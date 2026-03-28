« تجلی نور»؛ نوری برای فهم دوباره دین، از دریچه قرآن

کتاب «تجلی نور» اثری پژوهشی و قرآن‌محور است که در یک جلد و در ۵۳۰ صفحه، حاصل بیش از شانزده سال تحقیق، تدبر و شاگردی در مکتب قرآن کریم می‌باشد. این اثرنویسنده با صراحت اعلام می‌دارد که یگانه منبع و مرجع دین، قرآن کریم است. از همین‌رو، تمامی مباحث، تحلیل‌ها و استدلال‌ها در این کتاب، مستقیماً بر پایه آیات قرآن استوار بوده و تلاش شده است تا فهم دین، از طریق خود قرآن و نه از طریق برداشت‌های موروثی و تقلیدی، صورت گیرد.

این کتاب با نگاهی انتقادی، آنچه را «دین سنتی» و «دین میراثی» نامیده می‌شود، مورد بررسی قرار داده و بیان می‌دارد که این نوع از دینداری در مواردی از اهداف اصیل قرآن فاصله گرفته و حتی به مانعی در مسیر تحقق آن اهداف تبدیل شده است. از دیدگاه نویسنده، بسیاری از مشکلات فکری و اجتماعی جوامع اسلامی، ناشی از همین فاصله گرفتن از قرآن و روی آوردن به تقلید کورکورانه است .

«تجلی نور» با استناد به آیات متعدد قرآن، انسان را به تفکر، تعقل و تدبر فرا می‌خواند. در این اثر، فتواگرایی و پیروی بی‌چون‌وچرا از دیگران، به‌عنوان مانعی در مسیر فهم حقیقی دین معرفی شده و راه حل، مراجعه مستقیم، آگاهانه و مسئولانه به قرآن کریم دانسته شده است.

یکی از اساسی‌ترین و برجسته‌ترین پیام‌های این کتاب، تأکید بر این اصل بنیادین است که هدف دین در دنیا، چیزی جز تحقق عدالت اجتماعی نیست. نویسنده با استنباط از آیات قرآن، نشان می‌دهد که تمامی تعالیم دینی از عبادات تا قوانین اجتماعی در نهایت در خدمت برقراری قسط، عدالت و توازن در جامعه انسانی قرار دارند.

در «تجلی نور»، به‌صورت صریح به این موضوع پرداخته شده است که کسانی که دین را به منبع قدرت، ثروت و سلطه تبدیل نموده‌اند، در واقع در خلاف جهت اهداف الهی و روح قرآن حرکت می‌کنند. این اثر، چنین رویکردهایی را نه‌تنها نادرست، بلکه در تعارض با حقیقت دین معرفی می‌نماید .

این کتاب تلاشی است برای پاسخ‌گویی به شبهات و انتقاداتی که در دنیای امروز نسبت به دین اسلام مطرح می‌شود. نویسنده با رجوع مستقیم به قرآن، می‌کوشد نشان دهد که اسلام قرآنی، دینی عقلانی، پویا و پاسخگو به نیازهای انسان معاصر است به شرط آنکه از منبع اصلی آن فهمیده شود.

در این مجموعه، موضوعات متعددی از قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ از جمله: هستی شناسی ، توحید، ایمان، دین، وحی، رسالت، عبادات، عدالت اجتماعی، حقوق انسان‌ها، و همچنین منهیات قرآنی مانند ظلم، اسراف، قمار، غیبت و ارتباط انها با عدالت اجتماعی . با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که این اثر، تنها بخشی از مفاهیم گسترده قرآن را در بر می‌گیرد و هر مسلمان باید خود به مطالعه و تدبر در کل قرآن بپردازد . به عبارت دیگر قرآن کتابی نیست که آنرا برای ثواب خواند ،بلکه قرآن کتاب رهنمود جامعه است و آنرا باید به شیوه اکادمیک تحلیل و تشریح کرد و با این شیوه انرا میتوان به قضاوت گرفت .

«تجلی نور» تنها یک کتاب نیست؛ بلکه دعوتی است به بازگشت آگاهانه به قرآن، به‌کارگیری عقل در فهم دین، و حرکت به‌سوی جامعه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی. این اثر، خواننده را به این پرسش اساسی رهنمون می‌سازد که: آیا ما دین را از منبع اصلی آن می‌شناسیم، یا از مسیرهای موروثی و تقلیدی؟