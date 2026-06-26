زندگی من _ قسمت سی و هفتم

بعد از پانزده سال خدمت در شرکت بیمه و اخذ جوایز و تحسین نامه ها بالاخره مجبور شدم که کار را ترک کنم .

در اتحادیه افغان‌ها من به حیث Director of Public Relations مقرر شدم . کار من ذر کنار مشوره خانوادگی به خانواده ها، ارتباط با رسانه های امریکایی در مورد افغانستان ، سهم گیری در سخنرانی ها در باره ی افغانستان و اسلام بود. در عین زمان یک جریده هم برای اتحادیه ساختم که اخبار اتحادیه را نشر می کردم . شماره اول آن درین بخش تقدیم است .

در بخش جلوگیری از منازعات خانوادگی من نه تنها کورس ها را گرفتم در عین زمان خودم در سیمینار ها سهم گرفتم و اما کار من درین بخش مشوره اسلامی بود . من به زودی ، منحیث یک تحصیل یافته امریکا دریافتم که هیچ ایده و راه جل نمی تواند با اسلام برابری کند زیرا اسلام اول عدالت را مطرح می کند و دوم اخلاق را چه در خانواده باشد که از نگاه جامعه شناسی واحد کوچک اجتماع است و چه در اجتماع باشد . لذا مشوره خانوادگی باید اول عدالت میان زن و مرد مطرح می شد . این کار را مساجد نکردند و به زن می گفتند « برو خواهر جان تو زن هستی حوصله کن » . طلاق ها را حل و فصل نمی کردند و هنوز هم جرات نمی کنند که حل و فصل کنند . به جای اینکه عدالت را تامین می‌کردند . و وقتی مسجد به داد مردم نمی رسبد به من رجوع می‌کردند و تا امروز رجوع می کنند. مسئولین مساجد در باره ای خشونت خانوادگی در سیمینار شرکت نمی کردند و نمی کنند که هم مسایل را بیاموزند و هم به قوانین این کشور آشنایی حاصل کنند . من در هیچ یک از سیمینار ها که شرکت کردم کسی را از مساجد افغانی و عرب ها نمی دیدم . در حالیکه رایگان بود و هر کس می توانست بیاموزد. دو تصدیفامه طور مثال خدمت شما تقدیم است.

حالا امریکایی ها افغانستان رفتند و همه خوشحال بودند که دموکراسی به افغانستان رفته است و اما من با شناخت که از امریکا و سیاست های امریکا داشتم وضع را خوب نمی دیدم مخصوصا وقتی عکس آقای کرزی را با کوماندو های امریکایی دیدم ، این حس به من دست داد که چون افغانستان از قرن نوزده به اینسو منطقه حایل است اشغال روس خلاص شد و حالا نوبت اشغال امریکاست .

بعد از فاجعه یازدهم سپتامبر بزای من تقاضای سخنرانی زیاد بود که از دانشگاه گرفته تا کلیسا و موسسات امریکایی به شمول بیمارستان ها دعوت شدم تا سخنرانی کنم . کتاب تساوی جنسی در اسلام خوب گل کرده بود و حتی موسسات افغانی و مردان و زنان روشن ضمیر را جذب کرده بود و از من دعوت کردند به جای اینکه یک نفر از مذهبی را دعوت کنند . چند قطعه از سخنرانی ها خدمت شما تقدیم می کنم . من زباد تر از صد بار سخنرانی کردم . و این سخنرانی ها بعد از فاجعه یازدهم سپتامبر بود.

بک سوال این بود که چرا من افغانستان نرفتم و در نظام جمهوریت کار نکردم زیرا حالا تحصیلات را به سطح دکترا ختم کرده بودم . دلیل اول این بود که من به دموکراسی صادراتی اعتقاد نداشتم . من می خواستم که یک نظام عادل اسلامی به اساس ایجابات عصر حاضر در افغانستان مستقر شود . دلیل دوم این بود که من برادر همسر دکتر روان فرهادی بودم که در زمان کرزی هم سفیر افغانستان در ملل متحد بود . اگر من کابل می رفتم و هر قدر لیاقت و کفایت می داشتم مردم می گفتند که به زور شوهر خواهرش کار گرفته چنانچه یکی دو تن از اقارب جناب فرهادی از همین موقف سو استفاده کردند و اما من هرگز به وسیله و‌ واسطه پیشرفت نکرده ام مکر زحمت و پشتکار خودم . در عین زمان من خوش نبودم که دکتر روان در دوران کرزی به کار ادامه دهد زیرا نزد من افغانستان یک کشور اشغال شده بود . دکتر روان فرهادی ، شوهر خواهر من در زمان سفارت در ملل متحد از نیویارک به کلیغورنبا یک سفر داشت . نه او یادی کرد که من اگر علاقه داشته باشم که در افغانستان خدمت کنم و نه من علاقه داشتم تا موضوع را یاد کنم زیرا من نمی خواستم که افغانستان در آن شرایط مغشوش و یک دموکراسی غیر که برای افغانستان نبود خذمت کنم . و نمی خواستم که کسی من را معرفی کند . الحمدلله من به معرفی احتیاج نبودم و کسانی که در راس کار بودند من را می شناختند به شمول دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ . اما از دکتر فرهادی دعوت کردم که در برنامه تلویزیون من سهم گیرد و دعوت من را پذیرفت و پسان یک نامه عنوانی من فرستاد که‌دربن جا خدمت شما خوانندگان تقدیم می کنم .

تلویزیون صدا و سیمای افغانستان .

من در کنار اینکه تصمیم گرفته بودم به کارم دوام دهم در عین زمان تصمبم گرفتم که بدون ترس ، محافظه کاری در دین ، تاریخ و مسایل سیاسی را در برنامه معرفی کنم .

حالا سده دو هزار میلادی شروع شده بود و من زندگینامه خود را به دو قسمت تقسیم کردم . از اول دو هزار میلادی تا سال ۲۰۰۷ میلادی و از ۲۰۰۷ تا امروز . در سال ۲۰۰۶ بود که تلویزیون ستلایت اول توسط نبیل جان مسکینیار شروع به کار کرد . متعاقب آن در سال ۲۰۰۷ تلویزیون نور در شمال کلیفورنیا به همت یما جان یوسفزی شروع به کار کرد.