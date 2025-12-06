معانی قرآنی ‎

تحقیقات قرآن شناسی نشان می‌دهد که در معنی و تفسیر توجه لازم صورت نگرفته است مخصوصا که معنی مجازی آیه در « ترجمه »اکثرا نادیده گرفته شده است .

وقتی قرآن میخوانید باید در آیات خوب عمیق شوید ، اول آیات معنای تیولوژیک و همچنان در عین زمان ، عین آیه معنی سوسیولوژیک دارد .

طور مثال وقتی قرآن از منافقین سخن دارد معنی اول آن تیولوژیک است که یعنی به خدا باور داشته باشید و منافق نباشید که با زبان اعتراف به ایمان کنید و در دل ایمان نداشته باشید . این معنی تیولوژیک یا الهیات آیه است . در جامعه هم اگر شما با مردم منافقت می کنید و دل و زبان شما یکی نیست این منافقت سوسیولوژیک یا اجتماعی است . از رسول اکرم (ص) سوال کردند که منافق کیست ؟ جواب داد که منافق وقتی سخن می گوید دروغ می گوید ، امانت را خیانت می کند و به وعده وفا نمی کند . این معانی سوسیولوژیک یا جامعه شناسی آیه منافق است .

همچنان آیات معانی حقیقی و مجازی دارد. مثلا اضربوهن زدن رن که همیشه غلط معنی شده است و این موضوع به مردم بی دین و جاهل دستاویز بزرگ است که بیبینید حقوق مردان و زنان یکی نیست و اگر زن اطاعت نکرد او را بزنید. درست است که معنی حقیقی اضربوهن زدن است و اما معنی مجازی آن جدا شدن است زیرا طلاق فرض است و نکاح سنت. اگر ما زدن زن را قبول کنیم چنین معنی می دهد که خداوند وحشت و دهشت را در داخل خانه اجازه داده و این خلاف اخلاق محمد (ص) ، عدالت قرآن مجید و کرامت انسانی است زیرا قرآن می گوید «و لقد کرمنا بنی آدم » یعنی به نسل آدم کرامت دادیم . کرامت برای زن و مرد است . و وقتی که قرآن از انسان سخن می گوید مرد و زن را احتوا می کند .

همچنان قرآن کریم می گوید «والله جعل لکم فی بیوتکم سکنا » یعنی خانه را برای آرامش شما فراهم کردیم . چطور امکان دارد که از یکسو قرآن بگوید که خانه را برای آرامش فراهم کرده و طرف دیگر حکم کند که اگر زن اطاعت نکرد او را بزنید. دو آیه در تناقض قرار می‌گیرد و عدالت خداوند زیر سوال می رود.