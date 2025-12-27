آیا دین اسلام یک دین سیکولر است ؟

سیکولر می گوید که انسان از عقل کار گیرد و خودش آزاد باشد .

این موضوع که انسان یک موجود آزاد است قبلا گفتیم که قرآن مطرح کرد . کسبت رهینه یعنی هر انسان مسول گناه خود است . و گفت افلا تعقلون مگر تعقل نمی کنید . هیچ کس مسول هیچ کس نیست مگر خودش . اصل آزادی را اسلام به بشریت آموخت نه رنسانس اروپا .

در کتاب « اسلام در تاریخ جهانی » اثر دکتر نذیر احمد میخوانیم که دین «اسلام به مسلمانها آموخته بود که انسان ها آزاد بدنیا آمده اند نه باید به جز در برابر خداوند به مقام و شخص سر فرود آورند » ( صفحه ۴۲)

این امام غزالی بود که نوشت « عقل جوهر انسانیت است » حضرت عمر رض فرموده که « از روی چه مردمان را بنده می سازید در حالیکه مادران شان آنها را آزاد آفریده اند » همچنان حضرت علی رض فرموده که « همه مردم آزاد آفریده شده اند مگر کسانبکه از روی اختیار بردگی را برای خود پذیرفته اند» ( ماخذ اسلام در تاریخ جهانی )

زنان در اسلام نقش بارز بازی کردند . طور مثال منبر مسجد به پیشنهاد یک زن ساخته شد . حضرت بی بی خدیجه همسر گرامی پیامبر یک تجارت پیشه بود . حضرت بی بی فاطمه زهرا رض در تاریخ اسلام به حیث یک زن دانشمند درج شده است و بی بی عایشه صدیقه رض گفته است که در زنان از فاطمه دانشمند تر ندیدم . خود بی بی عایشه یک باتوی فقهی بود و بعد از رحلت پیامبر یکی از فقها بی بی عایشه بود . زنان و مردان یکجا هجرت کردند . اولین شهید در اسلام بی بی سمیه بود . مسلمان نادان این هم تاریخ را انگار می کند و هی شله است که دین و سیاست جدا باشد .

میثاق مدینه یک نمونه حقوقی و قانون اساسی برای همان زمان بود و اما قرآن که کتاب علم و حکمت و معرفت و عدالت و هدایت است قانون اساسی جاودانی است که نسل ها در زمانه های مختلف از آن الهام میگیرند و سرمشق زندگی قرار می‌دهند . همه اختراعات و اکتشافات و عملکرد های سیاسی و اجتماعی در اسلام از نگاه مدنی و علمی و غیره از قانون اساسی اسلام یعنی قرآن الهام گرفته است . قرآن نگفت که دانشگاه اعمار کنید و اما بنیاد زندگی را علم قرار داد . قرآن نگفت که الکهل را کشف کنید و اما گفت خداوند پاکان را دوست دارد . قرآن نگفت که یک زن را برای امنیت شهر تعیین کنید و اما در عهد حضرت عمر رض یک زن به حیث رئیس پولیس شهر تعیین شد . این یک عملکرد دینی نبود مگر سیکولر

وقتی ما تاریخ را در مدینه و بعد از آن ورق می زنیم همه عملکرد های مسلمانان به اساس زمانه آنوقت و نسل همان روزگار دنیایی بوده نه اینکه به اصلاح سیکولریست ها غربی دینی بوده باشد . پس مایکل هارت که گفته محمد ( ص) در سطح سیکولر موفق بوده مطلق حق به جانب است زیرا سیکولر بی دین معنی نمی دهد . سیکولر از نگاه تعریف یعنی مسایل توسط انسان به شکل دنیایی به پیش رود یعنی مردم از عقل کار گیرند و مسلمانان این کار را کردند و یک تمدن بزرگ بشری را که ماده و معنی را یکجا به بشریت معرفی کرد بنیاد گذاشتند

دکتر فرید یونس

استاد بازنشسته ی بشر شناسی خاور میانه ؛ مطالعات و فلسفه اسلامی

کایفوذنیا

Religion .در حالیکه دین religion نیست و چون غربیان یک واژه برای دین نداشتند مجبور شدند که دین را religion ترجمه کنند . اساسا دین قطعا در دیگر زبان ها ترجمه نمی شود . دین یک واژه عربی و قرآنی است و یک طرح عظیم است برای همه خلقت . اول می پردازیم به تعریف Religionدر کتابFollowing Muhammad:Rethinking Islam in the contemporary world by Carl W. Ernstمحقق مشهور امریکایی در صفحه ۳۹ چنین میخوانیمThe Latin word religio was derived from the word relegere which means “to read again,” or to read over and over “ . Thus religio means a painstaking sense of duty concentrating fully on what one supposed to do. We still retain a sense of this usage in our expression “ He reads the daily paper religiously “ترجمهلغت غولیگیو از واژه لاتین غلیگغره مشتق شده که دوباره خواندن معنی می‌دهد یا تکرار خواندن . واژه غولیگیو به مفهوم تعهد مذهبی و وظیفه شناسی با وجدان را در زندگی روزمره که باید انجام دهیم افاده می کند . ما کاربرد این واژه را چنین داریم که او رونامه را با یک تعهد میخوانداین تعریف دین نیست . گفتیم که دین یک طرح عظیم برای همه بشریت و خلقت است . طرح جهان هستی است و انسان شامل همین طرح است زیرا همان خدای که جهان هستی را خلق کرده ، انسان را هم خلق کرده . به عبارت دیگر انسان جز طبیعت است و طبیعت جز انسان است و نتیجه اینکه انسان یک موجود طبیعی است . انسان با عقل آزاد می تواند بگوید که خدا را قبول ندارد و یا دین ندارد و اما نمی تواند خودش را از دایره خلقت بیرون کند زیرا جز خلقت است . در اسلام دین تنها اعتقاد به خداوند نیست بلکه یک فرهنگ است که برای آزادی انسان که می گوید کسبت رهبنه یعنی انسان مسول گناه خود است و کرامت انسان که می گوید به بنی آدم کرامت دادیم نازل شده است تا انسان منحیث خلیفه خدا در زمین معرف عدالت ، ثکثیر علم باشد و سعادت بشری باشد و خودش را جز خلقت بداند و برای همین منظور گفت امروز این دین را تکمیل کردم یعنی با نزول قرآن توحید را معرفی کرد تا از کج روی ها جلوگیری به عمل آید .توحید تنها یگانگی خدا نیست بلکه یگانگی خدا ، یگانگی جهان هستی ، یگانگی علم و یگانگی انسان است و مرجع همه خداست . در نظام توحید همه خلقت با هم یک ساخت و بافت دارد . و قرآن می گوید هیچ چیز را به باطل نیافریده . همه جهان هستی و علوم از هم مجزا نیست و احاطه علمی دارد چنانچه می گوید و آن الله قد احاط بکل شی علما یعنی همه چیز احاطه علمی دارد . موضوع که بعد از رنسانس گفتند باید از علم کار گرفت . و جالب اینکه قرآن به مردم می گوید که برای آموختن علم دعا کنند یعنی و قل رب زدنی علما یعنی بار الها بر علم من بیفزای . وقتی قرآن از سود و اسراف سخن دارد یعنی که در رابطه به اقتصاد است . وقتی می گوید با عدل حکم کنید در رابطه به سیاست و قضا است . و از نگاه جامعه شناسی هرگاه یک نظام مسلمان باشد و یا نباشد به قضا و قضاوت مردم تماس گرفت آن نظام سیاسی است. دین در اسلام معانی مختلف دارد . دین نه تنها کلمه عربی است کلمه قرآنی است . هستند واژه های عربی که قرآنی نیستند و این به اهمیت واژه مورد بحث بسیار بسیار مهم است .معانی دین : کیش و آئین ، اسم است برای تمام آنچه پرستش خدا کرده شود . همچنان ملت ، اعتقاد به قلب و اقرار به زبان ‌و عمل به جوارح ، سیرت طریقه ، روش زندگی . حال : کار ، پرهیزگاری ، خداشناسی ، حساب ، محاسبه ، ملک ، حکمرانی ، فرمانروایی ، سلطنت ، زمامداری ، فرماندهی ، حکومت ، کشور داری ، قضا و داد رسی ، تدبیر پایان کار ، نگریستن ، کار سازی و‌ یوم الدین روز حسابو در مقابل دین religion بک عنعنه است و اعتقاد به ماورای طبیعت و یک موضوع خیالبافی که اساس علمی ندارد در حالیکه اساس دین علم است .بعد از تعریف دین که محور اساسی کار ماست و دانستیم که دین religion نیست جالا می رسیم به تعریف سیاست یا politics معنی آن در دنیای امروز فعالیت های است در رابطه به حکومت داری . اما سیاست در اسلام اصلاح امور است و بهتر ساختن امور است در رابطه به حکومت باشد یا نباشد . در اسلام هر شخص سیاسی است وقتیکه در امور محوله اصلاح می آورد .حال می رسیم به تعریف سیکولریزم که اساسا دو معنی دارد و در معنی اصلی همیشه اغماض صورت گرفته است .اول ما دانستیم که دین religion نیست و در متون عیسیویت هر چیزیکه غیر مذهبی است آن سیکولر است . در حالیکه در اسلام همه جهان هستی دین است زیرا مخلوق است . . همچنان بعد از رنسانس مسله جدانی کلیسا از دولت به میان آمد . یعنی Separation of church and stateدر اسلام نه کلیسا وجود دارد و نه دولت دینی . این اصطلاحات همه از عیسیویت آمده است و یا اصطلاحSeparation of religion and state دیدیم که در اسلام دین است و اما دولت دینی وجود ندارد که این مسله ما را به تعریف اصلی سیکولرزیم می رساند . بیبیند سیگولر یعنی چه: