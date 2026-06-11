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شورای ملی

تصویر جاودان جاودانژوئن 11, 2026
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جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم

در صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳ کتاب مشهور محترم عبدالوکیل وزیر خارجه پیشین در حکومت داکتر نجیب الله چنین می خوانیم :

نقش شورای ملی در تصویب قوانین در دهه دموکراسی

با برگزاری انتخابات دوره دوازدهم و سیزدهم شورای ملی و تشکیل حکومت‌های غیر خانوادگی، با وصف کمبودی‌های متعدد گام‌های اولی نسبتاً برای برقراری سلطنت مشروطه در جامعه برداشته شد. ولسی جرگه که به حیث مرجع قانون‌گذاری و نظارت‌کننده بر اجراآت حکومت‌ها توانست با وصف ضعف‌های جدی، بعضی قوانین را به تصویب برساند. گرچه پارلمان توانست نقش مهم و با اهمیتی را در دهه دموکراسی با تصویب یک سلسله قوانین دیگر در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بازی نماید؛ اما بنابر دلایل عدیده‌ای که در صفحات گذشته از آن ذکر به عمل آمد، دیده شد که ناتوانی و کمبودهای از خود نشان داد و نتوانست گام‌های عملی دیگری را در جهت نهادینه کردن دموکراسی در کشور بردارد. قوانین عمده‌ای که در دو دوره شورای ملی به تصویب رسیدند، قرار ذیل بودند:

۱- قانون جرگه‌های ولایتی

۲- قانون شاروالی‌ها

۳- قانون احزاب

۴- قانون انتخابات

۵- قانون سروی اراضی

۶- قانون تشکیلات و صلاحیت‌های قضایی

۷- قانون ماموران ملکی

۸- قانون بانک های صنعتی

متأسفانه اکثر این قوانین بنابر کارشکنی‌های محافل حاکمه، مخصوصاً پادشاه و اعضای خانواده و وابستگان آن یا در معرض اجرا قرار نگرفت و یا اینکه در عملی نمودن آنها سهل‌انگاری صورت گرفت و یا با مخالفت جناح‌های راست و عقب‌گرای حکومت و حلقات بیرونی مواجه گردید. لذا حکومت، پارلمان، سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی و دیگر مؤسسات دولتی غیر دولتی در دهه دموکراسی نتوانستند در چوکات یک نظام شاهی مشروطه مطابق قوانین شکل گیرند، نهادینه شوند و بالاخره عمل نمایند. بنابر آن، جناح‌های راست افراطی و عقب‌گرا توانستند در داخل دستگاه دولت و بیرون از آن باز هم مانند دوران سلطنت مطلقه، به کار و حیات خود ادامه بدهند.»

تصویر جاودان جاودانژوئن 11, 2026
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تصویر جاودان

جاودان

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