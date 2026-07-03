ازدواج نا مشروع قوم و مذهب : تبعیض مذهبی

سللم عزیزان !

مذهب ، هر مذهب که باشد ساخته و بافته انسانهاست و دین نبست . آنانیکه پیرو یک مذهب هستند اساسا خوب دقیق شوید از دین بسیار دور هستند . همه خرافات چه شیعه باشد چه سنی باشد تراوش های فکری مذهبی است . مثلا یک مذهبی می آید یک فقه را توضیح می دهد به نام مقارنه . آیا محمد ص همین موضوع را گفته ؟ جواب نی است . پس تو چرا این را از شکم خود کشیدی ؟؟ . مذهبیون دین را تخنیکی ساختند و مردم را سر در گم ساختند و باز به کمال افتخار ایستاده می شود که من سنی مذهب هستم به جای اینکه بگوید من الجمدلله مسلمان هستم . اول چیزی که مذهب دامن می زد و ‌پکه می کند تعصب است و کوشش می کند که جامعه را متقاعد بسازد که آنها حق به جانب هستند و دیگران یا کافر هستند یا رافضی هستند و یا ملحد هستند . همین است که توسط مذهبیون سنی بر علیه آنهای که شیعه مذهب و هر مذهب دیگر باشد قد اعلم کردند . امروز که طالبان شیعه را از صحنه خارج می کند نو نیست و همه خاموش هستند . تنها دلایل مذهبی و فقهی بر علیه شیعه نبود. دلایل سیاس هم بود . من از دوره امیر عبدالرحمن خان سخن نمی گویم . از دوره «ازدواج نا مشروع قوم پشتون و مذهب سنی » سخن می گویم . اول آن ، طرفداری قوم هزاره از امان الله خان بود که مذهبیون سنی را شعله ور ساخت . بلی وقتی سنی ها بر علیه اعلیحضرت شورش کردند یگانه قوم که به پشتیبانی اعلیحضرت بود هزاره ها بودند و بعد قتل نادر خان توسط عبدالخالق هزاره بود . نادر یکی از ظالم ترین زعمای افغانستان بود و این ظلم او باعث قتل او توسط یک هزاره شد . این سه موضوع باعث شد که مذهبیون سنی ، شیعه را مطلق از صحنه خارج کنند . شیعه ها حق نداشتند در نظام عسکری شامل شوند . شیعه ها حق نداشتند که در وزارت خارجه شامل شوند . جالب است که قرآن می گوید بدی را به خوبی جواب گویید و اما مذهبیون سنی و خانواده های مذهبی سر اقتدار بودند و حتی با اعضای سلطنت ازدواج کردند ازین آیه قرآن نیاموخته بودند . دو عضو خانواده ی من که برای من بسیار عزیز بودند یک قصه را کردند . خداوند هر دوی شانرا غریق رحمت کند . اول پدرم مرحوم محمد یونس مشهور به متخصص کیمیا ( پدرم را متخصص صاحب می گفتند به خاطر که اولین کیمیا دان کشور در عهد امانی بود ) و دوم برادر مادرم دکتر عبداارحمن حکیمی که از اولین دانشجویان طب کابل بود . قصه ازین قرار بود که زمانی شد که طبیبان کشور شیعه ها شدند زیرا شیعه ها حق نداشتند در امور دولتی پیشرفت کنند . روزی یکی از مذهبیون کلان نزد سردار هاشم خان آمد و گفت « شما ناموس ما را در دست شیعه انداختید » همان بود که در عهد صدارت او کسی دیگر از شیعه ها حق نداشت شامل دانشکده طب شود . این است ازدواج نا مشروع قوم و مذهب . اعلیحضرت محمد ظاهر شاه خیر بیبیند که نظام دموکراسی را بنیاد نهاد و درین نظام اولین دختر شیعه در سال ۱۹۶۸ شامل وزارت خارجه شد . و این دختر که هنوز حیات دارد فايقه جان مختار زاده بود و در سویس زندگی می کند. حضرت شوربازار عادت داشت بعد از نماز جمعه ایستاده شود تا مردم دستان او را ببوسند . پدرم این کار را نکرده بود . به سردار هاشم خان گزارش داده بودند که محمد یونس متخصص یک بی احترامی کرده و بی احترامی او همین بود که دستان حضرت صاحب را نه بوسیده است . ابوبکر مجددی که نه ملا است و نه عالم دین و نه محقق دین عین ادا را در آورده و خودش را حضرت صاحب لقب داده و دستارک سفید بسته می کند و اجازه می دهد تا مردم دست بوسی کنند به جای اینکه بگوید برادران در دین ما دست بوسی فقط برای پدر و مادر و استاد است . چرا این کار های مزخرف را می کنند برای اینکه اینها یک اجندای جدید دارند که ببرند افغانستان را صد سال دیگر به عقب . مسلمان متواضع وقتی کسی خواست دستش را ببوسد فورا دست خود را پس می کشد و نه می گذارد که مردم دست بوسی کنند. اینها هنوز هم چون مردم بیسواد است میخواهند مردم را با عبا ‌و قبا فریب دهند . اینکه صد ها درخواست تجارت شیعه ها در کشور رد شده و اجازه داده نشده بحث جداگانه است . این است که من در سال ۲۰۱۰ زمانیکه داعیه نامهناد پشتونستان را نوشتم در صفحه اول نوشتم که هیچ مذهبی بر مذهبی برتری ندارد . چرا ؟ برای اینکه ما قبل از سرمایه گزاری برای تشبثات اعماری باید با تعصب مبارزه کنیم زیرا تعصب داشتن یک تکلیف روحی و روانی است و مذهبیون افغانستان و قوم پرستان همه مبتلا به تکلیف روانی هستند . امروز مانند زمان هیتلر آلمان که همه هیتلری ها مریض بودند طالبان و کسانی که ازین ها دفاع می کنند و همکاری می کنند و به افتخار می نویسند که در یک سیمینار اژ طریق زوم شرکت کردند در حالیکه یک زن در آن سیمینار حضور نداشته ، همه مریض روحی و روانی هستند و افغانستان توسط یک دسته مریض روانی کنترل می شود و آنانیکه همکاری می کنند و دفاع می کنند مریض هستند.