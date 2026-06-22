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خبر و دیدگاه

دین، دموکراسی و آزادی

تصویر داکتر فرید یونس داکتر فرید یونسژوئن 22, 2026
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دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

دکتر فرید یونس اسلام شناس و مبتکر دموکراسی اسلامی در باره
دین، دموکراسی و آزادی نوشته است.

نوشته دکتر یونس را اینجا بخوانید  deen_democracy_and_freedom

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داکتر فرید یونس

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