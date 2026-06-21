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بررسی کتاب پناهگاه شب هنگام آثر دکتر فاطمه مجددی
پناهگاه شب هنگام
در باره زبان و مسیر انحرافی افغانستان
Duke University Press 2026
247pages including prologue, introduction , notes, acknowledgments and index
افتخار دارم که چند کلمه در باره ی کتاب تحقیق اتنوگرافی و بشر شناسی افغانستان اثر دکتر فاطمه جان مجددی بنویسم که جدیدا از طبع به زبان انگلیسی خارج شده است.
اول به نویسنده کتاب بی بی فاطمه جان مجددی بسیار تبریک می گویم و بعد به پدر و مادر گرامی اش نعیم جان مجددی و کوکبه جان مجددی مراتب تبریک خود را تقدیم می کنم . در نوشتن این کتاب والدین فاطمه جان نقش تشویقی داشتند که در تشکر نامه کتاب تذکر به عمل آمده که جای افتخار است. دکتر فاطمه جان مجددی فعلا به حیث پروفیسور انترپولوژی در دانشگاه University of California-Davis مشغول تدریس است که این هم جای افتخار است .
ما در رشته انتروپولوژی افغانستان بسیار محقق کم داریم . تا جایکه به خاطر دارم مرحوم ثنا الله ثنا که در سویس تحصیل کرده بود، دکتر جمیل حنیفی که در امریکا تحصیل کرده و حالا بازنشسته شده و دکتر نظیف شهرایی از تحصیل یافتگان امریکا است و فکر کنم بازنشسته شده است ، دکتر اشرف غنی که در امریکا تحصیل کرد و خودم که در دنمارک و امریکا تحصیل کردم و باز نشسته ام .
اینکه جوانان به این رشته های از علوم تحصیل می کنند قابل قدر است .
در شروع باید بگویم که منحیث یک انتروپولوژیست از نگاه تحقیقاتی و علمی کتاب را بسیار دلچسپ یافتم . عنوان کتاب زیاد تر به یک رمان یا ناول شباهت دارد و اما یک آثر تحقیقی انتروپولوژی افغانستان است که در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در کابل در جوش حملات مخالفین دولت تحقیق شده است و اقتصاد و روحیات مردم را در هم شکسته است . فهرست ماخذ فوق العاده غنی و به درد خور دانشجویان این رشته می باشد . کتاب زیاد تر ، از فهرست ماخذ و یادداشت ها ، معلوم می شود که از تز دکتورا الهام گرفته باشد و بعدا به شکل یک کتاب درآمده است . شاید من اشتباه کنم . موضوع کتاب یک بررسی زندگی دسته جمعی مردم واگاهی شان در روابط ذات آلبینی شان در شرایط است که اصلا کابل روز آرام ندارد . و دولت هم نشان میدهد که مخالفین را به شکل سمبولیک سرکوب می کند و این یک فضای مغشوش را به بار آورده است. شکل تحقیق سبک زیاد تر Participatory research است که محقق با یک عده مردم را در تحقیق دخیل ساخته است و نظریات و زندگی شانرا در تحقیق شامل کرده است .
داستان سهراب صفحه ۹۸ و تهمت های که شده و نویسنده آنرا داخل تحقیق کرده هم جالب است و هم سبک تحقیق علمی را نشان می دهد. داستان های مانند. « عشق و شایعات » در فصل دوم کتاب را بسیار دلچسپ ساخته لست که زندگی مردم در یک دوره از تاریخ افغانستان که ایالات متحده امریکا در افغانستان بود.
نویسنده روابط اجتماعی مردم را از نگاه اتنوکرافی در مجموع بشر شناسی افغلنستان در رابطه به زبان ، مراودات و عکس العمل های اجتماعی به ترسیم می کشد که کتاب را بسیار دلچسپ و خواندنی ساخته است .
من این کتاب را به همه دانشجویان رشته بشر شناسی و علاقمندان افغانستان و فرهنگ افغانستان توصیه می کنم و این کتاب ها مخصوصا توسط جوانان افغانستانی که در کشور های انگلیسی زبان بزرگ شده اند بسیار جتمی و ضروراست .
دکتر فرید بونس
استاد باز نشسته ای بشر شناسی فرهنگی خاور میانه ، مطالعات و فلسفه اسلامی
کلیفورنیا