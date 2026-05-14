نکاح با سرمایه پدر مکروه است
ز یک بانوی گرانقدر تشکر می کنم که من را به یک دوشیزه بانوی جوان که در شهر سکره منتو ، ایالت کلیفورنیا زندگی می کند معرفی کرد که مشکل داشت و نظر من را میخواست .
دو جوان هستند که همدیگر را دوست دارند و اما خانواده دختر موافق نیست که دختر شان آن جوان را نکاح کند . دلیل : چرا با او تکست و تکست بازی کرده است !!
این موضوع را به همه ای شما می نویسم تا همه بدانند و بیدار شوند .
از چندین سال است که این دختر جوان و پسر جوان همدیگر را دوست دارند و هر دو به سن قانونی هستند . دختر ۲۳ است و پسر ۲۵ ساله اما این دو تحصیل را خلاص نکرده اند . در زندگی امروز برای پسر و دختر فوق العاده مهم است که اول درس را به سطح چهار سال دانشگاهی ختم کنند زیرا در جهان امروز یک ضرورت است .
یک دلیل که از دختران سو استفاده صورت میگیردیا به اصطلاح اینجا abuse می شوند این است که دختر بیسواد است و از خود عاید ندارد. در دنیای امروز نباید شخص بدون تحصیل باشد، مرد باشد و یا رن باشد مخصوصا که جوان هستند .
نظر من این بود که چون نکاح در اسلام سنت است و آموختن علم برای مرد و زن فرض ، پس هر دو ، اول باید تحصیلات خود را ختم کنند و بعد نکاح کنند و اگر در آنوقت خانواده موافقه نکرد من خودم شخصا آنها را در خانه خود نکاح خواهم کرد . چنانچه چند سال قبل یک جوره جوان عین مشکل را داشتند و من آنها را به اجازه فوزیه جان در خانه خود نکاح کردم . ما نمی توانیم جوانان را از حق زندگی محروم کنیم اما جوانان باید به اساس یک اصول منطقی اسلامی به پیش بروند تا پسان پشیمان نشوند .
همچنان جوانان دختران و پسران حق دارند تا تکست کنند. صحبت کنند و همدیگر را بشناسند تا تصمیم به ازدواج را بگیرند . ازدواج بزرگترین ریسک زندگی است و کور کورانه قبول کردن یک اشتباه چه که یک گناه است . وقتی قرآن می گوید و افلا تعقلون به این معنی تنها نیست که بالای کفر و ایمان ما تعقل کنیم. در هر کار زندگی باید از تعقل کار گرفت .
تحصیلات برای مرد و زن مسلمان یک ضرورت بزرگ زندگی است و نباید نکاح را مقدم شمرد .
سوال این است که « غريزه را چطور رفع كرد؟»
نفس انسان و عقل انسان به دست خودش است و برای اینکه آینده خوب داشته باشد باید از عقل کار گرفت و نفس را زیر کنترل داشت . به خاطر غریزه که زیاد تر یک روحیه حیوانی هم است زندگی خود را تباه می کنند. اول پسر عاید کافی ندارد و نکاح با عاید پدر و خانواده مکروه است. یک زن نزد رسول اگرم (ص) آمد و گفت من را برای خود نکاح کن. رسول اکرم (ص) فرمود : من به زن احتیاج ندارم ! در همانجا یک صحابی بود و گفت که یا رسول خدا پس همین زن را برای من نکاح کن ! پیامیر فرمود : مهر داری ؟ گفت نه فقیرم . سه بار او را به خانه اش فرستاد که بیبیند اگر مهر داشته باشد و جواب منفی بود . پیامبر (ص) فرمود آیات قرآن را از بر داری ؟ مردک گفت بلی فلان و فلان سوره و آیه را از بر دارد. پیامبر ( ص) رو به زن کرد که به حکمت آیات که در سینه دارد قبول می کنی ؟ زن قبول کرد و ایشان را نکاح کرد .
یک نکته مهم درین داستان پیامبر (ص )این است که پیامبر (ص ) نگفت برو بیبین که اگر پدرت مهر را تادیه کند یا برادرت و یا خانواده ات . نفقه و مهر بر عهده مرد است. اگر توان ندارد باید از نکاح صرف نظر کند و برای اینکه غریزه را کنترل کند باید نظر به یک حدیث دیگر روزه بگیرد نه اینکه به حرام رود .
آنان که با سرمایه پدر ازدواج کرده اند، اشتباه کردند و خودش باید قادر باشد که مهر و یا نفقه را تادیه کند . خوب ، در جهان امروز بانوان اکثرا کار می کنند و در نفقه شریک هستند . دو مسله در نکاح است که بدون آن نکاح صورت نمیگیرد . شاهدین و تعیین مهر . تقوی همین است که انسان مومن عقل و نفس خود را در اداره خود داشته باشد .
دکتر فرید یونس
استاد بازنشسته ای بشر شناسی فرهنگی خاور میانه ، مطالعات و فلسفه اسلامی – کلیفورنیا