تحلیل تاریخی-سیاسی مفهوم «زخم خونین» و منازعه خط دیورند در چارچوب تحولات افغانستان

اصطلاح «زخم خونین» که توسط میخائیل گورباچف در توصیف جنگ افغانستان مطرح شد، بازتابی از بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی بر اتحاد شوروی در اواخر دوره جنگ سرد محسوب می‌شود. این مقاله با رویکردی تاریخی-تحلیلی، به بررسی این مفهوم در پیوند با مسئله خط دیورند می‌پردازد. همچنین، نقش معاهدات تاریخی، تحولات پس از تشکیل پاکستان، و چالش‌های داخلی افغانستان در تداوم این منازعه تحلیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که در کنار پیشینه تاریخی، عوامل ساختاری مانند ضعف دولت و ملاحظات ژئوپولیتیک، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار این مسئله دارند.

زخم خونین، خط دیورند، افغانستان، معاهدات استعماری، هویت قومی، ژئوپولیتیک

۱. مقدمه

جنگ افغانستان در دهه ۱۹۸۰ یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور به‌شمار می‌رود. استفاده از اصطلاح «زخم خونین» توسط گورباچف، بیانگر فشارهای فزاینده داخلی، تلفات انسانی و هزینه‌های اقتصادی برای اتحاد شوروی بود. در این میان، مسئله خط دیورند نیز به‌عنوان یکی از مناقشات دیرینه، همواره در گفتمان سیاسی افغانستان حضور داشته است.

این مقاله با هدف تحلیل همزمان این دو موضوع، تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه روایت‌های سیاسی و واقعیت‌های تاریخی در شکل‌دهی به برداشت‌های معاصر نقش دارند.

۲. چارچوب نظری

این پژوهش بر مبنای رویکرد واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل انجام شده است. در این چارچوب، دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی، در پی تأمین منافع ملی و حفظ بقا هستند. بر این اساس، مفاهیمی مانند «حق تاریخی» یا «عدالت» در برابر مؤلفه‌هایی چون «قدرت» و «ثبات» اهمیت کمتری می‌یابند (Morgenthau, 1948).

همچنین، اصل «حق تعیین سرنوشت» در چارچوب سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته، اما محدودیت‌های عملی آن در نظام بین‌الملل بررسی می‌شود.

۳. زمینه‌های تاریخی: جنگ افغانستان و مفهوم «زخم خونین»

مداخله نظامی اتحاد شوروی در افغانستان در سال ۱۹۷۹، در بستر رقابت‌های ژئوپولیتیک جنگ سرد شکل گرفت. این مداخله با مقاومت داخلی و حمایت خارجی از گروه‌های مخالف همراه شد و به یک جنگ فرسایشی تبدیل گردید.

با افزایش تلفات و فشارهای اقتصادی، رهبری شوروی به این نتیجه رسید که ادامه جنگ هزینه‌بر و غیرقابل توجیه است. در این شرایط، گورباچف از اصطلاح «زخم خونین» استفاده کرد تا خروج از جنگ را در افکار عمومی توجیه نماید، بدون آن‌که به نقش مداخله نظامی در ایجاد بحران اشاره مستقیم کند.

۴. معاهدات تاریخی و مسئله خط دیورند

مرزهای کنونی افغانستان حاصل مجموعه‌ای از معاهدات تاریخی هستند که در شرایط نابرابر قدرت با بریتانیا به امضا رسیده‌اند. از جمله مهم‌ترین این معاهدات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

معاهده لاهور

معاهده گندمک

معاهده مک‌ماهان (۱۹۰۵)

معاهده دیورند

این معاهدات منجر به واگذاری بخش‌هایی از قلمرو افغانستان شدند. با این حال، تمرکز صرف بر دیورند، بدون در نظر گرفتن سایر واگذاری‌ها، تصویری ناقص از روند تاریخی ارائه می‌دهد.

۵. تحولات پس از تشکیل پاکستان

پس از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، این کشور خود را وارث حقوقی هند بریتانیوی دانست. افغانستان اگرچه در ابتدا این وضعیت را به چالش کشید، اما در عمل اقدام مؤثری برای تغییر آن انجام نداد.

در نتیجه، خط دیورند به‌تدریج در نظام بین‌الملل تثبیت شد. با این حال، به‌دلیل پیوندهای قومی و هویتی، این مرز همچنان مورد مناقشه باقی مانده است.

۶. ابعاد هویتی و سیاسی

خط دیورند تنها یک مرز جغرافیایی نیست، بلکه دارای ابعاد هویتی عمیقی است. این مسئله به‌ویژه در میان پشتون‌ها اهمیت دارد و آن را از سایر مرزهای افغانستان متمایز می‌سازد.

در مقابل، دیدگاه‌های متفاوتی در میان ساکنان مناطق مرزی وجود دارد و نمی‌توان یک روایت واحد را به همه تعمیم داد. همچنین، کاربرد اصل «حق تعیین سرنوشت» در این زمینه با محدودیت‌های جدی مواجه است.

۷. چالش‌های داخلی افغانستان

یکی از عوامل کلیدی در تداوم این منازعه، ضعف ساختارهای داخلی افغانستان است. اختلافات قومی، نبود اجماع ملی و استفاده ابزاری از مسائل مرزی توسط نخبگان سیاسی، موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت شده است.

اظهارات و عملکرد برخی رهبران سیاسی، از جمله اشرف غنی و حنیف اتمر، نشان‌دهنده نبود یک سیاست منسجم ملی در قبال این مسئله است. علاوه بر این، تحولات میدانی مانند حصارکشی و درگیری‌های مرزی، بر پیچیدگی موضوع افزوده‌اند.

۸. تحلیل در چارچوب نظام بین‌الملل

در نظام بین‌الملل معاصر، مرزها عمدتاً بر اساس قدرت و ثبات سیاسی تثبیت می‌شوند. کشورهایی که از نظر اقتصادی و نظامی ضعیف هستند، توانایی تغییر وضعیت موجود را ندارند.

از این منظر، افغانستان در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی برای بازنگری مرزهای خود مواجه است. این واقعیت، ضرورت تمرکز بر تقویت ساختارهای داخلی را برجسته می‌سازد.

نتیجه‌گیری

تحلیل حاضر نشان می‌دهد که مفهوم «زخم خونین» بیش از آن‌که یک واقعیت عینی باشد، یک ابزار گفتمانی در خدمت اهداف سیاسی بوده است. در مورد خط دیورند نیز، اگرچه پیشینه تاریخی آن قابل مناقشه است، اما واقعیت‌های ژئوپولیتیک و ضعف داخلی افغانستان نقش تعیین‌کننده‌تری در تداوم آن دارند.

در نهایت، حل این مسئله نه از طریق تأکید صرف بر تاریخ، بلکه از مسیر تقویت دولت، ایجاد اجماع ملی و درک واقعیت‌های نظام بین‌الملل امکان‌پذیر خواهد بود.

منابع (APA Style)