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افتخار به دانشگاهیان آ ریایی تبارِ والاگُهر

تصویر دکتر شکرالله کهگدای دکتر شکرالله کهگدایجولای 30, 2026
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دکتر شکرالله کهگدای سابق استاد دانشگاه کابل
دکتر شکرالله کهگدای سابق استاد دانشگاه کابل

 

افتخار به دانشگاهیان آ ریایی تبارِ والاگُهر

 

 

از راست به چپ و از بالا به پایین: دانشپژوه عایشه سمندر , دانشمند دکتر حمیدالله مفید , دانشپژوه فایقه فریال امین , دانشمند دکتر فضل غنی مجددی , دانشپژوه عثمان سمندر , دانشپژوه طیبه واحدی , دانشپژوه جلیل غنی هروی , دانشپژوه وهاب سعید , دانشپژوه آصف معروف , دانشیار سمیرا بهار توانگر , دانشپژوه حامدعلمی , دانشپژوه عبدالقدیر میرزایی ,  دانشیار سونیا نوابی , دانشپژوه علی پاییز کوهستانی , دانشپژوه قیس رحیمی و دانشپژوه وحید نویسا. افتخار به یک یک این استادان فرزانۀ دانشکده آنلاین ژورنالیزم که اینک سال سوم است که به همت والای تدریس بی آلایشانه , فداکارانه و رایگان اکادمیک این فرهیختگان آریایی تبار والاگُهر , دانشکده ژورنالیزم به حیث دانشکده برتر و نمونه شناخته شده  است. به یک یک این دانشمندان گرامی باید شادباش گفت و افتخار کرد. با مهر فراوان , دکترشکرالله کهگدای رئیس دانشکده ژورنالیزم , کالیفورنیا , ایالات متحده آمریکا , 25 ماه جولای سال 2026 فرنگی.

تصویر دکتر شکرالله کهگدای دکتر شکرالله کهگدایجولای 30, 2026
0 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
تصویر دکتر شکرالله کهگدای

دکتر شکرالله کهگدای

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