Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خبر و دیدگاه

افغانستان بر سر دو راهی؛ وحدت ملی یا تداوم بحرانِ مشروعیت

تصویر مهرالدین مشید مهرالدین مشیدژوئن 18, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
مهرالدین مشید

 

مهرالدین میشود زیر عنوان تداوم مشروعیت در نظام طالبان می نویسد.

 

نوشته را اینجا بخوانید  وحدت ملی و حکومت مشروع-26-6

تصویر مهرالدین مشید مهرالدین مشیدژوئن 18, 2026
0 کمتر از یک دقیقه
تصویر مهرالدین مشید

مهرالدین مشید

نوشته های مشابه

مهرالدین مشید

هتک حرمت به زنان هرات؛ پرده از سیمای اصلی طالبان برداشت

ژوئن 15, 2026

قلدران دیروز تاجیکان تا چی زمانی منتظر خیرات دادن آزادی اند؟

ژوئن 18, 2026
عبدالناصر نورزاد پژوهشگر امنیت ملی

سه کانون بحران و نبرد بر سر نظم آینده جهان

ژوئن 11, 2026

تقدیر من یا تدبیر من؟

ژوئن 15, 2026

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا