توافق طالبان و پاکستانِ بادار شان‎

پیش‌نوشت:

با توجه به اهمیت این یادداشت که چند دقیقه پیش گرفتم، آن را برای نشر فرستادیم. با آن که چیز تازه‌یی جز تکرار جملات نه دارد. محدود ساختن فعالیت پی تی تی، اصلا در مخیله‌ی طالبان نی‌ست و بهانه‌ی خوبی به ادامه‌ی سلطه‌ی پاکستان بالای طالبان تروری‌ست قومی است.

شاید ما فردا زنده نه باشیم، مگر نسل‌های بعدی این یادداشت را دریافت خواهند کرد که پیشا خبر می نویسیم:

زمانی که اسناد محرم سازمان‌های استخباراتی آمریکا و اروپا از طبقه‌بندی خارج شوند. همه خواهید دانست که متقی در یک ترفند استخباراتی مخفی از سوی پاکستان به هند فرستاده شده تا روحیه‌ی هند در تعاملات جدید به ویژه کشور ما را دریابد.

متن مکمل قرارداد صلح دوحه که میان ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان امضا شده است. متن قرارد :

نظر به اینکه پاکستان و افغانستان دو کشور اسلامی برادر هستند و هدف هر دو ایجاد روابط مبتنی بر صلح و ثبات و احترام متقابل در منطقه است؛

طرفین (پاکستان و اما-رت اسلامی افغانستان) روی موضوعات ذیل توافق مشترک دارند: مرحله ۱: امنیت و ثبات مرزی. ۱. هر دو کشور موافق اند که هرگونه تیراند-ازی و یا تحر_یک در مناطق مرزی (چمن، تورخم، غلام خان) فورا متوقف شود. ۲ یک اداره مشترک هماهنگی مرزی ایجاد خواهد شد که تماس مستقیم بین افسران نظامی هردو کشور را برقرار خواهد کرد. بخش ۲: همکاری علیه تروریسم ۱. افغانستان اطمینان میدهد که خاکش به هیچ گروهی اجازه استفاده از آن را نخواهد داد که علیه پاکستان اقدام کند. ۲ پاکستان در بدل این اطمینان به همکاری با پناهجویان افغان مطابق با اصول انسانی و اسلامی ادامه خواهد داد. ۳. هر دو کشور در مورد تبادل اطلاعات و اقدام احتمالی علیه تحر_یک طا_لبان پاکستان (تی تی پی) و سایر گروه های غیر دولتی توافق دارند. مرحله ۳: روابط تجاری و انسانی ۱. “دهلیز صلح” جداگانه برای تجارت در مرزهای چمن و تورخم ایجاد می شود. ۲ سیستم پاس مخصوص برای شهروندان عام، تجار و بیماران ایجاد خواهد شد تا رفت و آمد امن باشد. بخش ۴: آداب رسانه ای و دیپلماتیک ۱. سخنگویان دولت و نهادهای رسانه ای هر دو کشور از اظهارات تحریک آمیز علیه یکدیگر اجتناب خواهند کرد. ۲ سخنرانی بر اساس احترام متقابل و اصول اخوت اسلامی در اولویت قرار میگیرد. بخش ۵: نگرانی ها و تضمین ها ۱. دولت قطر میزبان و نظارت بر این توافق خواهد بود. ۲ چین و ایران به عنوان کشورهای ضامن از این توافق حمایت می کنند

۳. جلسه بازنگری (جلسه بررسی) بعد از هر سه ماه در قطر برگزار می شود. بخش ۶ : تاریخ انقضا موافقت نامه از روز امضا اجرا خواهد شد و در ابتدا به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت.

اگر هر دو کشور موافقت کنند، توافق به طور خودکار برای دو سال دیگر تمدید می شود.

پ‌-ن:

ما تایید و رد این محتوا را کرده نه می‌توانیم.

مگر منبعی که برای ما فرستاده، معتبر است. شاید دوستان گرامی ما پیش از این هم این خبر را دریافت کرده باشند.