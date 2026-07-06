لایحه وظایف داخلی دانشکده آنلاین ژورنالیزم پس از رأیزنی و شور و بحث به ترتیب پایین در شورای علمی استادان این دانشکده به تصویب رسیده است.

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15ماه اپریل 2026 فرنگی

به نام خداوند جان وخرد

دانشکده آنلاین ژورنالیزم

لایحه وظایف داخلی

کادر علمی و امتیازات معنوی و مادی استادان و دانشجویان

پیشگفتار

لایحه وظایف داخلی دانشکده آنلاین ژورنالیزم, در راستا و پیروی از آزادی فکر و بیان استادان و دانشجویان , آزادی اکادمیک استادان و دانشجویان, پاسداشت و احترام به حریم خصوصی و انتخاب امور شخصی استادان و دانشجویان , اصل مشوره و رأیگیری , پذیرش استادان نو , درجه های علمی استادان و امتیازات معنوی و مادی استادان دانشکده آنلاین ژورنالیزم و امور دانشجویان این دانشکده , ترتیب و پس از بررسی ها و رأیزنی های لازم توسط شورای علمی استادان دانشکده آنلاین ژورنالیزم مورد قرارگرفته است.

شورای علمی استادان:

1- همه مسایل مربوط به دانشکده ژورنالیزم درشورای علمی استادان این دانشکده مورد رأیزنی, نظرخواهی و تصویب قرارمیگیرد.

2- رئیس, جانشین ریاست(معاون) و سه تن از استادان این دانشکده که جمعا پنج تن می شوند, از دانشکده ژورنالیزم در شورای علمی دانشگاه نمایندگی و در تصامیم وفیصله های آن شوری , سهم بنیادین می داشته باشند.

رتبه های علمی:

1- دارای درجه کارشناسی (لیسانس): دانشیار با تنحواه ماهانه چهار هزار دولار یا معادل آن

2- دارای درجه علمی کارشناسی بلند (ماستری): دانشپژوه با تنخواه ماهانه پنج هزار دولار یا معادل آن

3- دارای درجه کارشناسی بلندتر( دکترا): دانشمند با تنخواه ماهانه شش هزار دولار یا معادل آن

4- تنخواه ماهانه رئیس و معاون این دانشکده با درنظرداشت رتبه علمی آنها , همسان دیگر استادان می باشد.

5- تنخواه هیأت اداری:

6- تنخواه ماهانه مدیر تدریسی ومدیر اداری سه سه هزار دولار یا معادل آن وبرای جانشینان (معاونان) آنها دو دوهزار دولار یا معادل آن پرداخته خواهد شد.

شرایط شمول در کادر علمی (دارنده درجه کارشناسی):

1- مجموع نمره های دوره آموزش دانشگاهی کمتر از 75 % نباشد.

2- ناکام یا امتحان دوباره دریک صنف نداشته باشد.

3- توانایی خوب گفتاری وپاسخگویی درست داشته باشد.

4- آزمون تقریری پذیرش را موفقانه طی نماید.

5- استادان نو, پس از بررسی های لازم توسط رئیس دانشکده ژورنالیزم به شورای علمی استادان این دانشکده رویت داده میشود که پس از کسب اکثریت آرا , به حیث استاد در کادر تدریسی شامل می گردد.

ترفیعات:

1- یک خواستار ترفیع از یک رتبه علمی به رتبه علمی بالاتر پس از سپری کردن تدریس در مدت سه سال و نوشتن یک اثر علمی بکر در باره بخش های گوناگون ژورنالیزم است.

2- دارنده درجه لیسانس به رتبه علمی دانشیار, دارنده درجه ماستری به رتبه علمی دانشپژوه و دارنده درجه دکترا به رتبه علمی دانشمند نامیده می شود.

ستون پایه های (دیپارتمنت) دانشکده ژورنالیزم:

دانشکده ژورنالیزم دارای بخش (دیپارتمنت) های مطبوعات, رادیو, تلویزیون, شبکه های اجتماعی و دیجیتال است که در رأس هر کدام یکی از استادان این دانشکده قرار دارد.

تقسیم مضامین درسی:

1- مضامین درسی در دانشکده ژورنالیزم درشورای علمی استادان مطابق آمادگی , درخواست و توانایی هر استاد برای هرکدام تقسیم میگردد.

2- تصاویب و فیصله های دانشکده ژورنالیزم با رأی اکثریت استادان صورت گرفته برای تطبیق و اجراآت بعدی به ریاست دانشگاه ارجاع میگردد.

3- ریاست دانشگاه , برای فراهم سازی دیدار, سخنرانی و تدریس افتخاری کوتاه مدت برای استادان این دانشکده در دانشگاه های کشورهای دوست و همچنان دریافت بورسیه های آموزشی (سکالرشپ و فیلوشپ) برای دانشجویان این دانشکده به دانشگاه های کشورهای دوست, تلاش و کوشش به خرج می دهد.

امور دانشجویان:

4- مراجع مربوط ریاست دانشگاه , کوشش و تلاش بیشتری به راه می اندازد تا جدیدالشمولان بیشتری به دانشکده ژورنالیزم جذب نمایند.

5- هر دوره آموزشی (سمستر) چهار ماه یا 16 هفته مدنظرگرفته شده است.

6- دفتر مرکزی ریاست دانشگاه می کوشد تا منابع مالی را برای مدد معاش Financial Aid دانشجویان سربراه بسازد.

7- ماهانه برای هر دانشجوی دانشکده ژورنالیزم مبلغ پنج صد دولار یا معادل آن پرداخته می شود.

8- شمول , کسب آموزش و دریافت سند فراغت (دیپلوم لیسانس) برای دانشجویان دانشکده ژورنالیزم, با پوره کردن 140 کریدیت و نوشتن پایان نامه (مونوگراف), برای آن دانشجویانی که کار و درآمد ندارند کاملا رایگان است.

9- برای همه مضامین تدریسی در دانشکده ژورنالیزم امتیاز 4 کریدیت مدنظر گرفته شده است.

10- ریاست دانشگاه , در پایان دوره آموزش دانشگاهی دانشجویان , برای فارغان دانشکده ژورنالیزم سند فراغت (دیپلوم لیسانس) با اعتبار , قابل قبول و شناخته شده به سطح جهانی صادر می نماید.

11- ریاست دانشگاه, کوشش وتلاش خود را در زمینه پیدا کردن منابع تمویل مالی دانشکده ژورنالیزم به ویژه تنخواه استادان و مدد معاش دانشجویان سرعت بیشتر می بخشد وتا آن هنگام , استادان دانشکده ژورنالیزم به صورت رایگان تدریس می نمایند مگر اصل شفافیت , پاسخگویی , سهم و بازتاب دیدگاه همه استادان دانشکده ژورنالیزم در همه کارکردهای دانشگاه جدا مراعات باید شود. بدون درنظرگیری دیدگاه دانشکده ژورنالیزم, هیچ فیصله و طرزالعملی دراین دانشکده, قابل اجرا نخواهد بود.

12- انتخاب رئیس و هیأت اداری:

1- رئیس دانشکده ژورنالیزم درهر پنج سال درشورای علمی استادان این دانشکده با رأی مستقیم استادان انتخاب میگردد. (دکترشکرالله کهگدای رئیس فعلی دانشکده ژورنالیزم در ماه جنوری سال 2026 فرنگی با رأی اکثریت استادان این دانشکده برای پنج سال تا ماه جنوری سال 2031 فرنگی انتخاب شده است)

2- ارتباط اکادمیک دانشکده ژورنالیزم مستقیما با نفر اول دانشگاه صورت گرفته درصورت عدم دسترسی , معاون علمی مدنظر خواهد بود و بس.

3- رئیس دانشکده ژورنالیزم برای پیشرفت اکادمیک این دانشکده, جانشینان (معاونان), مدیر تدریسی , مدیر اداری و جانشینان (معاونان) آنها را تعیین می نماید.

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