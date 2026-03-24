از روزنامه گاردین _ دوشنبه -۲۳-مارچ
را
به مدت پنج روز به تعویق انداخت
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که به وزارت دفاع دستور داده است تا تمام حملات هوایی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازند. او در یک پست اجتماعی حقیقت گفت که این امر منوط به «موفقیت» «جلسات و بحثهای» جاری است.
ترامپ گفت که طی دو روز گذشته، واشنگتن و تهران «گفتگوهای بسیار خوب و سازندهای در مورد حل و فصل کامل و جامع خصومتهای ما در خاورمیانه» داشتهاند.
ترامپ روز شنبه گفت که به ایران ۴۸ ساعت – تا کمی قبل از نیمهشب به وقت گرینویچ در روز دوشنبه – فرصت میدهد تا تنگه هرمز را باز کند، این آبراه حیاتی که عملاً توسط ایران مسدود شده است و حدود یک پنجم از نفت و گاز طبیعی مایع جهان را حمل میکند.
تهران اعلام کرد که اگر ایالات متحده تهدید ترامپ را عملی کند، زیرساختهای ضروری در سراسر خاورمیانه، از جمله سیستمهای حیاتی آب، را «بهطور برگشتناپذیری نابود خواهد کرد».
ایران همچنین اعلام کرد که نیروگاههای برق در تمام مناطقی که برق پایگاههای آمریکایی را تأمین میکنند، «و همچنین زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و انرژی که آمریکاییها در آنها سهم دارند» را هدف قرار خواهد داد.
گزارش شده است که «هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی» بین ایران و آمریکا وجود نداشته است
خبرگزاری فارس ایران، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به نقل از منبعی گفته است که «هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی» بین ایران و دونالد ترامپ وجود نداشته است، که با بیانیه رئیس جمهور آمریکا که همین الان منتشر شد، در تضاد است.
این منبع ناشناس گفت که ترامپ پس از شنیدن اینکه ایران نیروگاههای «غرب آسیا» را هدف قرار خواهد داد، «عقبنشینی» کرد. ما هنوز نتوانستهایم محتوای این گزارش را به طور مستقل تأیید کنیم.
از بیانیه ترامپ مشخص نیست که چگونه ایران و ایالات متحده ممکن است برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل به «راه حل کامل و جامع» برسند. ترامپ قبلاً گفته بود که هدفش تغییر رژیم است و از «مردم ایران خواسته بود که کشور خود را پس بگیرند».
اما اهداف در طول این درگیری تغییر کرده است، جنگی که هرگز اهداف مشخصی نداشته و خسارات اقتصادی بسیار مخربی در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، داشته است، جایی که قیمت بنزین به شدت افزایش یافته است.
دولت ایران با وجود ترور رهبران ارشد توسط ایالات متحده و اسرائیل، از جمله علی خامنهای، رهبر سابق، که پسرش مجتبی جایگزین او شد، همچنان در قدرت است.
تحلیلگران میگویند هیچ راه خروج مشخصی برای ترامپ وجود ندارد، کسی که محدودیتهای قدرتش با توانایی مداوم ایران در کنترل تنگه هرمز آزمایش شده است.