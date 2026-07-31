تهمت چیست؟

تهمت یا افترا یعنی نسبت دادن دروغ، جرم، کار زشت یا صفت ناپسند به یک شخص بدون اینکه مدرک یا حقیقتی وجود داشته باشد. این کار باعث خرابی آبرو شخص و ناراحتی دیگران می‌شود. ویژگی‌های تهمت حرف دروغ: سخن یا ادعایی که واقعیت ندارد، نبود مدرک گوینده هیچ دلیلی برای اثبات حرف خود ندارد. آسیب به آبرو : باعث لطمه به حیثیت و اعتبار فرد مقابل می‌شود. پیامدهای تهمت از نظر اخلاقی و دینی: گناهی بزرگ و مذموم است که به آرامش جامعه لطمه می‌زند. از نظر قانونی جرمی قابل تعقیب است و قانون برای فرد تهمت‌ زننده مجازات تعیین می‌کند. تُهْمَت نسبت ناروا دادن به دیگران از روی حدس و گمان است. منشأ تهمت سوء‌ظن به رفتار دیگران است. گفتیم که تهمت‌زدن حرام و از گناهان کبیره است. تهمت به معنای نسبت دادن امری دروغین به فردی دیگر است که از نظر اجتماعی، اخلاقی یا قانونی مذموم است . تعریف تهمت در قانون هم مثل تعریف آن در شرع است به این صورت که جرمی را بدون داشتن دلیل و مدرک به شخصی نسبت بدهیم در حالی که تهمت از گناهان کبیره است و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده است.

کی ها تهمت می بندند ؟

از نگاه روانشناسی کسان تهمت می بندند که حسود هستند ، مغرض هستند و با عقده روحی زندگی می کنند و یا ایمان به خدا ندارند زیرا قرآن مجید تهمت را شدید محکوم می کند . همچنان آنانبکه به حدس و گمان زندگی می کنند افراد بسیار نادان هستند زیرا قرآن مجید حکم می کند که به سو ظن و حدس زندگی نکنید مگر به یقین .

تهمت انواع مختلف دارد و یکی آن تهمت بعد از فوت یک شخص است و‌ او نیست که از خود دفاع کند و این گناه بیشتر دارد و شخص باید توبه کند و حتی علما گفته اند صدقه دهد تا بخشوده شود .

پیامبر اسلام (ص) به‌طور کلی از بدگویی، ناسزا و نسبت ناروا به مردگان به شدت نهی کرده و فرموده است که اموات دستشان از دنیا کوتاه است و به نتیجه اعمال خود رسیده‌اند.

من را چند بار به نوکری ایران متهم کردند و چون مخالف قضیه پشتونستان هستم من را به خیانت متهم کردند . اما حداوند هم بندگان را می بیند زیرا بصیر است و هم می شنود زیرا سمیع است . هیچ چیز از خداوند پنهان نیست. کسانیکه تهمت می بندند و یا به سو ظن زندگی می کنند در همین دنیا کفاره گناهان خود را به شکل های مختلف می پردازند و اما آنرا اتفاق می پندارند . مثلا اولاد شان در مقابل چشم شان میمیرد و یا چنان مریض می شوند که از تصور خودش بیرون است و یا یک صدمه دیگر می بینند . وقتی یک شخص را شناختید که تهمت گر است از خانواده باشد یا دوستان دوری کنید زیرا اینها از دید قرآن جاهل و نادان هستند و با جاهل و نادان رابطه داشتن از نگاه اسلام مجاز نیست . مرحوم پدرم به ما همیشه توصیه می‌کرد با کسانی نشست و برخاست کنید که اگر چیزی نمی آموزی ، همان چیزیکه آموختی فراموشت نشود . مردمان که به حدس و گمان و تهمت کردن ناروا زندگی می کنند از عقل بیگانه هستند و باید محتاط بود . هر فساد اخلاقی و اجتماعی برای شان عادی است .