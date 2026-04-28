خبر و دیدگاه

چرا من مذهب ندارم ؟

داکتر فرید یونسآوریل 28, 2026
دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی
این سوال است که چندین بار از من شده است که به کدام مذهب هستم  ؟
من چندین سال قبل از مذهب استعفا کردم .
اول باید بدانیم که از نگاه علمی ، تاریخ از علوم لیبرال است و هر کس دید و بینش خود را دارد . طور مثال ، اگر یک حکمتیاری تاریخ بنویسد ، آقای حکمتیار یک قهرمان جهاد است و اگر یکی از مخالفین آقای حکمتیار تاریخ بنویسد ، او را به چهار کتاب کافر می کشد . بنابرین من دید و بینش خود را از نگاه تاریخی دارم .
اول مذهب در اثر نفاق به وجود آمده است نه اتحاد مسلمین یا ضرورت مردم .
دوم مذاهب تحلیل های خود را دارند که به نام دین دو بام و بک هوا ساخته اند. یک خدا ، یک قرآن و یک پیامبر و ده نوع دید و بینش ساحته اند و این هدف خدا و رسول او نبود . مثلا سنی ها می گویند که صیغه حرام است و شیعه ها می گویند حلال است و یا سنی ها می گویند که زن می تواند قاضی شود و شبعه می گوید نه قاضی  کلان شده نمی تواند .
مذاهب هر دو مخالف آزادی انسان است . هیچ کدام نمی گوید که انسان آزاد خلق شده و دین را تحمیل می کنند ، هم شیعه ها و هم سنی ها . در کجای قرآن آمده است که پیامبر گفته باشد دین را تحمیل کنید ؟
مسایل را از خود کشیده اند که یکی می گوید پیامیر و امامان معصوم است و یکی می گوید تنها پیامبر معصوم است .
در کتاب های که در قرن بیستم به طبع رسبد ‌ دانشمندان که درین دو مذهب عرض اندام کرد نتوانستند تا واقعا کرامت انسان را تعریف کنند و از همین سبب اکثرا یهود و نصارا را کافر می گویند . بار بار خوانده ام که جنگ ایران با کفر است نه اهل کناب و یا آمدند آیه آمن الرسول را تفسیر کردند که چون یهود و نصارا محمد ص را قبول نکردند پس مومن نیستند و کافر هستند در حالیکه مطالعات نشان می‌دهد که آنها در دین خود مومن هستند .
سید قطب شهید که شما به دقت مطالعه کنید یک فرد مطلق ضد غرب و وقتی امریکا آمد و فرهنگ غربی را دید دیوانه شد و از نگاه انتروپولوژی یک اتنوسنتریک مطلق که همه چیز را از دید خود می دید نه آن غربی و زندگی غربی را «منزجر کننده » توصیف کرد . امروز هزاران هزار مسلمان در همین فضای «منزجر کننده » زندگی می کند و از زندگی لذت می برند . به جای اینکه یک پل بین اسلام و غرب بسازد که نه سیخ بسوزد و نه کباب همه را به تعصب گرایی و ضدیت با فرهنگ غرب ساخت . اخوان المسلین هرگز و هرگز نگفت که زن و مرد از نگاه مدنی مساوی است . همیشه نزد گروه های اسلامی زن قشر دوم جامعه است و همیشه طرفدار یک جامعه مرد سالار هستند و این کار مذهب است نه دین .
مودودی که کتاب نظام سیاسی را نوشته کرد زن را زیر دست مرد قرار داد و یک تعصب بیجا . نوشته کرد که
The power of man !!!
پیشتر از او که بروید ابن تیمیه یک متعصب عیار ‌مخالف هرگونه معیار پیشرفت و تمدن .
در شیعه بیبینی طور مثال مجلسی و شیخ مفید هر دو از اشخاص فوق العاده سختگیر در مذهب به اندازه ای که ازدواج سنی و شیعه را حرام می دانستند و همچنان سنی های که شیعه را رافضی گفتند و کافر گفتند و اینها هم ازدواج سنی را با شیعه حرام می دانستند. یکی از دوستان شیعه در شمال کلیفورنیا دختر یک خانواده سنی  را خواستگاری کرده بودند و پدر دختر که حالا فوت کرده گفته بود که ما به شبعه دختر نمی دهیم . در حالیکه  هر دو کلمه گوی !!! . علمای سنی و شیعه (اگر ما نام عالم را جرات کنیم سر شان اطلاق کنیم زیرا یکی از صفات عالم همین است که تعصب نمی داشته باشد ) باعث تعصبات بزرگ بین دو مذهب شدند . امروز که سنی ها در پشت ایران ایستاده نیست تنها برای این نیست که عرب ها به غرب فروخته. شدند بلکه برای این است که ضد شیعه هستند . سعودی عالم شیعه را اعدام نکرد ؟ سوال کنید که آیا اعدام در اسلام است ؟ آیا محمد ص کسی را اعدام کرده است ؟
یوسف قرضاوی که در جهان سنی بسیار شهرت دارد و روحش شاد باد عمل انتحاری را بر علیه اسرائیل روا دانست و این باعث بدبختی مسلمانان افغلنستان شد که طالب نادان هر روز انتخاری می‌کرد و یک لوده دیگر آمد نام آنرا استشهادی گذاشت در حالیکه قرآن می گوید که اگر یک نفر نفر را بکشید همه بشریت را کشتید و اگر یک نفر را نجات دادید همه بشریت را نجات دادید . پنج سال است که زن و دختر کشور از حق زندگی محروم شده و چند تا نادان خاموش است و چند تا احمق به خاطر قوم گرایی از ایشان دفاع می کند و این عملکرد ها همه ضد اسلام و ضد اخلاق است .
دین را وسیله ساختند هر دو شیعه و سنی برای منافع شخصی و گروهی و مردم را به فقر و بدبختی رساندند . صد ها مثال است که امروز شیعه و سنی مسول بدبختی مسلمانان شده اند . شما هر کتاب را باز کنید به جز تعصب و بی عدالتی چیزی نمی بینید . تنها مسله بین شیعه و سنی نیست . شیعه ها شیعه را استثمار کردند و سنی ها سنی را . قرآن به مردم عیسیوی می گوید که در دین غلو نکنید و امروز زیر عنوان مذهب به اندازه ای غلو می کنند که مردم را از انسانیت کشیده اند . این بسیار مجمل قضیه بود که من تصمیم گرفتم که به هیچ مذهب نباشم و اما دین خود را سخت دوست دارم و  از دین خود دفاع می کنم .
فرید یونس
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© 2023 جاودان.
دکمه بازگشت به بالا