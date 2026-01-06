خبر و دیدگاه

به مناسبت وفات خانم حفیظه زوری

احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور شاعر و نویسنده
احمد محمود امپراطور شاعر و نویسنده
عبرت مرگ کسان سلسلهٔ خجلت ماست
رشته از هرکه شود باز به ما می‌پیچد
با اندوهی عمیق و قلبی پر از تأثر، خبر در گذشت خانم حفیظه زوری بانوی فرهیخته و فعال مدنی، مایهٔ تاسف شدیدم گردید.
او انسانی بود که با مهر، خرد و خلوص نیت خود، روشنایی و امید به دلها دردمند می‌بخشید و بی‌ هیاهو سهم خود از محبت و دانایی را با جامعه قسمت میکرد.
حفیظه زوری، فرزند مرحوم خواجه محمد نعیم زوری، میراث مبارزه و عدالت پدر را با دفاع پیگیر از حقوق کودکان و زنان زنده نگه داشت و در روزگار سکوت انصاف، چراغی فروزان برای عدالت و انسانیت بود.
شخصیتی مهربان، وطندوست و عدالتخواه بود و رفتنش ضایعه‌ای بزرگ برای خانوادهٔ زوری، همراهانش در نهاد کودکان نیازمند و تمامی کسانی است که به حقیقت و انسانیت ارج می‌ نهند.
یاد، نام و راه حفیظه زوری فقید برای همیشه زنده و الهام‌ بخش خواهد ماند.
روانش پاکش شاد و یادش گرامی باد.
تصویر احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

