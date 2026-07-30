افتخار به دانشگاهیان آ ریایی تبارِ والاگُهر

از راست به چپ و از بالا به پایین: دانشپژوه عایشه سمندر , دانشمند دکتر حمیدالله مفید , دانشپژوه فایقه فریال امین , دانشمند دکتر فضل غنی مجددی , دانشپژوه عثمان سمندر , دانشپژوه طیبه واحدی , دانشپژوه جلیل غنی هروی , دانشپژوه وهاب سعید , دانشپژوه آصف معروف , دانشیار سمیرا بهار توانگر , دانشپژوه حامدعلمی , دانشپژوه عبدالقدیر میرزایی , دانشیار سونیا نوابی , دانشپژوه علی پاییز کوهستانی , دانشپژوه قیس رحیمی و دانشپژوه وحید نویسا. افتخار به یک یک این استادان فرزانۀ دانشکده آنلاین ژورنالیزم که اینک سال سوم است که به همت والای تدریس بی آلایشانه , فداکارانه و رایگان اکادمیک این فرهیختگان آریایی تبار والاگُهر , دانشکده ژورنالیزم به حیث دانشکده برتر و نمونه شناخته شده است. به یک یک این دانشمندان گرامی باید شادباش گفت و افتخار کرد. با مهر فراوان , دکترشکرالله کهگدای رئیس دانشکده ژورنالیزم , کالیفورنیا , ایالات متحده آمریکا , 25 ماه جولای سال 2026 فرنگی.