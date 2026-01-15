وضع اسف انگیز خاور میانه

درین جای شک نیست که ایران از سال ۱۹۷۹ ‌و به میان آمدن انقلاب اسلامی ایران اشتباهات بزرگ را مرتکب شد و نتوانست مردم را راضی نگهه دارد اما مردم ایران ، آنانیکه نظام آخوندی را رد می کنند و آنانیکه رد نمی کنند شعور سیاسی بلند دارند و نمی خواهند تا ایران از طرف یک کشور خارجی و یا نماینده کشور خارجی اداره شود . سه سال قبل در سایت وزین جاودان مضمون زیر عنوان « آیا ایران سقوط می کند » نوشتم که اگر ایران تغییرات لازم را نیاورد جناح های داخلی و خارجی دست به دست هم داده کشور را به نابودی می کشانند.

مسله این نیست که در ایران دموکراسی نیست و یا تنها اقتصاد به حالت فلاکت بار است . مسله در انرژی اتمی ایران است که غرب هرگز نمی خواهد یک کشور مسلمان ایران باشد و یا غیر ابران باشد صاحب بمب اتمی شود . در پاکستان هم نا آرامی هاست به خاطر بمب اتومی پاکستان است. کشور های اسلامی به شمول ایران و پاکستان نمی خواهند جنگ کنند و یا جنگ را دامن بزنند زیرا نه سود خود شان است و نه به سود منطقه و نه جامعه ای بین المللی است . جنگ را اسرائیل به پشتیبانی ایالات متحده امریکا دامن می زند . اگر ایران داخل جنگ شود هدف اساسی و اولی اسرائیل است و این را همه می دانند و اسرائیل در مقابل موشک های ایرانی تاب نمی آورد . اسرائیل چون بزرگ‌ترین لابی را در امریکا دارد با کمال تاسف سیاست خارجی این کشور را بعد از قتل کندی که حالا یک عده اعتراف می کنند که اسراییل دست داشت ، به مفاد خود اداره می کنند. امریکا از خود سیاست خارجی ندارد و اسرائیل است که سیاست خارجی را برای امریکا طرح می کند. در افغانستان هم طرح ، طرح طالب یهودی است برای بد نامی اسلام ، نا آرامی پاکستان و نا آرامی ایران

مفسرین همیشه مسایل اقتصادی و دیکتاتوری دینی را دلیل نا آرامی ها می دانند که این به استناد تاریخ خاور میانه قطعا درست نیست . قضیه سر پیشرفت اتمی ، اقتصادی و سیاسی مسلمانان از یک طرف و قضیه بیت المقدس از طرف دیگر است که از زمان صلاح الدین ایوبی بر علیه مسلمانان دوام دارد . در زمان صلاح الدین ایوبی یهود و نصارا دست را یکی کرده بودند تا بیت المقدس را تصاحب کنند که نتوانستند و حالا هم دو قدرت نظامی جهانی یهود و نصارا یعنی اسرائیل و ایالات متحده امریکا باز همکاری می کنند تا یک کشور اسلامی دیگر را از بین ببرند . این محقق مخالف نظام آخوندی هستم و یا هر نظام که دین را تحمیل می کند و اما طرفدار نابودی ایران توسط یهود و نصارا نیستم زیرا این نا آرامی ها از بیرون طرح ریزی شده نه به خاطر ایران بلکه به خاطر نابودی فرهنگ اسلامی و تصاحب بیت النقدس .

مسلمانان باید بدانند که نابودی پاکستان و ایران به سود مسلمانان در سر تا سر گیتی نیست . اگر وضع پیشرفت می کند جنگ جهانی سوم در راه خواهد بود .

دکتر فرید یونس

استاد بازنشسته ای بشر شناسی فرهنگی خاور میانه ، مطالعات و فلسفه اسلامی

کلیفورنیا