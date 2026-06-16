سوال یک دانشجو از استاد

استاد گرامی از شما سوال هم دارم

در رابطه به مشکلات که از لحاظ فکر عقیده در کشورمان افغانستان روبرو هستیم .

جناب استاد سوال که بسیار مدت ها میشه من هنوز پاسخ و رای حل در یافت نکردم این هست.

چرا افغانستان کشور است که همیشه داری مشکلات بزرگ میباشد؟

مثل از لحاظ فرهنگ،یا ضعف اقتصاد در صورت که دارای معادین بزرگ هست اما همیشه به عنوان کشور فقیر یاد میشود.

و از زمانکه با شما آشنا شدم و اندیشه شما طرز فکر شما از نظر من خیلی ها مفید و عالی است.

و به این باور هستم که اگر یا حد اقل 50٪ هموطنان همچون فکر و عقیده میداشتن شاید امروز افغانستان رنگ دیگر داشت.

بحیره بیدار شاگرد شما در کورس جامعه شناسی

به جواب بحیره جان :

جواب را اکثر می دانند و جواب و دید و بینش همه قابل اجترام آست .

چند مسله است که هیچ کس انکار کرده نمی تواند:

اول افغانستان یک کشور قومی و قبیلوی است . یعنی مدنی نیست.

دوم یک کشور سنتی است . این سنت ، سنت پیامیر نبست . معنی سنت یعنی روش زندگی . این سنت ، سنت قبیلوی است .

سوم افغانستان هفتاد در صد بیسواد دارد و این یک کمبودی بزرگ است .

با اینکه اعلیحضرت امان الله کوشش کرد تا افغانستان پیشرفته شود اما نه تنها اقدامات اجتماعی بی وقت بود اول به مدنی ساختن جامعه قطعا توجه نکرد که مردم با سواد شوند و یا همه اقوام از نگاه حقوقی برابر باشند، و یا قشر مذهبی را قانع کند که با سلطنت همکاری کنند تا مردم مدنی شود . به افغانی بودن تاکید کرد و پدر همسرش ، محمود طرزی در افغانی ساختن افغانستان زیاد نر نفش بازی کرد . این مسله در زمان نادرشاه پدر ظاهر شاه شدید مطرح شد و وزیر داخله نادر خان که محمد گل مومند نام داشت کوشش کرد تا افغانستان پشتونیزه شود . یعنی هر چیز پشتونی باشد دربن پروژه قشر مذهبی که در به قدرت رساندن نادر شاه نفش بارز بازی کردند، خود را خاموش گرفتند و به افغانستان منحیث یک کشور چند ملیتی توجه نکردند و به اجراآت مومند لبیک گفتند. یعنی قشر مذهبی با دولت در پشتونایزیشن افغانستان همکاری کرد که من این همکاری را«ازدواج نامشروع قوم پشتون و مذهب سنی می دانم ». سنی ها تعصب عجیب بر علیه شیعه ها داشتند. قشر مذهبی این کوشش را نکردند که شیعه را به رسمیت بشناسند و آنها در اقلیت ماندند . مثلا اولین بار یک دختر جوان شبعه در سال ۱۹۶۸ میلادی شامل وزارت خارجه شد و شیعه ها اجازه نداشتند در وزارت خارجه کار کنند. اقوام هم که پشتون نبودند در اقلیت ماندند و این تبعیض و تعصب و تنگ نظری که من « ۳ ت » می کویم باعث عقب ماندگی افغانستان شد که تا امروز ما یک ملت واحد نیستیم. و هنوز هم پشتون ها میخواهند همان سلطه سیاسی را حفظ کنند . غیر پشتون ها حق نداشتند جنرال پنج ستاره شوند و وزارت دفاع در انحصار پشتون ها بود . یعنی بدبختی اول این است که ما یک ملت نشویم و نباشیم.

بعد از جهاد افغانستان بر علیه روسیه شوروی مردم آواره شدند و این آوارگی که هجرت هم نامیده می شود مردم را بیدار ساخت و دیگر نخواستند آن آش و کاسه قدیم را قبول کنند. تاریخ را زیر سوال بردند ، خشونت های که بر علیه هزاره صورت گرفته بود بر ملا ساختند. به زور مسلمان ساختن نورستانی ها را زیر سوال بردند ، مسله ادعای پشتونستان و از دست دادن آن ،را زیر سوال بردند که چرا ما به طرفداری یک قوم پشتون و نادیده گرفتن دیگر اقوام را کنیم و افغانستان را قربانی کنیم . همه سیاست خارجی افغانستان متوجه داعیه نامهناد پشتونستان شد در حالیکه افغانستان در شمال در اثر پالیسی منطقه حایل قلمرو خود را از دست داده بود . همه و همه را مردم زیر سوال بردند ‌و مهم اینکه دیگر قبول نکردند .

دلیل دیگر عقب مانی افغانستان نبود توازن بین شرق و غرب بود . افغانستان از قرن نوزده به اینسو به حیث منطقه حایل عرض اندام کرد . افغانستان باید پالیسی بیطرفی مطلق را با یک توازن خاص حفظ می‌کرد . اما قضیه پشتونستان مانع این اصل شد و افغانستان سیاست بیطرفی را حفظ کرده نتوانست و افغانستان یک میدان بزکشی سیاست های شرق و غرب شد و بعد از فواره گاز و نفت کشور های منطقه مانند سعودی و ایران هم دربن گیر و دار شریک شدند و در عین زمان پاکستان در صدد ساختن بمب هسته یی شد و ما هنوز هم پشت پشتونستان و « لوی افغانستان » را محکم گرفتیم . ما نتوانستیم ، در اثر تعصب و تبعیض یک فرهنگ ضعیف داریم . زیر بنای فرهنگ از نگاه بشر شناسی فرهنگی ، زبان است . زبان فارسی را کوشش کردند نادیده بگیرند در حالیکه زبان فارسی زبان منطقه است نه تنها افغانستان و این عقده ها را تولید کرد مثلا و هر کسی که دانشگاه گفت او را نماینده ایران خطاب کردند . ما به جای سرمایه گذاری و استخراج معادن روی پشتونستان سرمایه گذاری کردیم و دیگران نفت داشتند و ما معادن و اما همه زیر خاک ماند

هنوز هم با آمدن طالبان این تبعیض ها دوام دارد . مرحوم ظاهر شاه کوشش کرد تا افغانستان یک شکل دیگر شود و همان دهه دموکراسی یعنی ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ که دوره طلایی یاد می شود امید ها را خلق کرده بود و اما طرفدران پشتونیزم به سرکردگی سردار محمد داود همه امید ها را به خاک و جون برابر کرد و با تمام شواهد نشان می دهد که فاجعه بزرگ از زمان داود خان شروع شد .

راه حل آن :

اول نظام شهروندی اسلامی و فدرالی .

دوم بیطرفی کامل افغلنستان در سیاست جهانی .

سوم استخراج معادن و نجات دادن افغانستان از فقر و فاقگی .

از نگاه جامعه شناسی فدرالی که در آلمان و امریکاست امکان ندارد زیرا پیش نیاز فدرالبزم صنعت و سرمایه و قوای عسکری قوی است اما ما می توانیم نیمه فدرالی داشته باشیم که ایالات برای خود در امور محوله تصمیم بگیرند و این سهمگیری به مفاد افغانستان است . هواخواهان پشتونیزم نمی خواهند نام فدرالیزم گرفته شود زیرا همان سلطه دو صد و هشتاد ساله را از دست می‌دهند در حالیکه این موضوع افغانستان را از تجزیه نجات می دهد و حقوق سیاسی مردم تامین می شود .

دکتر فرید یونس

استاد بازنشسته بشر شناسی فرهنگی خاور میانه ، مطالعات و فلسفه اسلامی

کلیفورنیا