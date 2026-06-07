نطفه قیام نظامی ۷ ثور ۱۳۵۷ مدتها قبل شکل گرفته بود

عبدالوکیل وزیر خارجه در زمان حاکمیت داکتر نجیب الله در کتاب مشهور خود تحت عنوان « از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان » در صفحه ۳۰۱ آن چنین می نگارد :

نقش عمده پنج تن از افسران ح د.خ.ا در پهلوی حفیظ الله امین برای به پیروزی رسانیدن قیام ۷ ثور ۱۳۵۷، هر یک محمداسلم وطنجار، محمدرفیع، جنرال عبدالقادر، سید محمد گلاب زوی و اسدالله سروری برجسته و با اهمیت بود. جنرال عبدالقادر در مورد پلان قیام نظامی ۷ ثور ۱۳۵۷ در کتاب “خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر” که توسط “پرویز آرزو” در یک گفتگوی طولانی با موصوف به نشر رسید، به جواب یکی از سوالاتش، از زبان جنرال عبدالقادر در صفحه ۱۶۷ می‌نویسد:

“چیزی حدود یک سال قبل از هفت ثور “امین” من و وطنجار را به خانه “اسدالله سروری” دعوت کرد. وطنجار نیامد، به جای او “قادر آکا » آمد. ما خاکه آن پلان را ساختیم.

یک هفته بعد، من و وطنجار به خانه سروری رفتیم و پلان نهایی را من و وطنجار با هم ساختیم.

پرویز آرزو: یعنی تمام پلان کودتا را شما دو نفر ساختید؟

جنرال عبدالقادر: فقط ما دو نفر، اسدالله سروری و امین هم در وقت نهایی کردن پلان در «روز دوم » حضور داشتند.

حفیظ‌الله امین بعد از یک هفته از ترور میراکبر خیبر، که انتظار گرفتاری رهبران حزب از طرف دولت را می‌کشید، به کمیته چهار نفری کادرهای ملکی جناح خلق که با وی در ارتباط بود، به تاریخ ۶ ثور بعد از خبر گرفتاری رهبران حزبی دستور داد که قیام را به راه اندازند.

خیال‌محمد کتوازی یکی از اعضای این کمیته در مصاحبه‌اش با بی‌بی‌سی در دسمبر سال ۲۰۰۵ گفت: “دستور آغاز قیام را از امین گرفتند و به افسران نظامی انتقال دادند…”

سید محمد کلا ب‌زوی که یکی از سازمان‌دهندگان فعال قیام نظامی هفت ثور بود، بعد از ۷ ثور ۱۳۵۷ در صحبت‌های خودمانی برای عده رفقای حزبی می‌گفت: “ما مدتها قبل دستور خود را از حفیظ‌الله امین دریافت نموده بودیم که در صورت زندانی شدن رهبران حزبی، ما باید دست به قیام بزنیم. به مجرد خبر زندانی شدن رهبران، ما مجدداً دستور قیام را از امین دریافت نمودیم. همچنان دوستان اتحاد شوروی را از آغاز قیام آگاه ساختم، لذا وقتی یک تن از رفقای مسئول، دستور امین را برای شروع قیام برایم رسانید، بعداً من فوراً دستور قیام را به سایر افسران نظامی مخصوصاً قوای هوایی واقع محل چنار میدان هوایی کابل رسانیدم. در جریان عملیات زخمی شدم که در ختم روز در شفاخانه چهارصد بستر، داخل بستر شدم.”

همچنان محترم عبدالوکیل در صفحات ۳۰۸ تا ۳۱۰ چنین ادامه می دهد :

قیام نظامی افسران ح.د.خ.ا چگونه به پیروزی رسید؛

اول: قیام در روز روشن صورت گرفت و مدافعان دولت اغفال شدند و انتظار چنین حرکتی را در روز روشن از جانب مخالفان خود نداشتند. مسئولان دولت فکر می‌کردند که حرکت‌های کودتایی معمولاً به‌طور مخفی سازماندهی می‌شود و از طرف شب صورت می‌گیرد؛ لذا آنها از راه‌اندازی قیام در روز توسط ح.د.خ.ا اطلاعات در اختیار نداشتند و آن را پیش‌بینی کرده نمی‌توانستند تا قبل از شروع، آن را خنثی نمایند؛ لذا مقامات استخباراتی و کشفی دولت غافل‌گیر شدند. زیرا این عکس‌العمل در برابر دولت به شکل کودتا طرح‌ریزی نگردیده بود، بلکه به شکل قیام علنی، در جریان روز سازماندهی شده بود. در این صورت، دولت آمادگی قبلی نداشت و نمی‌توانست که در برابر قیام‌کنندگان مقاومت نماید و آن را ناکام سازد.

دوم: دولت با اقدام ناشیانه خود زمینه قیام را برای نظامیان ح.د.خ.ا به وجود آورد. دولت رهبران آنها را بدون این‌که کدام فعالیت غیرقانونی، تخریبی و مسلحانه را برای سرنگونی دولت مرتکب شده باشند، زندانی نمود. در نتیجه، دولت به‌طور طبیعی احساسات اکثریت اعضا و هواداران ح.د.خ.ا، از جمله نظامیان مربوط آنها را در قوای مسلح، بر ضد خود تحریک نمود.

سوم: موجودیت یک اراده قوی در هسته محدودی از نظامیان وفادار به ح.د.خ.ا در داخل اردوی جمهوری افغانستان، عامل دیگر پیروزی قیام گردید. در حالی که در دولت چنین نیروی همبسته و یک‌پارچه و وفادار به رژیم به‌صورت کل موجود نبود تا در برابر قیام‌کنندگان با شجاعت مقاومت و ایستادگی نماید. اگر عده محدود هم حاضر به چنین امری شدند، باز هم بنابر پراکندگی و سردرگمی نتوانستند جلو پیروزی قیام‌کنندگان را بگیرند. منسوبان قوای مسلح در مجموع بیشتر به اطاعت کورکورانه پابند و دلبسته بودند تا وفاداری آگاهانه به رژیم و محمدداوود.

چهارم: عامل دیگر پیروزی قیام این بود که نظامیان ح . د . خ . ا خصوصاً ردیف اول آن مانند عبدالقادر، محمداسلم وطنجار، سیدمحمد گلاب‌زوی، محمد رفیع و اسدالله سروری، قبلاً تجربه کودتا و غضب قدرت را در کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ علیه سلطنت در پهلوی محمدداوود داشتند. آنها خوب آموخته بودند که از کجا قیام را شروع کنند و چگونه در اولین ساعات، ضربات برق‌آسا انجام دهند. نظامیان ح . د . خ . ا با روحیه حزبی و انضباط‌پذیری تربیت یافته بودند. همچنان ح . د . خ .ا در قطعات اردو، ریشه دوانیده، شجاع‌ترین و آگاه‌ترین افسران جوان را در سازمان‌های حزبی تنظیم نموده بود.

پنجم: طراحان اصلی قیام و عده‌ای از نظامیان ح . د . خ . ا خوب می‌دانستند که رژیم از داخل پوسیده شده و مواجه به سقوط است. بناً آنان آمادگی قبلی در برابر هر نوع حمله رژیم و حوادث را داشتند؛ زیرا آنها ترس داشتند که مبادا اخوانی‌ها و دست‌راستی‌های درون دولت و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان مانند ایران، پاکستان و امریکا، از آنها پیش‌دستی نمایند.

ششم: هیئت رهبری قوای مسلح رژیم محمدداوود از جمله وزیر دفاع، وزیر داخله و سایر اشخاص مسئول رژیم در شرایط پیچیده و بحرانی آن زمان، از خود عملاً ضعف نشان دادند و نتوانستند در موقع لازم در برابر قیام‌کنندگان مقاومت نمایند. از جانب هم، کارایی و توانایی رهبری و سوق و اداره قوای مسلح را نداشتند. همچنان گردانندگان رژیم از مدت‌ها قبل مصروف کشمکش و ستیزه میان یکدیگر به خاطر رهبری در حزب «انقلاب ملی» و برجسته شدن در قدرت آینده بودند. آنها شناخت و آگاهی کامل از وضعیت اردو و تمایلاتی که در آن زمان در اردو مسلط بود نداشتند و صرفاً اتکا به جنبه‌های بروکراتیک و استخباراتی دولت نموده بودند؛ آنهم بیشترین اتکا بالای رهبری وزارت داخله بود.

بدین ترتیب، پیروزی قیام نظامی و تصاحب قدرت از جانب افسران انقلابی اردو به‌آسانی و به‌طور معجزه‌آسا صورت گرفت و رژیم محمدداوود سرنگون گردید.

عده‌ای از تحلیل‌گران و مورخان، پیروزی قیام ۷ ثور را یک تصادف تاریخی خوانده‌اند؛ زیرا تناسب قوا و نیروهای اشتراک‌کننده در قیام را در قوای مسلح به هیچ صورت به نفع قیام‌کنندگان ارزیابی نمی‌نمودند. به نظر آنها، قیام‌کنندگان در مقایسه با مجموع قوای مسلح، عده محدودی را تشکیل می‌نمودند و اگر قوت‌های مدافع دولت در برابر قیام‌کنندگان از سوق و اداره درست و هماهنگ، منظم، آگاهانه و سنجش‌شده برخوردار می‌بود، پیروزی قیام‌کنندگان ممکن نبود؛ چنانچه از شروع قیام تا ساعت چهار بعد از ظهر حوادث نشان می‌دهد:

که سر‌اسیمگی و عدم هماهنگی بین سازمان‌دهندگان نظامی قیام چنان مشهود بود که موفقیت قیام را به خطر جدی مواجه ساخته بود. تأخیر در اشتراک همزمان قوای هوایی تا ساعت چهار بعد

از ظهر با قوای زره‌دار، نمونه برجسته این موضوع است.

موضوع دیگر که خطرناکامی قیام ر ا امکان‌پذیر ساخته بود، این بو د که پلان و بهراه‌اندازی قیام نظامی افسران ح.د.خ ا به اراده و ابتکار جمعی رهبری نظامی و مل کیحزب، عمداً بیروی سیاسی ترتیب نگردیده بود؛ بلکه تنها حفیظ‌ الله امین با آگاهی وموافقت چند تن از مهره‌های اصلی قیام، به چنین اقدام دست زد؛ زیرا در آنز مان، ویتحت فشار روحی و روانی ا کثریت اعضای بیروی سیاسی قرار د اشت.

لذا امین دستور قیام را نه به خ اطر نجات و رهایی رهبران زندانی و خطر سرکوبنمودن حزب از جانب دولت محمدداود انجام داد، بلکه به خاطر نجات آینده سیاسیخود در مقابل مخالفان داخل حزبی دست ب ه چنین عملی زد. او درک نموده ب ود که درغیر آن، به زودی از جان ب مخالفان خود در بیروی سیاسی، طوری که در صفحات قبلیتوضیح گرد ید، از مسئولیت کار با کمیته نظ امی و عضویت در کمیته مرکزی سبک‌ دوشمی‌گردد .

حوادث روز اول قیام نشان داد که امین و رهبران حزبی از پیروزی قیام مطمئن نبودندو در واقع امی ن به یک «قمار سیاسی» دست زد و سرنوشت سیاسی خود را یکجا بادیگ ر رهبران و اعضای حزب گره زد و به مخاطره انداخت.

حفیظ‌الله امین فکر می‌نمود که یا قهرمان معرکه می‌شود و یا یک جا با رهبران حزب درصورت ناکامی به اتهام به راه انداختن قیام به سرنوشت تراژیک و یکسان روبرو می‌شود، که چنین نشد. اعمال بعد ی وی از جمله به قتل رساندن نور محمد تره‌کی، اینگونه تصمیم‌های ماجراجویانه موصوف را نشان می‌ دهد.

البته موفقیت این قیام را می‌ توان مربوط به دو عامل عمده دان ست:

یکی

موجودیت یک دولت بی‌کفایت و از هم پاشیده، که در برابر قیام‌ کنندگان هیچ نوعآمادگی و پیش‌ بینی لازم را نداشت و غافل‌گیر شد.

دیگر این که در جریان عملیات، ر هبران نظامی و اشتراک‌کنندگان ق یام، ابتکار، شجاعتو از خودگذری بی‌نظیر نشان دادند.»

در اخیر این مبحث نویسنده به این نتیجه می رسد :

« خلاصه این که قیام نظامی ۷ ثو ر ۱۳۵۷ به ادامه کودتای ۲۶ سرطا ن ۱۳۵۲ محمد داودعلیه سلطنت، در واقع باعث تغییرات و فروپاشی س اختار سخت‌جان جامعهٔ قبیلوی،سن تی، عنعنوی و فیودالی افغانستان گردید. این رویدادهای تاریخی س ر آغاز چنین تغییراتی در روابط پ یچیده و ساختار اجتماعی و سیاسی افغانستان گردید که ابعاد واثر ات چند بعدی و پیامدهای آنها در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی کشورتاکنون قابل لمس و م شهود می‌باشد.»