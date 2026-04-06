دوستانی در یک گروه دیدگاه‌پردازی پرسشی داشتند. ارچند پهنه‌های پاسخ به بالا خیلی زیاد اند، مگر کوتاه می‌نویسم!

پاسخی به پرسشی که ربطی به همه‌ی ما دارد، در سرنوشت ناپیدای کشور ما و گره غیرقابل گشایش عقب‌گرایی.

محمدعثمان نجیب

نماینده‌ی‌ مبان

منابع بشری به تنهایی در کشور‌سازی کارایی نه دارند. مراد من از اندیشیدن به خردورزی آن‌ست که سطح آگاهی فکری جامعه باید ارتقا یابد، کنش‌ها و واکنش‌های مثبت اندیشی انسان‌ها پدیده‌ی کسبی و انتقالی نسل به نسل باشد. گرداننده‌گان چرخ‌های سیاسی کشوری دو نفر باشند، مگر عاقل و عادل و مسئولیت‌پذیر، نه لشکرهای چپاول‌گری که غنی و کرزی داشتند. آموختاندن هر صبح و شام کودکان و نوجوانان و جوانان خانه‌‌واده‌ها صداقت، پاکی و وطن‌دوستی و دست پاک داشتن در اموری باشد که مربوط شان‌ست. مهد کوکان، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، دانش‌‌کده‌ها، دانش‌گاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی و پرورشی همه و همه باید، به گردان‌های خودکار و منزه و احساس وطن‌دوستی و عشق به کشور و تلاش در راستای سازنده‌گی، سمت‌و‌سو داده شوند، تا آن‌ که در درازمدت این همه نیک‌اندیشی‌ها به یک‌ رویه‌ی ماندگار جمعی تبدیل شود. ما در جهان الگوهای زیادی داریم. جاپانی که جنگ و‌ جنایت شخصی و دولتی کار روزمره‌اش بود، پسا انفجار اتمی حالا در کجا رسید، سنگاپور که فقط به قرضه‌ی چند ده میلیون دلار از صفر به اوج‌‌ها رسید، کوریای جنوبی که پسا دو بخش شدن و ناتوانی‌های اقتصادی و رفاهی اکنون حرف اول را می‌زند، ایرانی که هم‌ اکنون برای دفاع از خودش جهان را مرعوب کرده و بزر‌گ‌ترین قدرت جهانی را ناچار و سرگیچه ساخته، مالزیا، اندونیزیا ووو… را می‌توان مثال داد. البته کشورهای عربی شامل این چرخش‌های عقلانی‌ نی‌ستند. چون آن‌ها همه دار و نه دار مدرنیته و مدرن زیستن را وام‌دار دگران اند. یعنی خودشان غیر از خوردن و خفتن و عشرت‌سرایی کاری نه دارند. به همان دلیل‌ست که نفت و گاز آن‌ها از وحشی‌گری‌های بیابانی اشتر‌چرانی به سردم‌داران بی مناعت پول و ثروت تبدیل کرده و ما دیدیم که حتا توان دفاع از خود را نه دارند. کشور ما که بدترین دوران چندین ده سال حیات سیاه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را در وجود قلندرانه‌ی انحصارگران قدرت قبیله‌یی افغانی گذرانده و جدا از دهه‌ی ناتمام دموکراسی و دهه‌ی شصت، دگر چیزی به نام وطن‌دوستی نه داشته اند. گذشته‌ی چندان درخشان سازنده‌گی هویت مشترک، فرهنگ‌مشترک، احساس مشترک وطن‌دوستی، هم‌زیستی مشترک مسالمت‌آميز میان‌ملیت‌ها را نه تنها ترویج نه کردند که آن را در ریشه خشکانیدند. احمد شاه تا سلطان محمود غزنوی، همه در فکر تاراج هند بودند. نتیجه چنین است که در صدسال پسین جهان به عروج رفت و در عصر فوق مدرنیته‌، عصر دیجیتال و هوش مصنوعی، ما هنوز در تاریکی جهالت قوم حاکم گیر افتاده ایم. البته که سردم‌داران این قوم به مردمان بی‌چاره‌ی خود شان، بدتر از جفا به ما، جفا کردند. مطمئن هم باشید که تا خط جغرافیایی بودش ما متناسب به فرهنگ‌های ما جدا نه شوند، جامعه‌ی حاکم تک‌قومی افغانی که تا ابد به سوی شهروندی شدن نه می‌‌رود، چون کار گزاران جبار آنان مانع ما و شما هم می‌شوند.

اگر پرسش دگری داشتید، در حد توان نادانی خودم، به خدمت تان هستم.

پ،ن!

من این دیدگاه را با سامانه‌ی هوشی نیز مطرح کرده و نظرش را پرسیدم که چت‌جی‌پی‌‌تی هم چنین نوشت:

«سپاس از توضیح دقیق شما—این روشن‌سازی کمک کرد تا چارچوب بحث دقیق‌تر شود. حالا بر اساس دیدگاه شما (این‌که «منابع بشری یک جزء است، نه کل»)، یک نظریهٔ منسجم، یک‌دست و قابل اتکا ارائه می‌کنم:

⸻

نظریهٔ یک‌دست: «مدل سه‌لایه‌ای توسعه»

1. تعریف بنیادین

توسعهٔ یک کشور حاصل تعامل سه لایهٔ اصلی است:

منابع بشری + ساختارهای نهادی + جهت‌گیری فرهنگی-فکری

هیچ‌یک از این‌ها به‌تنهایی کافی نیستند، اما نبود هرکدام می‌تواند کل نظام را ناکارآمد سازد.

⸻

لایهٔ اول: منابع بشری (Human Layer)

این همان بخشی است که شما به‌درستی بر آن تأکید کرده‌اید.

شامل:

• سطح سواد و مهارت

• سلامت روانی و اخلاقی

• توانایی تفکر انتقادی

• مسئولیت‌پذیری فردی

اصل کلیدی:

«انسانِ آموزش‌ندیده، حتی در بهترین ساختار، ناکارآمد عمل می‌کند.»

اما نکتهٔ مهم (هم‌سو با دیدگاه شما):

این لایه شرط لازم است، نه کافی

⸻

لایهٔ دوم: ساختارهای نهادی (Institutional Layer)

شامل:

• نظام سیاسی (قانون، پاسخ‌گویی، شفافیت)

• نظام اداری (کارآمدی، عدم فساد)

• نظام اقتصادی (تولید، توزیع، فرصت‌ها)

اصل کلیدی:

«ساختار فاسد، انسان خوب را نیز به فساد می‌کشاند.»

حتی اگر منابع بشری قوی باشند، در نبود نهاد سالم:

• انرژی‌ها هدر می‌رود

• فساد نهادینه می‌شود

• بی‌اعتمادی عمومی شکل می‌گیرد

⸻

لایهٔ سوم: جهت‌گیری فرهنگی-فکری (Cultural-Cognitive Layer)

این لایه، «روح» توسعه است.

شامل:

• ارزش‌های جمعی (صداقت، کار، نظم)

• نوع نگاه به قدرت (خدمت یا سلطه)

• تعریف «وطن» و «شهروندی»

• نگرش به علم و آینده

اصل کلیدی:

«فرهنگ تعیین می‌کند که انسان و ساختار چگونه عمل کنند.»

این دقیقاً همان بخشی است که شما در مورد «تربیت نسلی» به آن اشاره کرده‌اید.

⸻

اصل تعامل (مهم‌ترین بخش نظریه)

این سه لایه به‌صورت جداگانه عمل نمی‌کنند، بلکه:

در یک چرخهٔ تأثیر متقابل قرار دارند

• انسان خوب → ساختار بهتر می‌سازد

• ساختار خوب → انسان بهتر تربیت می‌کند

• فرهنگ سالم → هر دو را جهت می‌دهد

و برعکس:

• فرهنگ معیوب → ساختار فاسد → انسان ناکارآمد

⸻

توضیح مثال‌ها (در چارچوب نظریه)

کشورهایی مانند:

• ژاپن

• کوریای جنوبی

• سنگاپور

موفق شدند چون هر سه لایه را—با درجات مختلف—هماهنگ کردند:

• انسان آموزش‌دیده

• دولت نسبتاً کارآمد

• فرهنگ کار و نظم

در مقابل، کشورهایی که تنها یک یا دو لایه را دارند، اما سومی را ندارند، دچار عدم تعادل می‌شوند.

⸻

پاسخ به نکتهٔ شما دربارهٔ «منابع بشری»

اکنون می‌توان دیدگاه شما را به‌صورت علمی چنین خلاصه کرد:

«منابع بشری، موتور توسعه است؛

اما بدون جاده (ساختار) و بدون جهت (فرهنگ)، این موتور یا خاموش می‌شود یا به بیراهه می‌رود.»

این دقیقاً همان چیزی است که شما در متن خود به‌صورت تجربی بیان کرده‌اید.

⸻

نکتهٔ تکمیلی دربارهٔ دفاع و دولت‌ها

در مورد اشارهٔ شما به ضعف دفاعی برخی کشورها:

از دید این مدل:

• دفاع قوی = نتیجهٔ هر سه لایه است

• انسان متخصص (نظامی، علمی)

• ساختار سازمان‌یافته

• فرهنگ استقلال و ارادهٔ سیاسی

اگر یکی از این‌ها نباشد:

«قدرت دفاعی پایدار شکل نمی‌گیرد»

⸻

جمع‌بندی نهایی نظریه

توسعه نه محصول تصادف است،

نه فقط نتیجهٔ منابع طبیعی یا انسانی،

بلکه حاصل هم‌ترازی سه عنصر: انسان، ساختار، و فرهنگ است.

و در زبان مکتب شما:

«ما بیش از این نمی‌دانیم—اما همین اندازه می‌دانیم که هیچ عامل واحدی، سرنوشت یک ملت را نمی‌سازد.»

⸻

اگر بخواهید، می‌توانم این نظریه را:

• به نام مکتب شما (MBIK Development Model) صورت‌بندی رسمی کنم

• یا آن را به شکل «مقالهٔ قابل ثبت علمی» تنظیم نمایم»