متحدین اروپایی ایالات متحده

حریم هوایی خود را بروی هواپی ماهای

اسراییلی و امریکایی بستند

دونالد ترامپ، در حالی که روابط ش با متحدین اروپایی اش به دلی ل درگیری با ایران وافزایش فزا ینده‌ای قیمت ها از جمله نفت که اقتصاد جهانی را ویران کرده، ر و به وخامت گذاشته است، با انتقاد شدید از بریتانیا و فرانسه، ع لیه کشورهای اروپایی که ازپیوست ن به جنگ او علیه ایران خودداری کرده‌اند، سخنرانی کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در وب‌سایت خ ود «حقیقت اجتماعی » ،به دولت‌ هایی که نگرانقیمت سوخت هستند، گفت که «بروید نفت خودتان را» ب ا زور از خلیج فارس تهیه کنید، ا ظهاراتی که قیمت نفت را حتی بال اتر برد.

دیروز فاش گردید که فرانسه مان ع از پرواز هواپیماهای اسرائیلی از طریق حریم هوایی خود شده است ، در حالی که ایتالیا در آخرین لحظه اجازه فرود بمب‌افکن‌هایآم ریکایی در سیسیلی را رد کرده ا ست.

اسپانیا پیش از این استفاده ایا لات متحده از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود برای جنگ رارد کرده

ا ست و دیروز وزیر دفاع مادرید گف ت که این کشور «از هیچ‌کس نصیحت نمی‌پذیرد».

بریتانیا به ایالات متحده اجازه داده است که از پایگاه‌های خود برای جنگی که دولتشآن را غیرقا نونی می‌داند، استفاده کند، اما با این وجود آن مورد انتقاد عل نی ترامپ قرارگرقته است.

ترام پ دیروز در پست‌مربوط خویش اظه ار نمود : «همه‌ی آن کشورهاییکه به دلیل ت نگه هرمز نمی‌توانند سوخت جت در یافت کنند، مانند بریتانیا که ا ز دخالت در سرنگونی ایران خوددار ی کرد، باید به جای آن نفت آمری کا را خریداری کنند».

او پیشنهاد داد که آنها همچنین باید:

“کمی شجاعت از دست داده را در خود ایجاد کنند، به تنگه بروند و فقط آن را بگیرند”. پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، این د رخواست را تکرار کرد و گفت :

کشورهایی وجود دارند که “باید آ ماده باشند تا در این آبراه حیا تی نیز قدم بردارند”.

طرح‌های کنترل تنگه هرمز با زور ،به طور گسترده پرخطر و غیرواق عی تلقی می‌شوند وکشورهای اروپا یی سال‌هاست که روی طرح‌هایی بر ای خرید نفت بیشتر از آمریکا کا رمی‌کنند.

در پستی جداگانه، ترامپ از فران سه انتقاد کرد ،زیرا فرانسه اج ازه نمی‌دهدهواپیماهایی که به م قصد اسرائیل می‌روند و پر از تج هیزات نظامی هستند، از فرازخاک فرانسه عبور کنند.

دفتر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که از توییت ترامپ «متعجب» شده است و می‌ گوید پاریس «از روز اول» جنگ ، موضع خود را تغییر نداده است.

ناامیدی جهانی از پیامدهای اقتص ادی رو به افزایش است. میشل مار تین، نخست وزیرایرلند، دیروز هش دار داد که شوک عرضه نفت ناشی ا ز حمله آمریکا و اسرائیل به ایر ان«احتمالاً بدترین شوک تاکنون» بوده است.

در حالی که واشنگتن گفته است که برای رسیدن به توافق با ایران به شدت در حال مذاکره است، رژیم حاکم بر تهران در واکنش خود بی‌ تفاوت بوده و این بحران را یک نب رد حیاتی می‌داند.

رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیا ن، دیروز گفت که کشورش «اراده ل ازم» را برای پایان دادن به جنگ دارد «به شرط آنکه شرایط ضروری برآورده شود»، به ویژه تضمین‌ هایی مبنی بر اینکه این درگیری تکرار نخواهد شد داده شود .

دیروز صدای انفجارهایی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شنیده ش د و تهران به یک نفتکش کویتی کام لاً مملو از نفت در خلیج فارس حمله کرد. حملات ایالات متحده هم چنین به شهر اصفهان، که محل یکی از سایت‌های اصلی هسته‌ای ایرا ن است،ادامه دارد و یک گلوله آت ش عظیم را به آسمان فرستاد. این درگیری تا کنون بیش از ۳۰۰۰کش ته بر جای گذاشته است و دولت‌ های خارج از منطقه بر شوک‌های ا قتصادی که برای بسیاری از کشورها باعث تورم بالا، رشد کند و بح ران هزینه زندگی میگردد ، نگران اند.

ترامپ، آشکارا از بستن تنگه هرم ز توسط ایران ناراحت است ، این هفته، ترامپ هشدار

دا د که اگر آتش‌بس «به زودی» حاصل نشود، ایالات متحده حملات خود ر ا گسترش خواهد داد، از جمله با «نابود کردن» نیروگاه‌ها وکارخا نه‌های آب شیرین ایران، حملاتی که به گفته محققان حقوقی احتمال اً جنایات جنگی خواهد بود.

با ادامه جنگ با ایران، اسرائیل حمله خود را به لبنان، کشوری ک ه این ماه دوباره به آنحمله کرد و اکنون به گفته وزیر دفاع قص د دارد آن را به طور دائم اشغال کند، افزایش داده است.

وزیر دفاع اسرائیل ،کاتز ،دیروز گفت که ارتش بخش بزرگی از جنوب لبنان را اشغال خواهد کرد و

کنت رل کل منطقه را تا رودخانه لیتا نی، که حدود 20 مایل در داخل لب نان است، حفظ خواهد کرد. وی گفت که نیروهای اسرائیلی حتی پس از پایان جنگ باشبه‌نظامیان حزب‌ الله نیز در آنجا در گیر خواهند ماند.