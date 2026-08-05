فرقه تبهکاران اسلامی

\u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0645\u06cc - \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u0627\u0646\u0635\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u062a\u0627\u0628\r\n\r\n\u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0628\u0647 \u0622\u0630\u0631 \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u062d\u062a \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0642\u0647 \u062a\u0628\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0631 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\r\n\r\n\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0631\u0627\u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f\u00a0 \u00a0 \u0641\u0631\u0642\u0647 \u062a\u0628\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc