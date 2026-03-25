اثر: مهندس نوراحمد سلطانی

در بسیاری از بحث‌های دینی، رسانه‌ای و حتی آکادمیک، این فرض رایج وجود دارد که رفتار مسلمانان، بازتاب مستقیم اسلام است. بر همین اساس، هرگونه بی‌عدالتی، خشونت یا تبعیض به‌ویژه زن ستیزی به خود دین نسبت داده می‌شود. کتاب «مقام شامخ زن در قرآن» با نگاهی علمی و نقادانه، این پیش‌فرض را به چالش می‌کشد و بر ضرورت تفکیک میان «اسلام» به‌عنوان متن وحیانی، و «مسلمانان» به‌عنوان پیروان قابل خطا تأکید می‌کند .

آیا قرآن زن‌ستیز است؟

این کتاب به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های عصر ما می‌پردازد که: آیا واقعاً قرآن زن‌ستیز است، یا آنچه به نام دین شناخته می‌شود، محصول برداشت‌های تاریخی، فرهنگی و ساختارهای قدرت است؟

نویسنده با تأکید صریح بیان می‌دارد که یگانه منبع و مرجع دین، قرآن کریم است. از همین‌رو، نقد دین تنها زمانی معتبر است که مستقیماً بر اساس قرآن صورت گیرد، نه بر پایه روایات، فتاوا، سنت‌ها یا عملکرد مسلمانان در طول تاریخ .

در این اثر، «زن‌ستیزی» به‌عنوان یک پدیده تاریخی، اجتماعی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است پدیده‌ای که ریشه در نظام‌های مردسالار، مناسبات قدرت و تحولات اقتصادی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به دین نسبت داد.

نقد دین سنتی و قرائت‌های موروثی:

کتاب نشان می‌دهد که چگونه در طول تاریخ، برخی برداشت‌های غیرقرآنی در قالب فقه، حدیث و سنت به‌تدریج جایگزین متن قرآن شده و به‌عنوان دین معرفی گردیده‌اند. این فرآیند، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی فهم نادرست از جایگاه زن شده است .

«مقام شامخ زن در قرآن» راه برون‌رفت از بحران «زن‌ستیزی» را در بازگشت آگاهانه، انتقادی و مستقیم به قرآن می‌داند؛ بازگشتی که مبتنی بر عقلانیت، کرامت انسانی و روش علمی است نه تقلید و نه پذیرش بی‌چون‌وچرای سنت‌ها .

هدف کتاب چیست؟

این اثر نه در پی دفاع تعصب‌آمیز از دین است و نه در صدد نفی آن؛ بلکه می‌کوشد زمینه‌ای برای گفت‌وگویی علمی، منصفانه و آگاهانه درباره جایگاه زن در قرآن فراهم سازد.:

«مقام شامخ زن در قرآن» دعوتی است به بازاندیشی در باورهای رایج، تفکیک میان دین و تاریخ، و شناخت جایگاه واقعی زن از منظر قرآن کریم و نگاهی نو به زن، دین و عدالت از دریچه قرآن .