اقتدا نماز به هرمومن رواست

این سوال از طرف برادر عزیز و گرامی شاه محمود جان

فضلی از ایران به من رسیده است.در مراسم تشییع جنازه یک شهید، در لبنان

یک امام جماعت شیعه و یک سنی در کنار هم ایستادند و نماز خواندند.امام‏ سنی، دستانش را کنار بدنش

گذاشت و به سبک شیعیان نماز خواند.

‏اما در حرکتی امام جماعت شیعه

دستان روحانی سنی را بالا برد و آنها را در حالت نماز خواندن اهل سنت قرار داد

ویدئوی وایرال شده در لبنان

این موضوع از نگاه شرعی حکمش چیست؟

نماز شیعه فاسد شد ویا از سنی؟

کمی معلومات بدهید جناب داکترصاحب صاحب در این رابطه

جواب

سلام

هر دو نماز به دربار خداوند قایل قبول است . محمد ص هم دست بسته نماز خوانده و هم دست باز

این امام سنی کار نیک کرد که تعصب را شکستند و تابو شکنی کرد.

من خودم شخصا وقتی به امام شیعه اقتدا می کنم دست باز نماز میخوانم و وقتی به امام سنی اقتدا می کنم دست بسته نماز میخواهم . دست باز و دست بسته فرعیات نماز است و در فرعیات نماز فاسد نمی شود. در هر فقه که باشید دو موضوع در نماز قطعا تغییر نمی کند : رکوع و سجده و اساس نماز همین است.

اقتدا کردن به هر مومن مسلمان که کلمه گوی است و پیرو حضرت محمد ص است مانعی ندارد .ما همه باید بر علیه تعصب و تبعیض مبارزه کنیم.

فرید یونس