان سوال را جواب گویید . سوال من از نگاه تحقیق این بود که آیا حداوند عادل است یا خیر ؟ . اگر عادل است پس چرا در مقابل خلقت خودش تبعیض روا داشته ؟؟ اگر عادل نیست پس چرا من به بک خدای که عادل نیست سجده می کنم ؟

بعد از ختم دوره دکتورا یعنی سال ۱۹۹۸ بود که من شروع کردم به مطالعات عمیق در باره مقام زن در اسلام ‌و نتیجه آن این بود که خداوند هیچگونه تبعیض در مورد زن نکرده و هر جفنگ که شما می شنوید از مذهبیون مرد سالار است که سالها زن را کم زده اند و برای زن یک جایگاه جداگانه تعیین کردند . اولین ، بلی اولین تحقیق بود که نشان داد که زن و مرد از نگاه مدنی مساوی است . کتاب

Gender Equality in Islam

به زبان انگلیسی در سال ۲۰۰۲ چاپ شد .

قبل از من نه عرب و نه عجم چنین تحقیق نکرده بود که نشان دهد که زن و مرد از نگاه مدنی مساوی است . در باره زن در اسلام کناب زیاد است اما همه نوشته اند که زن باید زیر دست مرد باشد !؟!؟!؟ . یا زن را از مرد از نگاه عقل ضعیف دانسته اند . من تصمیم گرفتم که کتاب که من می نوشته ام باید به سطح بین المللی چاپ شود . اما چاپ کردن کتاب برای من در امریکا گران بود و قدرت پولی را نداشتم . در امریکا اعانه جمع کردن بسیار رواج دارد و من ازین فرهنگ امریکایی استفاده کردم و برای دوستان نوشتم و تقاضای اعانه کردم . برای این منظور به دوستان خود بک ایمل فرستادم که همچو کتاب به نشر می رسد اگر می توانند کمک کنند . بک دوست امریکایی کتاب را از نگاه زبان انگلیسی اصلاح کاری یا « ادیت» کرد افغان و امریکایی ، شیعه و سنی ‌برای من پول فرستادند تا این تحقیق به چاپ رسد . لازم می دانم که موسسات و ذوات که در چاپ این تحقیق از نگاه پولی سهم گرفتند یاد آور شوم زیرا نه تنها پول فرستادند بلکه من را تشویق کردند و‌مهمتر اینکه این اشخاص زن و مرد به تساوی حقوق اعتقاد دارند . مذهبیون منطقه که زندگی می کنم علاقه نگرفتند و حتی بک تبریکی هم نفرستادند. حتی حسادت ها شروع شد .

این اشخاص کمک پولی کردند و‌ همان قسمیکه در کتاب به نوبت نشر شده تقدیم شما می کنم :

ناجیه جان حمید موسس انجمن کلانسالان . من هم یکی از بنیانگذاران آن انجمن بودم

سازمان بین المللی زنان افغانستان به ریاست رنا جان پوپل

Dr Dawn Marie Wadle

آقای حسین نصرتی ( روحش شاد و بهشت برین جایش باد

آقای سید نعیم

حاجی عبدالقدوس فایز

بانو ناهید جان نور

Mr Richard Mitchell

نبیله جان احرای و خانواده

Ms Carolyn Crantz

آقای ضیا جان کریمی و ناهید جان کریمی

دکتر ناصر کشاورز و جمیله جان کشاورز ( روح شان شاد و بهشت برین جایگاه شان باد)

دکتر وحید مومند و ناظمه جان مومند

آقای بصیر مومند و دیانا جان مومند

دکتر فصل احمد عبدیانی

انجنیر غلام سخی تیموری و عفیفه جان تیموری

آقای عبدالودود ظفری

جامد جان سلیمان ( روحش شاد و بهشت برین جایش باد ) و همسرش شیما جان سلیمان

دکتر احتر محمد مستمندی ( روحش شاد و بهشت برین جایش باد ) و همسر شان سلمی جان مستمندی

با نو لیزا مظفری

حاجی عبدالهادی کریم زاده و ناجیه جان کریم زاده

آقای سید قدیر هاشمی

آقای محمد نعیم مجددی

آقای امیر محمد کیفی و فاطمه جان کیفی ( روح شان شاد و بهشت. برین جایگاه شان باد)

آقای رحیم شنصب و ملالی جان شنصب

آقای ویس حکیمی و نسرین جان حکیمی

آقای فیض محمد ندرت و ذبیده جان ندرت ( روح شان شاد و بهشت برین جایگاه شان باد

آقای عبدالله جان قاسمی و سلمی جان کهگدای قاسمی

آقای میر محمد آصف حسینی

آقای ویس جان قاسمی و مریم جان قاسمی

آقای مجید جان ملک یار و دانش جان ملک یار ( روح شان شاد و بهشت برین جایگاه شان باد

بانو کریمه جان قاسمی ( روحش شاد و بهشت برین جایش باد)

فرزانه جان ملک یار

دکتر سبد عبدالله کاظم و رضیه جان کاظم

آقای حمید الله محسنی

بانو کریمه جان ابهت ( روحش شاد و بهشت برین جایش باد)

آقای خیر محمد معالحی و گل مکی جان معالحی

خواجه همایون جان صدیقی و حمیرا جان صدیقی

آقای هدایت الله محمدی و نسرین جان محمدی

آقای انور نیکو و توریه جان نیکو ( روح شان شاد و بهشت برین جایگاه شان باد )

دکتر محمد سرور ناصری ( روحش شاد و بهشت برین جایش باد ) و نجیبه جان ناصری

آقای محمد سمیع سلیمان و نسبمه جان سلیمان ( روح نسیمه جان شاد و بهشت برین جایش باد

آقای محمد سرور صدیقی ( روحش شاد و بهشت برین جایش باد ) و میمونه جان صدیقی

آقای آرش جان عمر و شکیبا جان عمر ( روح شکیبا جان شاد و بهشت برین جایش باد )

آقای مصطفی جان اسماعیل و زهره جان مرتضی اسماعیل

و معلوم دار فوزیه جان یونس که از روز اول پشتیبان کار های علمی من بوده است . تکرار از عزیزان که حیات دارند تشکر می کنم و عزیزان که از پیش ما رفتند خداوند غریق رحمت شان سازد .

کتاب را روشن ضمیران افغانستان و امریکایی بسیار قدر کردند . دانشمند گرامی جناب عبپالودد ظفری مترجم کتاب طالبان از احمد رشید پاکستانی در شماره ۵۶۹ هفته نامه امید مورخ مارچ ۲۰۰۳ از کتاب قدردانی کرد . متن نوشته ای جناب ظفری و پشتی کتاب خدمت شما تقدیم است.

این کتاب هنوز هم در سایت آمازون در دسترس علاقمندان کتاب است .