کمی از وقایع در پیوند با قیام هفت ثور ۱۳۵۷ هجری شمسی

اشتباهات وزیردفاع داود خان جنرال غلام حیدر رسولی

اشتباه دیگر محمد داود در انتخا ب رسولی به حیث وزیردفاع بود ک ه به هیچ وجه اهلیت مسلکی را در چنین مقام نداشت. اوکه از جمله مخلصان شخصی محمدداود بود و در کودتای ۲۶سرطان ۱۳۵۲ نقش عمده د اشت ، سال های قبل به رتبه دگرو الی به تقاعد سوق داده شده بود و در زندگی خصوصی خود بیشتردر دنی ای ارادتمندی ومریدی به شخصیت ها ی روحانی می پرداخت و در عالم ا حساس با آنها محشور بود . رسولی انسان خوش باور٬کم جرأت واز نظر مسلکی نارسا بود ؛ تنها ارادتم ندی او به محمد داود موجب شمول ا و در کودتای ۲۶سرطان شده بود، و رنه گرایش به سیاست واداره نداشت . با وجود این کودتا ها ،او در این فکر بود که بعد از محمد دا ود به مسنداو تکیه زند و در رقا بتی بین سه نفر یعنی داکتر حسن شرق، سید عبدالاله و او در این ر استا وجود داشت، میکوشید در ارد و حامیانی از خود داشته باشد .ا ین احساس اووقتی بیشتر شد که دا کترشرق ازنظر افتاد و به سفارت گماشته شد و محمد داود بعداز لو یه جرگه سید عبدالاله را به حیث معاون خود انتخاب کرد؛ زیرا او میخواست چانس جانشینی را به یکی از مخلصان جوان خود بسپارد وای ن کارجنرال رسولی رابیشتر ترغیب کرد تا در اردو برای خود جای پ ای زیادتر پیدا کند.

ازاین خصوصیت او اغلب وابستگان خلق و پرچم در مقام های ارشد ار دو استفاده کرده و به نحوی بارسو لی خود راپیوند دادند و او آگاه ویا ناآگاه آنها را در مقام ها ی حساس نگهداشت . داستان برطرفی دگروال عبدالقادر ازقوای هوائی ومقرری او به حیث رئیس مسلخ یکی از این مثال های مشهود است که د گروال قادر از طریق ایجادروابط شخصی باخانواده رسولی توانست دو باره به مقام اولی خود یعنی ریا ست ارکانقوای هوائی ومدافعه هوا ئی دست یابد و از این طریق نقش برجسته درموفقیت کودتای ۷ثور باز ی کند.

اشتباهات دیگر رسولی در روز کود تا و نیز یک روز قبل ازآن ، نارسائی مسلکی او را در آنمقام حساس و پرمسؤولیت برملاء میسازد .

رسولی پیشنهاد رفیع رئیس ارگان وکفیل قومندانی قوای۴زرهدار را مبنی بر کشیدن یک تعداد تانک ها ازگاراجها به مقصد ترمیم،پاک کا ری وفعال نگهداشتن آنها قبول کرد ه و امر به چنین کار داد ،بی تو جه به آنکه درچنان موقع که احتم ال برهم خوردناوضاع بسیارمحسوس بوده وجدآ وباید از بیرون شدن ت انکها مراقبت بعمل می آمد،به چنی ن کاری اجازه داد.

متعاقب قتل خیبر،مراسم تدفین وف اتحه اوو نیز بازداشت یک تعداد سران حزبدموکراتیک خلق احضارات درجه یک در اردو امر داده شده ب ود،

آیا منطقی بود که در چنین شرایط به منسوبین اردو در تمام کشوره دایت داده شود تابخاطربازداشت آ نها در روز ۷ ثورمحفل جشن وسرور در قطعات برپاگردد؟

آیا این تصمیم در تناقض با احضا رات درجه یک قرار نداشت؟ درحقیق ت تدویرهمچومحافل اردو رادر حالت بی بندوباری قرار میداد و از ج دیت آنهادر مراقبت اوضاع می کاست .آیا برای رسولی کافی نبود. وقت ی از سوءقصد علیه جنرال نظیم قوم ندان فرقه ریشخوروفراراو اما زخ می شدن ویاکشته شدن ریس ارکان آ ن فرقه اطلاع حاصل کرد وصبح بسیا ر زود۷ ثور به آنجا رفت،و حین ب رگشت همان صبح زود به وزارت دفاع ،وقتی از ناآرمی در قطعه کومان دو در بالا حصار خبر شد،باید به فکر اعلام حالت اضطراری می افتا د و مجلس اراکین نظامی را در وز ارت دفاع دائروتصامیم لازمرا ات خاذ میکرد؟

رسولی به حیث وزیردفاع و قومند ان قوای مرکزبه مجردی که از خرو ج تانکها ازقوای۴زرهدار اطلاع ی افته بود،تارسیدن تانک به شهر و قت کافی داشت که تماس های وسیع خ ود را درقطعات اردو محکم کرده و مسئله سوق الجهیش آنها را در جه ت محافظت نقاط حساس از قبیل وزار ت دفاع ،ارگ،مرکزمخابرات،میدان هوائی ،دستگاه رادیو و وزارت داخل ه به شمول آمادگی برای دفاع هوا ئی از بگرام وشنیدند روی دست می گرفت. درحالیکه رسولی با اعزام جگتورن خان محمد قومندان انضباط شهری به صوب قوای چهار خواست از آمدن تانکها به شهر ممانعت کند ،

در حالیکه قومندان مذکور که افس ر شجاع وصادق بود،به حیث یک شخص نمیتوانست جلوحرکت تانکها رابگی رد و درهمان نجا بدست کودتاچیان قوای ۴کشته شد.

بیرون شدن جناب رسولی با جنرال عبدالعزیزلوی در ستیز پس ازاولی ن فیرتانک به وسیله وطنجار به مق ابل عمارت وزارت دفاع ورفتن اوو لوی در ستیز به قطعات اشتباه دیگ ر بود که مرکزوزارت را به یک سر درگمی مطلق مواجه ساخت وهیچ کس نمیدانستکه چی باید کرد. در حقیق ت این کاررسولی وزارت دفاع رابه حالت فلج در آورد وبعضیازمامور ین آن نیز پس ازوزیر واز ترس وا قعات بعدی تدریجا وزارت ودفاترخ ود را ترک کردند.

در اینجا لازم است تا در باره ف عالیت وزیردفاع ولوی در ستیز پس از ترک وزارت دفاع ورفتن به بعض ی قطعات وسرنوشت شان مختصر مطال بی بیان گردد.

جنرال رسولی با جنرال عبدالعزیز به وسیله موترمی خواست برای بسی ج کردن قوای مقاومت علیه کوتاچیا ن درقدم اول به طرف فرقه ۸ قرغ ه برود.راننده های اوچنان به سرع ت به راه افتاده که در حوالی چه ارراهی انصاری ازچراغ سرخ عبور کرد وبا یک موترتکسی تصادم نمود که دراثرآن رسولی ازناحیه دست زخم برداشت.با آن هم او به راه خ ود ادامه داد وبه سرعت به فرقه ۸درقرغه رسید.

ودرآنجا افسران راجمع کرد وهدای ت دادتاهرچی زودتر برای دفع خطر آماده شده قوای خودرا به شهر اع زام دارند واما خودش منتظر اقدا مات عملی نشد وآنجارا به مقصدآما ده ساختن دیگرقطعات بزودی ترک ن مود. قوای قرغه آماده حرکت شدوو قتی در نزدیکی های پولی تخنیک ر سید باتانک های کودتاچیان مقابل گردید و بدون درگیری جدی در مقا بل سیلو در یک همواری جابه جا و به قوای کودتاچی تسلیم شد.

نبی عظیمی می نویسد((ذریعه رفقا ی قرارگاه خبر شدیم که حیدر رسو لی همراه با لویدرستیز عبدالعزی زو چهار پنج نفر سربازان امنیتی با پای پیاده ازفرقه ۸ قرغه حر کت وازطریق بیراهه خود را به دا رالامان رسانید اند.

رسولی عده یی از افسران نزدیک ق رارگاه راجمع کرده بود وبعد ازخ واندن نمازخفتن،میخواست باآنها صحبت کند . من فکرمی کردم که ا و(رسولی)اکنون دارالامان راکه با ریشخور(فرقه۷) ویا گردیزقول ارد وی سوم وصل بود بحیث محل سوق وا داره اوپراتیفی کشورتعیین نموده و از همین محل مقاومت راشروع خو اهد کردوجنگ ادامه خواهدیافت .در حقیقت اومیتوانست جنرال عبدالعل ی وردک ریس ارکان قوایمرکزودگرو ال جمال الدین عمرراکه هردوآنها افسران تعلیم یافته ونخبه نظامی بودند،به این وظیفه بیگمارد وخ ودش در فرقه ۷ ریشخور که راه آن باز بود رفته وازآن محل عملیات تعرضی راسازماندهد. اما وی جلس ه وداعیه با افسران خویش ترتیب داده بود،روحیه خود راباخته بود وبرای رهائی شخص خود و فامیلش ف کرمیکرد؛زیراهمینکه توپچی لوای ۸۸(مهتاب قلعه)بالای دارالامان آتش گشودومرمی ها مستقیم به قصرا صابت کردند. وی باعجله به سواری موتر(جیپ لندرور)درحالیکه لوی درستیزورئیس ارکان قول اردوی مر کزی[جنرال عبدالعلی وردک]باوی ب ودند،قصر را ترک گفت ودر تاریکی شب ناپدید گردید؛امادرطول راه ب ا موانعی برمی خوردومجبورمیگردد که موتررارهاکرده به قلعه غیبی[ محلی بین چهلستون وگذرگاه]خودرا برساند ودرمنزل باغبان باشی قوای مرکز،خود راپنهان نماید. پسرباغ بان باشی در۲۸اپریل[۸ثور]کودتاچی ان راازموقعیت وی آگاه میسازد . رسولی همراه بالویدرستیزعبدالعز یز وعبدالعلی وردک گرفتارمیگردن دودر پولیگون پلچرخی ازطرف آنها بقتل میرسند.

((نبی عظیمی اردو وسیاست صحفه ۱ ۴۴))