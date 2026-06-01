خلع : زن حق دارد طلاق بگیرد

شنبه ۳۰ ماه می از شهر هامبورک ، آلمان یک تیلفون داشتم که تقاضای کمک کردند . درین سی و پنج سال که من با خانواده ها کار می کنم تا حال چندین طلاق را در اروپا حل و فصل کرده ام . موضوع این است که مرد و زن هشت ماه است که جدا هستند و دختر دیگر آرزو ندارد که با آن مرد زندگی کند . همه مهر خودش را بخشیده و میخواهد طلاق بگیرد . تیلفون را پدر دختر کرده بود . مرد یک مبلغ پول خواسته که طلاق دهد که این عمل فوق العاده ضد اخلاقی و ضد کرامت انسانی است که برای طلاق دادن پول میخواهند .

در اسلام مرد طلاق می دهد و زن حق دارد که طلاق بخواهد که این را خلع می گویند .

قبل ازینکه خلع را دقیق بدانیم باید نکاح را در اسلام بدانیم

نکاح از نکح آمده که قرارداد ، پیمان ، معايده معنی می‌دهد . زن و مرد ، هر دو حق دارند تا این قرار داد را فسخ کنند بعد ازینکه تلاش های لازم را برای جلوگیری از طلاق کرده باشند . در اسلام طلاق فرض است و نکاح سنت . یعنی اگر کسی میخواهد مجرد زندگی کند ، مرد باشد یا زن باشد مشکل نیست و گنهکار محسوب نمی شود . اما اگر مشکل خانوادگی داشته باشند و زن و مرد به تفاهم نرسند باید جدا شوند به جای اینکه با بی مهری و محبت که لازم و ملزوم زندگی زن و شوهر است زندگی کنند . دلیل که باید از طلاق جلوگیری کنند این است که یک حدیث از رسول اکرم ص در دست داریم که یکی از چیز های که خداوند روا دانسته و اما نفرت دارد طلاق است . طلاق برای روحیه فرزندان و روحیه زن و مرد خوب نیست و باید کوشش شود که جلوگیری شود . و اما اگر کوشش ها نتیجه نمی دهد طلاق فرض است و باید جدا شوند و همدیگر آسیب نرسانند ، دو دشنام ندهند و کرامت انسانی را حفظ کنند

داستان خلع ازین قرار است که یک زن نزد پیامبر اکرم محمد مصطفی ص آمد و گفت که شوهرش هیچ مشکل ندارد و انسان خوب است و اما برای اینکه در گناه نشود میخواهد طلاق بگیرد . پیامبر ص سوال کرد که مهر گرفتی ؟ گفت بلی یک باغچه گرفته ام ؟ سوال کرد که مهر را مسترد کرده می توانی ؟ زن گفت بلی ! پیامبر مرد را خواست و مهر را مسترد کرد و زن را طلاق داد .

از نگاه اصول فقه اسلامی این موارد ، دانستن آن فوق العاده مهم است

اول پیامبر اکرم ص از زن دلیل طلاق را سوال نکرد . پس ما نمی توانیم از زن یا مرد دلیل طلاق را سوال کنیم . بعضی مسایل میان زن و شوهر می باشد که نمی خواهند فاش کنند

دوم زن اعتراف می کند که مرد هیچگونه مشکل نداشته و اما برای اینکه در گناه نشود طلاق خواسته . مشکل خود را با مرد مطرح نمی کند .

سوم پیامبر اکرم ص در مورد مهر سوال می کند که اگر گرفته باشد و جواب مثبت بود و سوال دوم در تعقیب آن این بوده که آنرا مسترد کرده می تواند و جواب مثبت بود . پیامیر ص بدون اینکه زیاد تر در موضوع سخن گوید یا سوال کند مرد را میخواهد و مهر را مسترد می کند و زن را طلاق می کند و خلع همین است . در خلع مرد بدون اگر و مگر باید زن را طلاق کند و قاضی ، مشاور خانوادگی و هیچ کس حق ندارد که دلیل طلاق را سوال کند .

در صورتیکه ، مرد خلاف رفتاری کرده باشد و حقوق زن را پایمال کرده باشد مهر مسترد نمی شود زیرا دین اسلام دین عدالت است

مسجد هامبورگ و یا دیگر مراکز اسلامی بدون ضیاع وقت باید به این مسله رسیدگی کند و باید این مشکل مردم را حل کند . طلاق فرض است و نکاح سنت . چرا نکاح را عقد می کنند و از فسخ طلاق که فرض است امتناع می ورزید ؟ ما مجبور می شویم که از امریکا اقدام کنیم . هیچ کس حق ندارد تا یک انسان را زن باشد یا مرد باشد از حق زندگی محروم می کند

برای همه بانوان و دختران جوان شدید توصیه می کنم که اول قبل از نکاخ اسلامی نکاخ خود را در کشور که زندگی می کنید ثبت کنید تا بتوانید از حق و حقوق تان در صورت لزوم دفاع کنید و به نکاخ اسلامی اکتفا نکنید . نکاح اسلامی یک سند قانونی درین کشور ها نیست و تنها مرد و زن را به هم حلال می سازد . دوم دختران و بانوان که پس انداز دارند ، حساب بازنشستگی دارند و یا مال و خانه از خود داردند بهتر است قبل از نگاح قرار قبل از نکاح را به کمک یک وکیل ثبت کنید که اگر طلاق صورت می‌گیرد شما همه دارایی خود را داشته باشید در غیر آن ترکه می شود . من که نکاخ را عقد می کنم این موضوع را به دختران و بانوان در زمان عقد می گویم . این قرارداد را در انگلیسی prenuptial یاد می کنند .

کسانی که من را در امریکا ، اروپا ، کانادا و آسترالیا کار داشته باشند لطفا به شماره وتزآپ من

+1(925)203-0352

به تماس شوید .

فرید یونس