به باور من، بعد از کشته شدن علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران، معادلات اسلام سیاسی منطقه را دچار لرزش جدی می سازد.

چنین تحولی ممکن است انسجام ایدئولوژیک شبکه‌های همسو در خاورمیانه را تضعیف کرده و زمینه را برای بازتعریف گفتمان‌های سیاسی فراهم آورد.

در سطح منطقه‌ای، تغییر در رأس هرم قدرت می‌تواند موجب فروکش‌کردن برخی پروژه‌های ایدئولوژیک و آغاز مرحله‌ای تازه از موازنه‌های سیاسی شود.

از منظر فرامنطقه‌ای نیز، این رخداد می‌تواند نقطه عطفی در روند افول یا بازسازی جریان‌های مبتنی بر اسلام سیاسی تلقی گردد.

در کل، کشته‌شدن علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی ایران را وارد مرحله‌ای از بازتعریف قدرت کرده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند به بازتولید نظام در قالبی تازه یا به آغاز یک گذار بنیادین منجر شود. آنچه مسلم است، پیامدهای این تحول محدود به مرزهای جمهوری اسلامی ایران نخواهد ماند و افغانستان، به دلیل پیوندهای عمیق اقتصادی و ژئوپولیتیکی، از نخستین کشورهایی خواهد بود که اثرات آن را با گوشت و پوست خود احساس خواهد کرد.