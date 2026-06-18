افغانستان بر سر دو راهی؛ وحدت ملی یا تداوم بحرانِ مشروعیت

\r\n\r\n\u0645\u0647\u0631\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u0634\u0648\u062f \u0632\u06cc\u0631 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0646\u0648\u06cc\u0633\u062f.\r\n\r\n \r\n\r\n\u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f\u00a0 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639-26-6