به استقبال فرمان جلالتمآب امام علی رحمان رهبر دوست داشتنی تاجیکستان مبنی بر برگشت الفبای پارسی در کشور زیبای تاجیکستان

Date / تاریخ: June 28.2026

Subject / موضوع:

Declaration of Readiness to Teach the Persian Alphabet to University Students of Tajikistan

اعلام آمادگی برای تدریس الفبای زبان فارسی به دانشجویان دانشگاه های تاجیکستان

We are pleased to inform you that a group of qualified and experienced educators is fully prepared to teach the Persian alphabet to university students who require foundational instruction in reading and writing the Persian language.

The primary objective of this educational program is to enable students to master the Persian alphabet, develop correct reading, writing, and pronunciation skills, and establish a strong linguistic foundation for their future academic studies. The instructors are committed to providing high-quality instruction through structured lessons, practical exercises, and continuous academic support in an inclusive and respectful learning environment.

The teaching team is ready to commence classes according to the university’s academic calendar and will coordinate with the relevant academic authorities regarding course schedules, teaching materials, and instructional plans.

We respectfully request the university administration to approve and facilitate the implementation of this educational program.

We appreciate your consideration and look forward to your valuable cooperation.

Respectful

Dr. Shukrullah Kohgadai

Dean of online Faculty of Journalism

California, USA

با درود ،

بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند که گروهی از استادان و آموزگاران مجرب و واجد شرایط در دانشکده آنلاین ژورنالیزم، آمادگی کامل خود را برای تدریس الفبای زبان فارسی به دانشجویانی که نیازمند آموزش پایه‌ای خواندن و نوشتن این زبان هستند، اعلام می‌نمایند.

هدف این برنامه آموزشی، آموزش کامل الفبای فارسی، تقویت مهارت‌های درست خواندن، نوشتن و تلفظ، و ایجاد زیربنای علمی و زبانی مناسب برای ادامه تحصیل دانشجویان است. استادان این برنامه متعهد هستند آموزش را با استفاده از روش‌های نوین تدریس، تمرین‌های عملی و پشتیبانی مستمر آموزشی، در محیطی علمی، محترمانه و فراگیر ارائه نمایند.

اعضای این گروه آمادگی دارند مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، پس از هماهنگی با مسئولان ذی‌ربط، تدریس را آغاز نموده و برنامه‌های آموزشی، زمان‌بندی صنف ‌ها و مواد درسی را مطابق معیارهای دانشگاه تنظیم و اجرا نمایند.

از مقامات محترم جمهوری تاجکستان درخواست می‌شود با بررسی این پیشنهاد، دستور فرمایند زمینه لازم برای اجرای این برنامه آموزشی فراهم گردد.

پیشاپیش از حسن توجه و همکاری ارزشمندشماسپاسگزاری می‌نماییم و امیدواریم این برنامه در ارتقای توانایی‌های علمی و زبانی دانشجویان مؤثر واقع شود.

با مهر

دکتر شکرالله کهگدای

رئیس دانشکده آنلاین ژورنالیزم

کالیفورنیا . ایالات متحده آمریکا