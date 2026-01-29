ملایان بی عمامه



ببودن یا نبودن، بحث از اين است

که آيا عقل را شايسته تر آنكه :

مدام از منجنيق و تير دوران جفاپيشه ستم بردن

و يا بر روي يك دريا مصائب تيغ آهيختن

و از راه خلاف ايام آنها را سرآوردن

…

تجريهای ديوانی[ ستمبارگیهای حکومتی]

و خواری ها كه دائم مستعدان صبور از هر فرومايه همی ‌بينند

اينها جمله در حالی كه هر آنی

به نوك دشنه یی عريان حساب خويش را صاف می توان كردن

كدامين كس بخواهد اينهمه بار گران بردن

عرق‌ريزان و نالان زير ثقل عمر سركردن…



این درست است که ایران از آغاز تا به امروز، خاستگاه بزرگترین زنان و مردان آزاده و پیش برندۀ جهان بوده است، ولی اینهم درست که ایران از آغاز تا به امروز، خیانت خیز ترین کشور جهان نیز بوده است، از آن شبان خرد باخته و پشت به میهن کرده یی که در یورش اسکندر گُجستک راه به سپاهیان آهن پوش اسکندر نشان داد تا از پشت سر بر سپاهیان ایران یورش برند و سرداران بزرگ و جان بر کف ایران مانند آریوبرزن و یوتاب را به خاک و خون کشند، تا دیو زاد اهرمن خویی بنام سلمان پارسی که راه و چاه به تازیان نشان داد تا به کشورش یورش برند و آسیابها از خون هم میهنانش براه اندازند و زمینۀ فروپاشی سامانۀ کشور داری و بهم ریختگی فرهنگ ایرانشهری را فراهم آورند… تا پشت به میهن کرده های فرومایۀ امروز مانند عبدالکریم سروش، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، محمد علی ابطحی، احمد زیدآبادی، مصطفی تاج زاده، عباس عبدی، جمیله کدیور، محسن میر دامادی، حمید دباشی و سپاهی بزرگ از این دیوان تبهکار که آسیب آنها اگر از آسیب ملایان گندیده مغز و پوسیده استخوان بیشتر نباشد، بی گمان کمتر هم نیست.

جوانان امروز ایران برای رهایی از چنگال این اهریمن هزار و چهارسد ساله که فرهنگ ایران را به تباهی کشید، سوگواری برای بزرگترین دشمنان میهن را جایگزین فرهنگ جشن ساز و شادی بخش ایرانی کرد، آیین پیمانداری که سنگ پایۀ فرهنگ ایران بود را از میان برداشت و دروغ و فریب و نیرنگ و پیمان شکنی را در کوله بار ایرانیان گذاشت، زن ایرانی را آنچنان خوار و بی ارزش شمرد که ایرانیان از یاد بردند که پیش از چیرگی این دین اهریمنی، زن ایرانی چه جایگاه والایی در همبودگاه ایرانیان داشت (خواهش می کنم گزارش پیوست را بخوانید).

جوانان امروز ایران که برای رهایی میهنشان از چنگال آخوند خیز برداشته اند باید بدانند که راه رهایی تنها نابود کردن حوزه های آخوند پرور و به دوزخ فرستادن این دیو زادگان اهرمن خو نیست، دشمنان هراس انگیز تر از آخوند این ملایان بی عمامه هستند که زیر نام فیلسوف، روشنفکر دینی ، استاد دانشگاه، اصلاح طلب… و یاوه های دیگری از این دست، همۀ دانش و توانش خود را بکار گرفته اند تا پایه های سست و لرزان این دین اهریمنی را همچنان بر پای نگهدارند، روزی که تبهکاران خونریز این حکومت دوزخی به دادگاه کشیده شوند، این تاریک اندیشان دینی هم باید در جایگاه تبهکاران نشانده شوند. ایران زمانی آزاد خواهد شد که برای همیشه از چنگال اسلام و مسلمانی رهایی یابد.

پاینده ایران

هومر آبرامیان

اینک گذارش پیوست ……. زن در فرهنگ ایران