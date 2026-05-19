افسران برجسته شامل در کودتا ۷ ثور

تصویر جنرال عبدالواحد خرم جنرال عبدالواحد خرم
جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم
قبل ازآغازاین بخش بیموردنخواهد بود،نگاهی به اسامی اشتراک کنندگان فعال درراهاندازی کودتای  ۷ثور۱۳۵۷ انداخت که نبی عظیمی درکتاب سیاست واردو

صحفه ۱۳۲و۱۳۳ذکر کرده است از اینقرار:

۱-دگروال عبدالقادرپیلوت ،رئیس ارکان های هوائی(خلقی)تحصیل درشوروی.

۲-جگرن محمداسلم وطنجار،قومندان کندک درقوای ۴زرهدار(خلقی)تحصیلدرشوروی

۳-جگرن محمدرفیع،رئیس ارکان قوای ۴وسرپرست آن قوا(پرچمی)تحصیل درشوروی

۴-جگرن شیرجان مزدوریار،قومندان کندک قوای ۴(خلقی)

۵-جکتورن فتح محمد،افسرتنکیست قوای ۴(خلقی)تحصیل درشوروی

۶-تورن محمدداود عزیزی،قومندان تولی قوای ۴(پرچمی)

۷-جگرن  خلیل الله ،ریس ارکان لوای ۸۸توپچی (پرچمی)

۸-جگرن اسدالله سروری ،پیلوت(خلقی)تحصیل درشوروی

۹-جگرن سید داودترون،میخانیک قوای هوائی(خلقی)تحصیل درشوروی

۱۰-خوردضابط سیدمحمدگلابزوی ،میخانیک قوای هوائی(خلقی)

۱۱- جگرن نظر محمد‌، پیلوت قوای هوائی (خلقی) – تحصیل در شوری

۱۲- جگرن غوث الدین ، پیلوت قوای هوائی (خلقی) – تحصیل در شوری

۱۳- تورن وهاب ، پیلوت قوای هوائی (پرچمی) – تحصیل در شوری

۱۴- تورن اسدالله پیام ، آمر مخابره گارد جمهوری (خلقی) – تحصیل در شوری

۱۵- جگرن گل آقا [ آقا محمد ] آمر اوپراسیون گارد جمهوری (پرچمی) تحصیل درشوری

۱۶- جگرن عبدالحق علومی ، افسر گارد جمهوری (پرچمی) تحصیل در شوری

۱۷- تورن مهمند، افسر قوای ۴ زرهدار (خلقی)

۱۸- تورن محمد عمر [ شریفی – برادرزاده جنرال عارف خان ] افسر قوای ۴ (پرچمی)

۱۹ـ جکتورن محمد یعقوب ، رئیس ارکان قوای ۴۴۴ کماندو (خلقی) تحصیل در شوری

۲۰- لمری بریدمن امام الدین ، افسر قطعه ۴۴۴ کماندو (خلقی) تحصیل در شوری

۲۱- جگرن محمد امین ، افسر قوای ۴ زرهدار (خلقی)

۲۲- جگرن عبدالحق صمدی، میخانیک قوای هوای (خلقی) تحصیل در شوری

۲۳- جکتورن توفیق احمد افسرتانکست قوای ۱۵ (خلقی) تحصیل در شوری

از لیست فوق برمیاید که از جمله ۲۳ نفر فوق ۲۶ نفر در اتحاد‌شوری تحصیل نموده ونیز از جمله  ۲۳ نفر ۱۶ منسوب به خلقی و ۷ نفر آن مربوط به جناح پرچم بودند که ازورای آن میتوان به این واقعیت واضحآ پی برد که این کودتا ظاهرأ به وصیله گماشتهگان و تحصیل یافته گان شوری هم از خلقی و پرچمی براه افتاد ولی دست نامرئیشوروی و مشاوران آن در اردو و نیز سفارت آن کشور در کابل در آن غیر قابل تردیدمیباشد.

کسانیکه میگویند که در آن روز هیچ یک از اتباع شوری را در جریان اقدامات نظامی ندیده اند و مسلمأ که خودی کودتا چیان به طور قطع از دست داشتن شوری در کودتاانکار میدارند ؛ اما ناگفته پیدا است که شوری ها در چنین حالت از کمال احتیاط کارگرفته و هرگز سند را مبنی به حضور خود در این اقدام بدست نمیداند و لذا همه ایناقدمات و پلان کودتا را در پشت پرده آنها طراحی کرده بودند که طی این مبحث درموارد مختلف به آن اشاره میگردد.

