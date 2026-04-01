نقش شورای ملی در تصویب قوانین در دهه دموکراسی

گرد اورنده : عبدالواحد خرم

از صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳ کتاب مشهور محترم عبدالوکیل وزیر خارجه پیشین در حکومت داکتر نجیب الله

با برگزاری انتخابات دوره دوازدهم و سیزدهم شورای ملی و تشکیل حکومت‌های غیر خانوادگی، با وصف کمبودی‌های متعدد گام‌های اولی نسبتاً برای برقراری سلطنت مشروطه در جامعه برداشته شد. ولسی جرگه که به حیث مرجع قانون‌گذاری و نظارت‌کننده بر اجراآت حکومت‌ها توانست با وصف ضعف‌های جدی، بعضی قوانین را به تصویب برساند. گرچه پارلمان توانست نقش مهم و با اهمیتی را در دهه دموکراسی با تصویب یک سلسله قوانین دیگر در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بازی نماید؛ اما بنابر دلایل عدیده‌ای که در صفحات گذشته از آن ذکر به عمل آمد، دیده شد که ناتوانی و کمبودهای از خود نشان داد و نتوانست گام‌های عملی دیگری را در جهت نهادینه کردن دموکراسی در کشور بردارد. قوانین عمده‌ای که در دو دوره شورای ملی به تصویب رسیدند، قرار ذیل بودند:

۱- قانون جرگه‌های ولایتی

۲- قانون شاروالی‌ها

۳- قانون احزاب

۴- قانون انتخابات

۵- قانون سروی اراضی

۶- قانون تشکیلات و صلاحیت‌های قضایی

۷- قانون ماموران ملکی

۸- قانون بانک های صنعتی

متأسفانه اکثر این قوانین بنابر کارشکنی‌های محافل حاکمه، مخصوصاً پادشاه و اعضای خانواده و وابستگان آن یا در معرض اجرا قرار نگرفت و یا اینکه در عملی نمودن آنها سهل‌انگاری صورت گرفت و یا با مخالفت جناح‌های راست و عقب‌گرای حکومت و حلقات بیرونی مواجه گردید. لذا حکومت، پارلمان، سازمان‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی و دیگر مؤسسات دولتی غیر دولتی در دهه دموکراسی نتوانستند در چوکات یک نظام شاهی مشروطه مطابق قوانین شکل گیرند، نهادینه شوند و بالاخره عمل نمایند. بنابر آن، جناح‌های راست افراطی و عقب‌گرا توانستند در داخل دستگاه دولت و بیرون از آن باز هم مانند دوران سلطنت مطلقه، به کار و حیات خود ادامه بدهند.

معلومات مختصر از دوره اول تادوره ششم شورای ملی افغانستان

دوره اول شورای ملی

•زمان: حدود ۱۳۰۱–۱۳۰۳ هجری شمسی (۱۹۲۲–۱۹۲۴ میلادی)

•پادشاه: امان‌الله خان

•توضیح: نخستین شورای ملی در چارچوب اصلاحات امانی و قانون اساسی ۱۹۲۳ تشکیل شد.

دوره دوم شورای ملی

•زمان: حدود ۱۳۰۴–۱۳۰۷ شمسی

•پادشاه: امان‌الله خان

•توضیح: ادامه اصلاحات، اما با ناآرامی‌های داخلی همراه بود.

وقفه در نظام پارلمانی

•زمان: ۱۳۰۷–۱۳۱۲ شمسی

•پادشاهان:

•حبیب‌الله کلکانی

•سپس محمد نادر شاه

• توضیح: به دلیل بحران سیاسی، شورای ملی عملاً متوقف شد.

دوره سوم شورای ملی

•زمان: حدود ۱۳۱۲–۱۳۱۴ شمسی

•پادشاه: محمد ظاهر شاه

•توضیح: با تثبیت حکومت، پارلمان دوباره فعال شد.

دوره چهارم شورای ملی

•زمان: حدود ۱۳۱۵–۱۳۱۷ شمسی

•پادشاه: محمد ظاهر شاه

دوره پنجم شورای ملی

•زمان: حدود ۱۳۱۸–۱۳۲۰ شمسی

•پادشاه: محمد ظاهر شاه

دوره ششم شورای ملی

•زمان: حدود ۱۳۲۱–۱۳۲۳ شمسی

•پادشاه: محمد ظاهر شاه