تقریض در بارۀ ترجمه و چاپ کتاب تاجکها قدیمترین قوم در آسیای میانه

داکتر قاسمشاه اسکندر ُ ف عضو پیوسته آ کادمی علوم آسیا، دبیرکل علمی آ کادمی ملی علوم ت اجیکستان رهبر علمی اینجانب در مقطع داکتری در مورد ترجمه و چاپ کتاب تاجیک ها قدیم ترین قوم در اسیای میانه چنین تقریض نموده است :

با اظهار سپاس از دانشمند ارجمن د داکتر عزیز آریانفر که زحمت ب زرگ ترجمه این کتاب بسیار ارزشمند و وزین را در باره تاجیک ها از روسی به پارسی به دوش گرفتند و از بنده خواهش نمودند تا تفریظی بر آن بنویسم.

شایان یادآوری است که در باره ت اریخ طولانی و پربار خلق تاجیک از دیرین ترین زمانه هاتا به امروز کتاب ها، رساله ها و مقالات بسیار و گوناگون از سوی پژوهشگران خارجی و میهنی تالیف گردیده أست.

این روند در دوران استقلال تاجی کستان گسترش بیشتری پیدا نمود و برای نشر

پژوهش های نو و جالب علمی بر پا یه منابع نو تاریخی مساعدت نمود .

یک عامل مؤثر در مطالعه تاریخ م ردم تاجیک، سیاست علمی و فرهنگی

خردمندانه بنیادگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری

تاجیکستان، جناب امامعلی رحمان، و نگاهی نو به تاریخ و فرهنگ م ردم تاجیک

است. به لطف این سیاست، در دو د هه اخیر، تحقیقات و مطالعات نو، همایش ‌های

علمی گوناگونی در تراز بین ‌الم للی و جمهوری در باره جنبه ‌ها و موضوعات مختلف

تاریخ مردم تاجیک در جمهوری و ب یرون از کشور برگزار شده است.

در سال ‌های استقلال تدوین و ان تشار کتاب بنیادی «تاریخ مردم ت اجیک»به

زبان روسی در ۶ جلد، که تألیف آ ن در سال ‌های شوروی آغاز شده ب ود، به پایان

رسید و اکنون در انستیتوی تاریخ ، باستان ‌شناسی و مردم شناسی ا کادمی ملی علوم

تاجیکستان، کار پژوهشی روی «تار یخ مردم تاجیک» در 12 جلد به زب ان تاجیکی

ادامه دارد. در همین سال ها، کت اب بنیادی دیگری به زبان روسی ب ا نام «اتنوژنز و

تاریخ تباری مردم تاجیک»در دو ج لد به نشر رسید.

از همه مهمتر، اثر بسیار پر ارز ش سرور دولت تاجیکان، جناب امام علی

رحمان، با عنوان «تاجیکان در آی ینه تاریخ از آرییان تا سامانیا ن»، در چهار کتاب

است که نخستین کتاب آن به سال 1997 چاپ شده بود، و به سال 2009 پوره

تکمیل و منتشر گردید که بدون تر دید پژوهشی بسیار ارزشمند و بنی ادی در باره

تاجیکان است.

کتاب دست داشته («تاجیک ها») ره آورد تحقیقات باهمی دانشمندانی از

نهادهای علمی تبار ‌شناسی (اتنو لوژی) و انسان ‌شناسی (انتروپول وژی) به نام

میکلوخو-مکلی پژوهشگاه علوم روس یه، پژوهشکده تاریخ، باستان ‌شن اسی و

مردم ‌شناسی آ. دانش پژوهشگاه ع لوم تاجیکستان و تیمی از نویسند گان «آثارخانه»

(موزه) انسان ‌شناسی و تبارشناس ی پتر کبیر («کونست ‌کامرا»/ «اتاق هنر») آ کادمی

علوم روسیه است که به سال 2021 با عنوان «تاجیک ‌ها: مجموعه مر دمان و

فرهنگ ‌ها» منتشر شده است. ویرا ستاران آن ن. ا. دوبووا، ن. ک. عبیدالله، ز. م.

مادحمید جانوا اند. کتاب در مسک و از سوی انتشارات «علم»، به سا ل 2021، در

1005 برگ، در تیراژ 300 هزار نس خه به چاپ رسیده است.

سلسله کتاب ‌های «مردمان و فرهن گ» از سال 1992 آغاز شد و طبق ب رنامه،

آمادگی برای انتشار «تاجیک ها» از اوایل سال 1989 گرفته شده بو د. با این حال،

به دلایل گوناگون، پیش از همه، فروپاشی شوروی، برهم خوردن رواب ط علمی میان

جمهوری ‌های شوروی پیشین، کمبود بودجه برای این پروژه، درگیری ‌های سیاسی

در جمهوری و تغییرات جدی در تیم کارشناسان این حوزه، مسیر اجرا ی این پروژه

تغییر کرد.

به سال 2012، «یادداشت تفاهم هم کاری های علمی» میان مؤسسه

تبار ‌شناسی و انسان ‌شناسی میک لوخو-مکلی آ کادمی علوم روسیه و پژوهشکده

تاریخ، باستان ‌شناسی و تبار ‌ش ناسی آ. دانش آ کادمی ملی علوم تاجیکستان به

امضا رسید. یکی از بندهای این س ازشنامه همکاری، اجرای کامل پرو ژه «مردم و

فرهنگ» در باره چاپ کتاب «تاجیک ها» بود که تدوین و انتشار آن پیروزمندانه به

سال 2021 به پایان رسید.

مونوگرافی مشترک «تاجیک ها» مجم وعه ‌یی از نتایج بنیادی تاریخی ،

تبارشناسی، انسان ‌شناسی و جمعی ت ‌شناسی است و بر پایه نوترین دستاوردهای

علوم اجتماعی و منابع عمیق تاری خی و آثار پژوهشی علمی منتشر شد ه تا به امروز

تدوین شده است.

این مونوگرافی شامل 10 فصل است و 42 دانشمند و متخصص شناخته شد ه

از روسیه و تاجیکستان در تدوین، ویرایش و آماده ‌سازی آن مشارک ت داشته ‌اند که

30 نفر از آن ها مستقیماً از نه ادهای علمی و پژوهشی جمهوری تاج یکستان، از

جمله 22 کارشناس از آ کادمی ملی علوم تاجیکستان، بوده ‌اند.

هیات مشترک نویسندگان این کتاب همه کوشش خود را به خرچ داده ان د تا همه

پهلوهای تاریخ و فرهنگ مردم تاج یک را از دوران باستان تا به ام روز بررسی کند.

پژوهشگران پیش از هر چیز به مسا ئل تبارزایی (اتنوژنیز)، تاریخ تباری مردم

تاجیک، خاستگاه و معنای اتنونیم (نام تباری) «تاجیک»، شغل اصلی مردم تاجیک

در روند تاریخ و مراحل گوناگون آن، ترکیب ساختار اجتماعی جامعه تاجیک،

شیوه زندگی، معیشت، سنت ‌ها و آ داب و رسوم ملی تاجیک، تاریخ پی دایش و

توسعه زبان ‌های آریایی و تاجیک ی و موارد همانند پرداخته ‌اند.

همچنین، مسائل انسان ‌شناسی بر پایه نوترین داده ‌های پژوهشی د ر این راستا،

نقشه عمیقی از سرزمین مادری و پ هن شوی و پراکندگی تاجیکان از د وران باستان

تا به امروز بر پایه منبع های آ ماری جدی، سرشماری نفوس در سال ‌های گوناگون،

و همچنین تاجیکان برونمرزی و دی اسپورای آن ها در روسیه، چین، اُ زبیکستان،

افغانستان، قرغیزستان، کزاخستان و کانادا، مورد تحلیل و پژوهش قرار می ‌گیرد.

در مجموع، این تک ‌نگاری اطلاعا ت عمیق و درخور اعتمادی در باره پیدایش،

شکل ‌گیری و پهن شوی تاجیکان هم چون باشندگان بومی .