افسران برجسته شامل در کودتا ۷ ثور
قبل ازآغازاین بخش بیموردنخواهد
صحفه ۱۳۲و۱۳۳ذکر کرده است از ای
۱-دگروال عبدالقادرپیلوت ،رئیس
۲-جگرن محمداسلم وطنجار،قومندان
۳-جگرن محمدرفیع،رئیس ارکان قوا
۴-جگرن شیرجان مزدوریار،قومندان
۵-جکتورن فتح محمد،افسرتنکیست ق
۶-تورن محمدداود عزیزی،قومندان
۷-جگرن خلیل الله ،ریس ارکان ل
۸-جگرن اسدالله سروری ،پیلوت(خل
۹-جگرن سید داودترون،میخانیک قو
۱۰-خوردضابط سیدمحمدگلابزوی ،
۱۱- جگرن نظر محمد، پیلوت قوای
۱۲- جگرن غوث الدین ، پیلوت قوا
۱۳- تورن وهاب ، پیلوت قوای هوا
۱۴- تورن اسدالله پیام ، آمر مخ
۱۵- جگرن گل آقا [ آقا محمد ] آ
۱۶- جگرن عبدالحق علومی ، افسر
۱۷- تورن مهمند، افسر قوای ۴ زر
۱۸- تورن محمد عمر [ شریفی – بر
۱۹ـ جکتورن محمد یعقوب ، رئیس ا
۲۰- لمری بریدمن امام الدین ، ا
۲۱- جگرن محمد امین ، افسر قوای
۲۲- جگرن عبدالحق صمدی، میخانیک
۲۳- جکتورن توفیق احمد افسرتانک
از لیست فوق برمیاید که از جمله
کسانیکه میگویند که در آن روز ه