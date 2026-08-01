برگه های از تاریخ افغانستان

قسمت ۱۳۲

خاطره از استاد فقید مرحوم دکتر روان فرهادی که با من شریک شده بود و برای اولین بار به نشر می رسد.

حرکت طالبان برای اشغال کرسی افغانستان در ملل متحد در دور زمامداری شان در سالهای نود میلادی نتوانستند حتی « برای یک دقیقه » کرسی ملل متحد را اشغال کنند و این چطور انفاق افتاد؟ با اینکه سه کشور در آن زمان یعنی عربستان سعودی ، پاکستان و امارات عربی افغانستان را به رسمیت شناخته بودند .

دکتر روان فرهادی در دهه دموکراسی افغانستان یعنی ۱۹۶۳ الی ۱۹۷۳ چند پست مهم را کار کرد . برای اولین بار مدیریت عمومی سیاسی توسط مرحوم دکتر محمد یوسف نخست وزیر افغانستان گشایش یافت و مدیر این شعبه نو تاسیس دکتر روان فرهادی مقرر شد . پسان همین شعبه به معین سیاسی ارتقا یافت و دکتر روان فرهادی در کنار اینکه منشی مجلس وزرا بود معین سیاسی وزارت امور خارجه مفرر گردید که تا دوران صدارت مرحوم موسی شفیق دوام کرد . بعد به حیث سفیر کبیر افغانستان در پاریس مقرر شد .درین مدت دکتر فرهادی با سفرای کشور های مختلف که در کابل مقیم بودند روابط بسیار نیک برقرار گرده بود و این روابط حتی که اتفاقات سیاسی در افغانستان به وقوع پیوست، قطع نشد . زمانیکه در سال ۱۹۹۳ میلادی به دعوت مرحوم استاد ربانی به حیث سفیر و‌نماینده دایمی نمایندگی افغانستان در ملل متحد مقرر شد ، سفرای که در زمان مدیریت عمومی سیاسی و معینی سیاسی وزارت خارجه دکتر فرهادی در کابل بودند همه بازنشسته شده بودند و اما در پشت پرده به وزرای خارجه کشور های شان و نمایندگان شان در ملل متحد مشوره می دادند . همان بود که دکتر فرهادی با همه سفرای که در زمان ایفای وظیفه به حیث معین وزارت خارجه در کابل رابطه داشت یکه یکه به تماس می شود و آنها را متقاعد می سازد که حرکت طالبان به نفع افغانستان نیست. آن سفرای بازنشسته به نمایندگان شان به تماس می شوند و با اینکه پاکستان بسیار تلاش می ورزد اما موفق نمی شود . دکتر فرهادی با کشور های عربی به دو دلیل روابط نیک داشت . اول جون به زبان عربی تسلط داشت با همه نمایندگان کشور های اسلامی به شمول عربستان سعودی دوست بود و دوم به رای و حمایت همین کشور های عربی و اسلامی به حیث سرپرست کمیته قضیه فلسطین کار می‌کرد . یعنی در ملل متحد دو کار داشت . یکی سفارت افغانستان و دیگر کمیته قضیه فلسطین . لذا از بابت کشور های اسلامی او آسوده خاطر بود .

از خاطرات دکتر روان فرهادی که با دکتر فرید یونس شریک شده بود در تاریخ افغانستان ثبت می شود که دکتر فرهادی چطور موفق شده بود تا طالبان نتوانستند کرسی ملل متحد را با فشار های زیاد پاکستان اشغال کند.

دکتر فرهادی به تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۲۶ در شمال کلیفورنبا داعی اجل را لبیک گفت .

روحش شاد و بهشت برین جایش باد