بازاندیشی در مفهوم احترام به عقیده
احترام به عقیده —یا پوششی برای توجیه خشونت؟
در فضای سیاسی امروز، جملهای بهظاهر بدیهی بارها تکرار میشود: «باید به عقاید دیگران احترام گذاشت.» اما این گزاره، اگر بدون قید و شرط پذیرفته شود، میتواند به خطایی خطرناک بدل شود.
در یک جامعه دموکراتیک، آنچه بیقید و شرط شایسته احترام است، انسان است—نه هر عقیدهای که او بیان میکند. عقاید، بر خلاف انسانها، مصون از نقد نیستند؛ بلکه باید در معرض سنجش، نقد و حتی رد قرار گیرند.
بدیهی است که در یک جامعه آزاد، اختلاف نظر—حتی عمیق و ریشهای—نهتنها طبیعی، بلکه ضروری است. مسئله، تنها تفاوت عقیده نیست؛ بلکه عبور از مرز انسانیت است.
اگر منظور از «احترام» این باشد که برخی دیدگاهها نباید نقد شوند، این دیگر احترام نیست؛ این توقعِ مصونیت است.
احترام، زمانی معنا دارد که انسانیت زیر پا گذاشته نشود—نه آنجا که خود انسانیت قربانی میشود.
بنابراین هیچکس موظف نیست به عقیدهای که خشونت و نقض حقوق انسانها را توجیه میکند، احترام بگذارد.
اینجا لازم است بر یک تمایز مهم تأکید شود: «قابل احترام ندانستن یک عقیده» بههیچوجه به معنای توهین، تحقیر یا بیاحترامی به صاحب آن عقیده نیست. نقد—حتی نقد صریح و بیپرده—با بیاحترامی تفاوت دارد. آنچه رد میشود، محتوای یک دیدگاه است، نه کرامت انسانیِ فردی که آن را بیان میکند. در یک فضای دموکراتیک، میتوان و باید با عقایدی که ناقض حقوق انسانها هستند مرزبندی کرد، بیآنکه به ورطه توهین و نفی حرمت اشخاص لغزید.
مسئله آنجا جدی میشود که یک عقیده، از مرز نظر شخصی عبور کرده و به توجیه خشونت، سرکوب مخالفین، دفاع از جنگ، بمباران شهرها و کشتار غیرنظامیان یا نقض حقوق بنیادین انسانها میرسد. این دیگر صرفاً «یک دیدگاه متفاوت» نیست؛ اینها مواضعی هستند که با اصول اولیه انسانیت در تعارضاند. در چنین مواردی، دعوت به «احترام» نهتنها بیمعنا، بلکه بهنوعی همدستی اخلاقی با خشونت است.
این نکته زمانی اهمیت دوچندان پیدا میکند که بخشی از نیروهای سیاسی—از جمله در میان برخی جریانهای سلطنتطلب—چنین مواضعی را توجیه یا حتی طلب میکنند. در اینجا دیگر نمیتوان پشت شعار «احترام به عقیده» پنهان شد. سخن گفتن از «احترام» در این موارد، نه نشانه بلوغ فکری، بلکه نشانه چشمپوشی از یک خط قرمز اخلاقی است.
تحمل دموکراتیک، بهمعنای پذیرش بیمرز همه چیز نیست. جامعهای که نتواند میان عقاید قابلتحمل و عقاید ضدانسانی تمایز بگذارد، در نهایت خودِ امکان همزیستی مسالمتآمیز را از دست خواهد داد.
آزادی بیان به این معنا نیست که همه عقاید از اعتبار اخلاقی یکسان برخوردارند؛ بلکه تنها به این معناست که امکان بیان آنها وجود دارد. تمایز میان «حق بیان» و «حقانیت اخلاقی» دقیقاً همانجایی است که مسئولیت نقد آغاز میشود.
بنابراین، دفاع از آزادی بیان به این معناست که افراد حق دارند سخن بگویند—اما دیگران نیز حق دارند آن سخن را، اگر ناقض کرامت انسانی است، بیپرده نقد و محکوم کنند.
احترام، مرزی دارد.
آنجا که پای جان و کرامت انسانها در میان است، این مرز باید روشن، صریح و بدون ملاحظه ترسیم شود —و هر تلاشی برای محو کردن این مرز، نه دفاع از مدارا، بلکه زمینهسازی برای خشونت است.