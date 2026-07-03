دین و دموکراسی؛ از سازگاری ها تا چالش ها

پرسش سازگاری دین و دموکراسی یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه سیاسی معاصر است. پاسخ کوتاه این است که دین و

دموکراسی نه کاملا ناسازگار و نه بصورت کامل یکسان است؛ بلکه میزان سازگاری آن‌ها به تفسیر دین و حدود نقش آن در سیاست بستگی دارد. در واقع، دین و دموکراسی به دو حوزه متفاوت تعلق دارند: دین بیشتر به ارزش‌های اخلاقی، معنوی و معنابخشی به زندگی می‌پردازد، در حالی که دموکراسی روشی برای توزیع قدرت سیاسی، مشارکت مردم و اداره جامعه است. از این‌رو، میان آن‌ها می‌تواند هم تعامل و هم تنش وجود داشته باشد.

دوام نوشته سازکاری دین و دموکراسی-26-6 (1)