من از این آی و هوی بی سر و بی بر نمی ترسم

از این دوستاخ بی کلکین چه و بی در نمی ترسم

به چندین پادشاه و سلطنت را واژگون دیدم

کنون از طمطراق ضابط و عسکر نمی ترسم

به دیدم تانگ و هموی و زره بی سر نشین هرجا

ازین چند موتر که خورده استیکر نمی ترسم

غم عالم به هر جای که باشی نیست پایانش

ز گیر و دار این غمخانه‌ ای کافر نمی ترسم

به صدها گاو میری دیده ام اندر حیات خود

از این گوساله های رفته پشت خر نمی ترسم

سری ما پیش درگاهی ستمکاران فرو ناید

به یاریی خدا از نوکری نوکر نمی ترسم

تحمل میکنم این سختی های روزگاران را

ز درد سینه سوز خویش و چشم تر نمی ترسم

گرفتارم ولی در هر گرفتاری بود رازی

ز حرفِ مفت این نا مردمان شر نمی ترسم

مرا معبود از روز ازل محمود پیدا کرد

به ایمان داری کامل ز هر خود سر نمی ترسم

—–‐—

۱۴۰۴/۱/۲۴ خورشيدي