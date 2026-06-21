بررسی کتاب پناهگاه شب هنگام آثر دکتر فاطمه مجددی

اول به نویسنده کتاب بی بی فاطمه جان مجددی بسیار تبریک می گویم و بعد به پدر و مادر گرامی اش نعیم جان مجددی و کوکبه جان مجددی مراتب تبریک خود را تقدیم می کنم . در نوشتن این کتاب والدین فاطمه جان نقش تشویقی داشتند که در تشکر نامه کتاب تذکر به عمل آمده که جای افتخار است. دکتر فاطمه جان مجددی فعلا به حیث پروفیسور انترپولوژی در دانشگاه University of California-Davis مشغول تدریس است که این هم جای افتخار است .

ما در رشته انتروپولوژی افغانستان بسیار محقق کم داریم . تا جایکه به خاطر دارم مرحوم ثنا الله ثنا که در سویس تحصیل کرده بود، دکتر جمیل حنیفی که در امریکا تحصیل کرده و حالا بازنشسته شده و دکتر نظیف شهرایی از تحصیل یافتگان امریکا است و فکر کنم بازنشسته شده است ، دکتر اشرف غنی که در امریکا تحصیل کرد و خودم که‌ در دنمارک و امریکا تحصیل کردم و باز نشسته ام .

اینکه جوانان به این رشته های از علوم تحصیل می کنند قابل قدر است .

در شروع باید بگویم که منحیث یک انتروپولوژیست از نگاه تحقیقاتی و علمی کتاب را بسیار دلچسپ یافتم . عنوان کتاب زیاد تر به یک رمان یا ناول شباهت دارد و اما یک آثر تحقیقی انتروپولوژی افغانستان است که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در کابل در جوش حملات مخالفین دولت تحقیق شده است و اقتصاد و روحیات مردم را در هم شکسته است . فهرست ماخذ فوق العاده غنی و به درد خور دانشجویان این رشته می باشد . کتاب زیاد تر ، از فهرست ماخذ و یادداشت ها ، معلوم می شود که از تز دکتورا الهام گرفته باشد و بعدا به شکل یک کتاب درآمده است . شاید من اشتباه کنم . موضوع کتاب یک بررسی زندگی دسته جمعی مردم و‌اگاهی شان در روابط ذات آلبینی شان در شرایط است که اصلا کابل روز آرام ندارد . و دولت هم نشان می‌دهد که مخالفین را به شکل سمبولیک سرکوب می کند و این یک فضای مغشوش را به بار آورده است. شکل تحقیق سبک زیاد تر Participatory research است که محقق با یک عده مردم را در تحقیق دخیل ساخته است و نظریات و زندگی شانرا در تحقیق شامل کرده است .