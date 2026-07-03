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دین و دموکراسی؛ از سازگاری ها تا چالش ها
پرسش سازگاری دین و دموکراسی یکی از مهمترین مباحث فلسفه سیاسی معاصر است. پاسخ کوتاه این است که دین و
دموکراسی نه کاملا ناسازگار و نه بصورت کامل یکسان است؛ بلکه میزان سازگاری آنها به تفسیر دین و حدود نقش آن در سیاست بستگی دارد. در واقع، دین و دموکراسی به دو حوزه متفاوت تعلق دارند: دین بیشتر به ارزشهای اخلاقی، معنوی و معنابخشی به زندگی میپردازد، در حالی که دموکراسی روشی برای توزیع قدرت سیاسی، مشارکت مردم و اداره جامعه است. از اینرو، میان آنها میتواند هم تعامل و هم تنش وجود داشته باشد.
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