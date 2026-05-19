افسران برجسته شامل در کودتا ۷ ثور

قبل ازآغازاین بخش بیموردنخواهد بود،نگاهی به اسامی اشتراک کنن دگان فعال درراهاندازی کودتای ۷ثور۱۳۵۷ انداخت که نبی عظیمی د رکتاب سیاست واردو

صحفه ۱۳۲و۱۳۳ذکر کرده است از ای نقرار:

۱-دگروال عبدالقادرپیلوت ،رئیس ارکان های هوائی(خلقی)تحصیل درش وروی.

۲-جگرن محمداسلم وطنجار،قومندان کندک درقوای ۴زرهدار(خلقی)تحصی لدرشوروی

۳-جگرن محمدرفیع،رئیس ارکان قوا ی ۴وسرپرست آن قوا(پرچمی)تحصیل درشوروی

۴-جگرن شیرجان مزدوریار،قومندان کندک قوای ۴(خلقی)

۵-جکتورن فتح محمد،افسرتنکیست ق وای ۴(خلقی)تحصیل درشوروی

۶-تورن محمدداود عزیزی،قومندان تولی قوای ۴(پرچمی)

۷-جگرن خلیل الله ،ریس ارکان ل وای ۸۸توپچی (پرچمی)

۸-جگرن اسدالله سروری ،پیلوت(خل قی)تحصیل درشوروی

۹-جگرن سید داودترون،میخانیک قو ای هوائی(خلقی)تحصیل درشوروی

۱۰-خوردضابط سیدمحمدگلابزوی ، میخانیک قوای هوائی(خلقی)

۱۱- جگرن نظر محمد‌، پیلوت قوای هوائی (خلقی) – تحصیل در شوری

۱۲- جگرن غوث الدین ، پیلوت قوا ی هوائی (خلقی) – تحصیل در شوری

۱۳- تورن وهاب ، پیلوت قوای هوا ئی (پرچمی) – تحصیل در شوری

۱۴- تورن اسدالله پیام ، آمر مخ ابره گارد جمهوری (خلقی) – تحصیل در شوری

۱۵- جگرن گل آقا [ آقا محمد ] آ مر اوپراسیون گارد جمهوری (پرچم ی) تحصیل درشوری

۱۶- جگرن عبدالحق علومی ، افسر گارد جمهوری (پرچمی) تحصیل در ش وری

۱۷- تورن مهمند، افسر قوای ۴ زر هدار (خلقی)

۱۸- تورن محمد عمر [ شریفی – بر ادرزاده جنرال عارف خان ] افسر قوای ۴ (پرچمی)

۱۹ـ جکتورن محمد یعقوب ، رئیس ا رکان قوای ۴۴۴ کماندو (خلقی) تح صیل در شوری

۲۰- لمری بریدمن امام الدین ، ا فسر قطعه ۴۴۴ کماندو (خلقی) تحص یل در شوری

۲۱- جگرن محمد امین ، افسر قوای ۴ زرهدار (خلقی)

۲۲- جگرن عبدالحق صمدی، میخانیک قوای هوای (خلقی) تحصیل در شور ی

۲۳- جکتورن توفیق احمد افسرتانک ست قوای ۱۵ (خلقی) تحصیل در شور ی

از لیست فوق برمیاید که از جمله ۲۳ نفر فوق ۲۶ نفر در اتحاد‌شو ری تحصیل نموده ونیز از جمله ۲۳ نفر ۱۶ منسوب به خلقی و ۷ نفر آن مربوط به جناح پرچم بودند ک ه ازورای آن میتوان به این واقع یت واضحآ پی برد که این کودتا ظ اهرأ به وصیله گماشتهگان و تحصی ل یافته گان شوری هم از خلقی و پرچمی براه افتاد ولی دست نامرئ یشوروی و مشاوران آن در اردو و نیز سفارت آن کشور در کابل در آ ن غیر قابل تردیدمیباشد.

کسانیکه میگویند که در آن روز ه یچ یک از اتباع شوری را در جریا ن اقدامات نظامی ندیده اند و مسل مأ که خودی کودتا چیان به طور ق طع از دست داشتن شوری در کودتاا نکار میدارند ؛ اما ناگفته پیدا است که شوری ها در چنین حالت ا ز کمال احتیاط کارگرفته و هرگز سند را مبنی به حضور خود در این اقدام بدست نمیداند و لذا همه ایناقدمات و پلان کودتا را در پ شت پرده آنها طراحی کرده بودند که طی این مبحث درموارد مختلف ب ه آن اشاره میگردد.