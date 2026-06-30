ازدواج نامشروع قوم و مذهب و آلودگی زبان

یکی از صدمه های که این ازدواج نا میمون به کشور ما وارد کرد این است که افغانستان یک زبان معیاری ندارد . امروز بسیاری متن ها که به فارسی نوشته شده فارسی زبانان دیگر کشور ها خوانده نمی توانند زیرا معیاری نیست .

از نگاه انتروپولوژی یا بشر شناسی وقتی یک زبان بمیرد فرهنگ آن میمیرد . حالا وقت آن رسیده که ما از همه زبان های کشور مان پاسداری کنیم . مخصوصا وقتی یک واژه در زبان خود داریم ضرور نیست که از زبان بیرونی استفاده کنیم . مثلا ما واژه خانواده را داریم پس بسیار بی معنی است که ما فامیل بنویسم . یا ما واژه چار چوب داریم پس ضرور نیست واژه اردو را که چوکات است استفاده کنیم . همچنان ما دانشگاه و دانشکده داریم پس ضرور نبست که ما پوهنحی و پوهنتون نوشته کنیم . اگر پشتو می نویسیم چرا نی ! باید واژه پشتو را استفاده کنیم . آنانیکه تمی خواهند واژه های فارسی را استفاده کنند از هواخواهان ازدواج نا مشروع قوم و مذهب هستند و میخواهند همان آش و کاسه قدیم باشد و به فرهنگ باستانی افغانستان اعتقاد ندارند زیرا منافع مذهبی و قومی شان در همین فرهنگ زدایی و فرهنگ ستیزی نهفته است .

پس ازین به بعد شناسایی کنید که کی از هواخواهان ازدواج قوم و مذهب است و از نوشتن دانشگاه عار می کند با می ترسد تا زبان مادری اش را پاسداری کند و با از هواخواهان پشتونبزم در افغانستان است و نمی خواهد همه مردم حقوق مساوی داشته باشند.

دو موضوع جالب است اول اینکه زبان فارسی زبان افغانستان تنها نبست و زبان منطقه است که در زبانشناسی آنرا

Lingua franca می گویند یعنی در همه منطقه وجه مشترک دارد. زبان ایران فارسی است ، در اردو واژه های فارسی شامل است و سرود ملی پاکستان فارسی است. در زبان ترکی واژه های فارسی است. زبان تاجیکستان زبان فارسی است . در زبان اوزبیکی واژه های فارسی است . و مهمتر اینکه فارسی از چهار زبان کلاسیک دنیا یعنی لاتین ، سانسکریت ،یونانی و فارسی است و قدیمترین آن فارسی است و این از گزارشات یونسکو است. در افغانستان اگر همه لهجه های زبان فارسی را جمع کنید مطلقا زبان اکثریت است . اما این زبان با همه عظمت آن به حاشبه رانده شده و یک زبان پشتو را سر مردم تحمیل کرده اند . این نوشتار ضدیت به قوم پشتون نبست زیرا پشتون مانند هر قوم‌ دیگر ، یک قوم است ‌و در سطح جهانی شصت ملیون نفر پشتو تکلم می کنند و اما زبان فارسی ، زبان یک قوم نیست از یک تمدن باستانی است و یک صد و شصت ملیون نفر در سطح جهانی صحبت می کنند . قرآن مجید در جهان برای اولین بار از عربی به فارسی معنی شد ( قرآن ترجمه نه می شود و این یک اشتباه دیگر است که مرتکب شده اند ) اشعار فارسی بالای آبادات هندوستان ، ترکیه ، اوزبیکستان ، تاجیکستان و حتی یک شعر سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند در تالار ملل متحد در نیویارک است و اما در افغانستان مردم قومی و قبایلی این زبان را در حاشبه رانده اند و مذهبی و قومی هر دو خاموش است و جالب اینکه بی شرمانه وقتی فارسی می نویسند به همین آلودگی زبان از ترس قوم پرستان لبیک گفته اند و‌طرفداران قوم گرایی می گویند در افغانستان امنیت است . برای این مردم بی فرهنگ مسایل فرهنگی و تاریخی قطعا مطرح نیست و از همین سبب مجسمه بزرگ و یک اثر بی همتای هنر گریگو بودیک ایستاده بودا را در بامیان به توپ پراندند . و همه خاموش بودند به جز فرهنگیان.

ما باید زبان خود را از آلودگی نجات دهیم . اگر فارسی می نویسیم آدم واری فارسی بنویسیم و اگر پشتو می نویسبم پشتو بنویسیم و اگر اوزبیکی می نویسبم اوزبیکی بنویسیم . وقتی زبان شما مصالحه شود شما بی فرهنگ می شوید و وقتی بی فرهنگ‌ شدی استثمار می شوی که در آثر ازدواج قوم و مذهب همه استثمار شده اند.