Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر و دیدگاه

دین و دموکراسی؛ از سازگاری ها تا چالش ها

تصویر مهرالدین مشید مهرالدین مشیدجولای 3, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
مهرالدین مشید

پرسش سازگاری دین و دموکراسی یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه سیاسی معاصر است. پاسخ کوتاه این است که دین و
دموکراسی نه کاملا ناسازگار و نه بصورت کامل یکسان است؛ بلکه میزان سازگاری آن‌ها به تفسیر دین و حدود نقش آن در سیاست بستگی دارد. در واقع، دین و دموکراسی به دو حوزه متفاوت تعلق دارند: دین بیشتر به ارزش‌های اخلاقی، معنوی و معنابخشی به زندگی می‌پردازد، در حالی که دموکراسی روشی برای توزیع قدرت سیاسی، مشارکت مردم و اداره جامعه است. از این‌رو، میان آن‌ها می‌تواند هم تعامل و هم تنش وجود داشته باشد.

 

دوام نوشته    سازکاری دین و دموکراسی-26-6 (1)

تصویر مهرالدین مشید مهرالدین مشیدجولای 3, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
تصویر مهرالدین مشید

مهرالدین مشید

نوشته های مشابه

دکتر شکرالله کهگدای سابق استاد دانشگاه کابل

به استقبال فرمان جلالتمآب امام علی رحمان رهبر دوست داشتنی تاجیکستان مبنی بر برگشت الفبای…

ژوئن 30, 2026
مهرالدین مشید

از اصلاحات امان‌الله خان تا چالش‌های پس از ۲۰۲۱

ژوئن 29, 2026
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

ازدواج نا مشروع قوم و مذهب : تبعیض مذهبی

جولای 3, 2026
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

زندگی من _ قسمت سی و هفتم

ژوئن 26, 2026

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا