خبر و دیدگاه
اندر باب سفر ملایعقوب مجاهد به ماسکو
وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب در هفته گذشته رهسپار مسکو
شدتا در یک نشست بینالمللی امنیتی شرکت کند.
درخبرنامهٔ وزارت دفاع جزئیات بیشتری در باره این سفر ذکر نشده است اما تصویری از محمد یعقوب مجاهد در حال ملاقات با سفیر حکومت طالبان در روسیه پس از ورود او به مسکو منتشر شده است.
این اولین سفر وزیر دفاع حکومت طالبان، از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در آگست ۲۰۲۱ است و فرصتی برای ظهور او در یک نشست بینالمللی با حضور کشورهای مختلف، خواهد بود.
روسیه تنها کشور در جهان است که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد.
منبعی در حکومت طالبان به بیبیسی گفت که آقای مجاهد در جریان این سفر با شماری از مقامات بلندپایه روسیه نیز دیدار وگفتوگو خواهد کرد. به گفتهٔ این منبع، پیشترهیئتی از حکومت طالبان برای زمینهسازی سفر آقای مجاهد، از مسکو دیدن کرده بود.
آنگونه که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است اولین مجمع بینالمللی امنیتی به میزبانی شورای امنیت روسیه از ۲۶ تا ۲۹ می ۲۰۲۶ در دو مکان مختلف همزمان با چهاردهمین نشست بینالمللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو برگزار گردید
در خبرنامه این وزارت آمده است که در این مجمع با حضور مقامهای ارشد امور امنیتی، مجموعهای از نشستهای تخصصی از جمله کنفرانسهای علمی، میزگردها، جلسات توجیهی و ارائهها، و نیز دیدارهای دوجانبه و چندجانبه منعقد خواهد شد.
عنوان اولین نشست مجمع بینالمللی امنیتی در مسکو «مقابله با استعمار نو بهعنوان اولویتی برای تضمین امنیت کشورهای اکثریت جهانی» است.
از دید این قلم در چنین حالات شاهد زوال اداره طالبان خواهیم بود چون مشابه به سفر محمد داود خان اولین رییس جمهور افغانستان است که بعد از آخرین سفر به ماسکو توسط نورمحمد تره کی سر نگون گردید و حفیظ الله امین نورمحمد تره کی و داکتر نجیب الله ببرک کارمل را و احمدشاه مسعود داکتر نجیب الله را و حالا طالبان اشرف غنی را
شوروی پیشین و روسها کنونی عادت دارند هر کس در قدرت باشد همان را برسمیت می شناسند و خوش آمد می گویند اما امریکایی ها بر عکس با رهبران ح. د خ ا و بعدا دولت استاد ربانی مخالفت داشتند و طالبان را رویکار کردند زمانیکه رهبران جمهوریت پر مصرف گردید مزدوران رایگان تر یافتند و طالبان را یک شبه و سهل به قدرت رساندند
روسها در سیاست بازی های چند گانه دارند و ک ج ب هوشیار تر و زیرک تر از ای اس ای و سی ای ای است
این دیدار را میتوان در چارچوب تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تحلیل کرد. اهمیت آن فراتر از یک ملاقات تشریفاتی است و میتواند پیامدهایی برای افغانستان و کشورهای پیرامون داشته باشد.
