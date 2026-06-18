تقریض در بارۀ ترجمه و چاپ کتاب تاجکها قدیمترین قوم در آسیای میانه
داکتر قاسمشاه اسکندر ُ ف عضو پیوسته آ کادمی علوم آسیا،
با اظهار سپاس از دانشمند ارجمن
شایان یادآوری است که در باره ت
این روند در دوران استقلال تاجی
پژوهش های نو و جالب علمی بر پا
یک عامل مؤثر در مطالعه تاریخ م
خردمندانه بنیادگذار صلح و وحدت
تاجیکستان، جناب امامعلی رحمان،
است. به لطف این سیاست، در دو د
علمی گوناگونی در تراز بین الم
تاریخ مردم تاجیک در جمهوری و ب
در سال های استقلال تدوین و ان
زبان روسی در ۶ جلد، که تألیف آ
رسید و اکنون در انستیتوی تاریخ
تاجیکستان، کار پژوهشی روی «تار
ادامه دارد. در همین سال ها، کت
تاریخ تباری مردم تاجیک»در دو ج
از همه مهمتر، اثر بسیار پر ارز
رحمان، با عنوان «تاجیکان در آی
است که نخستین کتاب آن به سال
تکمیل و منتشر گردید که بدون تر
تاجیکان است.
کتاب دست داشته («تاجیک ها») ره
نهادهای علمی تبار شناسی (اتنو
میکلوخو-مکلی پژوهشگاه علوم روس
مردم شناسی آ. دانش پژوهشگاه ع
(موزه) انسان شناسی و تبارشناس
علوم روسیه است که به سال 2021
فرهنگ ها» منتشر شده است. ویرا
مادحمید جانوا اند. کتاب در مسک
1005 برگ، در تیراژ 300 هزار نس
سلسله کتاب های «مردمان و فرهن
آمادگی برای انتشار «تاجیک ها»
به دلایل گوناگون، پیش از همه،
جمهوری های شوروی پیشین، کمبود
در جمهوری و تغییرات جدی در تیم
تغییر کرد.
به سال 2012، «یادداشت تفاهم هم
تبار شناسی و انسان شناسی میک
تاریخ، باستان شناسی و تبار ش
امضا رسید. یکی از بندهای این س
فرهنگ» در باره چاپ کتاب «تاجیک
سال 2021 به پایان رسید.
مونوگرافی مشترک «تاجیک ها» مجم
تبارشناسی، انسان شناسی و جمعی
علوم اجتماعی و منابع عمیق تاری
تدوین شده است.
این مونوگرافی شامل 10 فصل است
از روسیه و تاجیکستان در تدوین،
30 نفر از آن ها مستقیماً از نه
جمله 22 کارشناس از آ کادمی ملی
هیات مشترک نویسندگان این کتاب
پهلوهای تاریخ و فرهنگ مردم تاج
پژوهشگران پیش از هر چیز به مسا
تاجیک، خاستگاه و معنای اتنونیم
در روند تاریخ و مراحل گوناگون
شیوه زندگی، معیشت، سنت ها و آ
توسعه زبان های آریایی و تاجیک
همچنین، مسائل انسان شناسی بر
نقشه عمیقی از سرزمین مادری و پ
تا به امروز بر پایه منبع های آ
و همچنین تاجیکان برونمرزی و دی
افغانستان، قرغیزستان، کزاخستان
در مجموع، این تک نگاری اطلاعا
شکل گیری و پهن شوی تاجیکان هم