برگشت اشرف غنی‎

از امام جعفر صادق علیه رحمه آموختم که از دو بد ، بد خوب‌تر را انتخاب کنید. این را هم می دانیم که انسان ها از اشتباهات خود می آموزند. من یک سال قبل در برنامه جمهوری پنجم با تصدی برادر محترم رزاق جان مامون ‌یش بینی کرده بودم که اگر اشرف غنی برگردد. جای تعجب نیست ( برنامه ۳۷۳ جمهوری پنجم )

اشرف غنی مانند دیگر سران افغانستان اشتباهات خودش را داشت قوم پرستی ، خود خواهی ، چیغ زدن های بیجا ، لاف زدن ها که برای همه ما شواهد ویدیویی داریم و دروغ نیست. اما امروز متاسفانه یک بدیل دیگر که افغانستان را ازین حالت تحجر و استبداد زیر عنوان دین و سنت که ساخته و بافته طالبان است نه اسلام واقعی وجود ندارد. اشرف غنی اگر دوباره بر میگردد، جای تعجب نیست برای اینکه در افغانستان پادشاهان و دولتمردان دو بار به اریکه قدرت تکیه زدند. بدون چراغ سبز قدرت های بزرگ نمی تواند به قدرت برسد. اشرف غنی روابط نیک با امریکا و انگلستان دارد و این برایش بک امتیاز است . من در یک برنامه جناب ضرابی گفتم که هر کس که افغانستان را ازین حالت دهشت و وحشت نجات دهد من همکاری می کنم . از هر قوم که باشد از هر مذهب که باشد و از هر گروپ سیاسی که باشد به شمول اشرف غنی

حالا شما بدیل دیگر ندارید و از دو بد ، بد خوب‌تر کدام است ؟ اشرف غنی یا طالب ؟

فرید یونس

کلیفورنیا