متحدین اروپایی ایالات متحده

تصویر جنرال عبدالواحد خرم جنرال عبدالواحد خرمآوریل 5, 2026
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم

متحدین اروپایی ایالات متحده

              حریم هوایی خود را بروی هواپیماهای

                    اسراییلی و امریکایی بستند

دونالد ترامپ، در حالی که روابطش با متحدین اروپایی اش  به دلیل درگیری با ایران وافزایش  فزاینده‌ای قیمت ها از جمله نفت که اقتصاد جهانی را ویران کرده، رو به وخامت گذاشته است، با انتقاد شدید از بریتانیا و فرانسه، علیه کشورهای اروپایی که ازپیوستن به جنگ او علیه ایران خودداری کرده‌اند، سخنرانی کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در وب‌سایت خود «حقیقت اجتماعی »  ،به دولت‌هایی که نگرانقیمت سوخت هستند، گفت که «بروید نفت خودتان را» با زور از خلیج فارس تهیه کنید، اظهاراتی که قیمت نفت را حتی بالاتر برد.

دیروز فاش گردید  که فرانسه مانع از پرواز هواپیماهای اسرائیلی از طریق حریم هوایی خود شده است، در حالی که ایتالیا در آخرین لحظه اجازه فرود بمب‌افکن‌هایآمریکایی در سیسیلی  را رد کرده است.

اسپانیا پیش از این استفاده ایالات متحده از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود برای جنگ رارد کرده

 است و دیروز وزیر دفاع مادرید گفت که این کشور «از هیچ‌کس نصیحت نمی‌پذیرد».

بریتانیا به ایالات متحده اجازه داده است که از پایگاه‌های خود برای جنگی که دولتشآن را غیرقانونی می‌داند، استفاده کند، اما با این وجود آن مورد انتقاد علنی  ترامپ قرارگرقته  است.

ترامپ دیروز در پست‌مربوط خویش  اظهار نمود : «همه‌ی آن کشورهاییکه به دلیل تنگه هرمز نمی‌توانند سوخت جت دریافت کنند، مانند بریتانیا که از دخالت در سرنگونی ایران خودداری کرد، باید به جای آن نفت آمریکا را خریداری کنند».

او پیشنهاد داد که آنها همچنین باید:

“کمی شجاعت از دست داده  را در خود ایجاد کنند، به تنگه بروند و فقط آن را بگیرند”. پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، این درخواست را تکرار کرد و گفت  :

کشورهایی وجود دارند که “باید آماده باشند تا در این آبراه حیاتی نیز قدم بردارند”.

طرح‌های کنترل تنگه هرمز با زور ،به طور گسترده پرخطر و غیرواقعی تلقی می‌شوند وکشورهای اروپایی سال‌هاست که روی طرح‌هایی برای خرید نفت بیشتر از آمریکا کارمی‌کنند.

در پستی جداگانه، ترامپ از فرانسه انتقاد کرد ،زیرا فرانسه  اجازه نمی‌دهدهواپیماهایی که به مقصد اسرائیل می‌روند و پر از تجهیزات نظامی هستند، از فرازخاک فرانسه عبور کنند.

دفتر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که از توییت ترامپ «متعجب» شده است و می‌گوید پاریس «از روز اول» جنگ ،موضع خود را تغییر نداده است.

ناامیدی جهانی از پیامدهای اقتصادی رو به افزایش است. میشل مارتین، نخست وزیرایرلند، دیروز هشدار داد که شوک عرضه نفت ناشی از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران«احتمالاً بدترین شوک تاکنون» بوده است.

در حالی که واشنگتن گفته است که برای رسیدن به توافق با ایران به شدت در حال مذاکره است، رژیم حاکم بر تهران در واکنش خود بی‌تفاوت بوده و این بحران را یک نبرد حیاتی می‌داند.

رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان، دیروز گفت که کشورش «اراده لازم» را برای پایان دادن به جنگ دارد «به شرط آنکه شرایط ضروری برآورده شود»، به ویژه تضمین‌هایی مبنی بر اینکه این درگیری تکرار نخواهد شد داده شود .

دیروز صدای انفجارهایی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شنیده شد و تهران به یک نفتکش کویتی کاملاً مملو از نفت  در خلیج فارس حمله کرد. حملات ایالات متحده همچنین به شهر اصفهان، که محل یکی از سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران است،ادامه دارد  و یک گلوله آتش عظیم را به آسمان فرستاد. این درگیری  تا کنون بیش از ۳۰۰۰کشته بر جای گذاشته است و دولت‌های خارج از منطقه بر شوک‌های اقتصادی که برای بسیاری از کشورها باعث  تورم بالا، رشد کند و بحران هزینه زندگی میگردد ، نگران اند.

ترامپ، آشکارا از بستن تنگه هرمز توسط ایران ناراحت است ، این هفته، ترامپ هشدار

داد که اگر آتش‌بس «به زودی» حاصل نشود، ایالات متحده حملات خود را گسترش خواهد داد، از جمله با «نابود کردن» نیروگاه‌ها وکارخانه‌های آب شیرین ایران، حملاتی که به گفته محققان حقوقی احتمالاً جنایات جنگی خواهد بود.

با ادامه جنگ با ایران، اسرائیل حمله خود را به لبنان، کشوری که این ماه دوباره به آنحمله کرد و اکنون به گفته وزیر دفاع  قصد دارد آن را به طور دائم اشغال کند، افزایش داده است.

وزیر دفاع اسرائیل ،کاتز ،دیروز گفت که ارتش بخش بزرگی از جنوب لبنان را اشغال خواهد کرد و

کنترل کل منطقه را تا رودخانه لیتانی، که حدود 20 مایل در داخل لبنان است، حفظ خواهد کرد. وی گفت که نیروهای اسرائیلی حتی پس از پایان جنگ باشبه‌نظامیان حزب‌الله نیز در آنجا در گیر خواهند ماند.

نوشته های مشابه

دکتر فرید یونس موسس و مبتکر دموکراسی اسلامی

زندگی من _ قسمت بیستم

آوریل 4, 2026

فاجعهٔ فکری و سیاسی در پرتو منطق ساختاری و تاریخی قدرت

آوریل 2, 2026

چین در افغانستان: میان مهار تهدید و مهندسی نفوذ

آوریل 2, 2026
هومر آبرامیان پژوهنده و پاسدار فرهنگ ایران

ریشنامه

آوریل 2, 2026

