مزایای یک حکومت دموکرات و سکولار

پیشگفتار

دراین کوتاه کاوشی به بررسی مزایا و کارکردهای یک حکومت دموکرات و سکولار پرداخته نشان داده می‌شود که دموکراسی و سکولاریزم، هر یک و به‌ویژه در کنار هم، می‌توانند منجر به افزایش پاسخگویی و مشروعیت دولت، تضمین حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش خشونت سیاسی و تقویت همزیستیِ میان‌فرهنگ ها شوند. همچنین محدودیت‌ها و شرایط موفقیت (نهادها، جامعهٔ مدنی، توسعهٔ قانونی) مورد بحث قرار می‌گیرد.

دموکراسی چیست؟

دموکراسی به‌معنای حکومت مردم از طریق سازوکارهای تمثیلی یا مستقیم و سکولاریزم به‌معنای استقلال نهاد دولت و نهاد دین از همدیگر است. ترکیب این دو نوآوری سیاسی , نهادی، در نظریه و در عمل، ادعا می‌شود که منافع متعددی برای شهروندان و کشورها دارد؛ از توانمندسازی شهروندان تا تأمین حقوق اقلیت‌ها و بهبودفرآیند اقتصادی و اجتماعی.

مطالعات گسترده اقتصاد سیاسی نشان می‌دهند که دموکراسی می‌تواند رشد اقتصادی را تسهیل کند و از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود تامین کالاهای عمومی (آموزش، سلامت، زیرساخت) و کاهش بی‌ثباتی اجتماعی، به ارتقای درآمد سرانه کمک کند. گزارش‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی (مثلاً International IDEA) )نشان می‌دهند که دموکراسی با شفافیت، پاسخگویی و حفاظت از حقوق بنیادین مرتبط است و تضعیف نهادهای دموکراتیک پیامدهای واضحی برای آزادی‌ها و حکمرانی دارد.

پژوهش‌های مرتبط با سکولاریزم بر نقش آن در پاسداری از تنوع مذهبی، تضمین حقوق اقلیت‌ها و تولید فضای صلح اجتماعی تأکید دارند؛ البته تأکید می‌شود که سکولاریزم «قانون‌محور» است و نه «سرکوب‌گرِ دین», که این منافع را تولید می‌کند.

مزایا ی بیشتر

پاسخگویی، مشروعیت و دیده بانی قدرت

در دموکراسی، رهبران از طریق انتخابات، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها پاسخگو نگه داشته می‌شوند؛ این ساختارها فساد را محدود و انگیزه‌های دولتمردان را به ارائهٔ خدمات عمومی و ارتقای رفاه عمومی معطوف می‌کنند. در فرآیند، شهروندان حس مشارکت و مشروعیت بیشتری نسبت به حکومت دارند که خود منجر به ثبات سیاسی می‌شود.

حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی

سکولاریزم قانون‌محور، دولت را از تحمیل یک دین یا دیدگاه مذهبی بر شهروندان بازمی‌دارد؛ این امر به ویژه برای اقلیت‌های مذهبی و افراد غیرمذهبی اهمیت دارد و فضای حقوقی برای آزادی عقیده، بیان و تجمع ایجاد می‌کند. دولت‌های سکولار که اصل برابری را رعایت می‌کنند، احتمال تبعیض دینی در سیاست‌گذاری عمومی را کاهش می‌دهند.

توسعهٔ اقتصادی و تأمین کالاهای عمومی

شواهد تجربی قابل توجهی حاکی است که گذار به دموکراسی می‌تواند در بلندمدت رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. مکانیزم‌ها شامل بهبود سرمایه‌گذاری، افزایش سطح تحصیلات، اصلاحات سازگار با بازار و ارائهٔ بهتر کالاهای عمومی است. همچنین دموکراسی‌ها دسترسی به سرمایهٔ بین‌المللی و ائتلاف‌های مطمئن‌تری را برای کشور فراهم می‌کنند.

کاهش خشونت سیاسی و مشروعیت‌سازیِ اختلافات

دموکراتیک کردن رقابت سیاسی، کانال‌های قانونی برای نظارت اختلافات و انتقال قدرت ایجاد می‌کند و از افراط‌گرایی و خشونت سیاسی جلوگیری می‌کند. تحکیم نهادهای قضایی و پارلمانی در دموکراسی، رقابت سیاسی را به عرصهٔ گفت‌وگو و قانون‌گذاری منتقل می‌سازد نه به خشونت و بی‌ثباتی.

انعطاف‌پذیری اجتماعی و همزیستی چندفرهنگی

سکولاریزم، به‌شرط رعایت اصل بی‌طرفیِ دولت نسبت به مذاهب، بستری برای همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های متنوع فراهم می‌آورد؛ این همزیستی می‌تواند سرمایهٔ اجتماعی را تقویت و فضای مشارکت جمعی را توسعه دهد. برخی متفکران نشان داده‌اند که سکولاریزم تنظیم‌شده و مبتنی بر حقوق برابر، بهترین زمینه را برای تضمین شهروندی برابر فراهم می‌کند.

نقدها و محدودیت‌ها

بازگشت‌پذیری و سستی نهادها: دموکراسی بدون نهادهای قوی (قضایی مستقل، رسانهٔ آزاد، جامعهٔ مدنی فعال) شکننده است و ممکن است به پس‌رفتن از دموکراسی بینجامد؛ گزارش‌های بین‌المللی اخیر از روند «پسرفت دموکراتیک» در برخی کشورها خبر می‌دهند. پیچیدگی رابطهٔ دین و سیاست: سکولاریزم اگر به‌صورت نامحترمانه یا تحمیلی اجرا شود می‌تواند سبب نارضایتی مذهبی و واکنش‌های هویتی شود؛ لذا پیاده‌سازی سکولاریزم نیازمند تدبیر حقوقی و فرهنگی است تا آزادی‌های مذهبی و عرصهٔ عمومی هر دو حفظ شوند. نتایج اقتصادی نامنظم در کوتاه‌مدت: اگرچه شواهد بلندمدت نشان‌دهندهٔ تأثیر مثبت دموکراسی بر رشد است، اما در کوتاه‌مدت گذارهای سیاسی می‌توانند همراه با ناپایداری و هزینه‌های اقتصادی باشند؛ بنابراین چارچوب‌های سیاستی درست برای مدیریت گذار لازم است.

چارچوب عملیاتی: چه عواملی باعث می‌شوند دموکراسی و سکولاریزم «موفق» باشند؟

-وجود نهادهای مستقل و کارآمد (قوه قضائیه، ناظران انتخاباتی، رسانهٔ مستقل.

-آموزش شهروندی و سرمایهٔ اجتماعی؛ شهروندان آگاه و مشارکت‌کننده شرط اصلی پایداری دموکراسی‌اند.

-حفاظت حقوق اقلیت‌ها و قانون‌مداریِ روشن که هم آزادی دین را تضمین کند و هم از تبعیض جلوگیری نماید.

-سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه برای کاهش هزینه‌های گذار و ترویج رشد فراگیر.

فرآیند

ترکیبِ حکومت دموکرات و سکولار در بسیاری از موارد نتایجی مثبت برای رفاه سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تولید می‌کند. مزایای اصلی شامل افزایش پاسخگویی و مشروعیت، حفاظت بهتر از حقوق و آزادی‌ها، تسهیلِ رشد اقتصادی بلندمدت، و ایجاد فضای مسالمت‌آمیز برای تنوع مذهبی و فرهنگی است. با این حال، این نتایج مشروط به وجود نهادهای مقتدر و عملکرد درست سیاست‌هاست؛ فقدان این پیش‌نیازها می‌تواند پیامدهای معکوس یا ناکافی داشته باشد.

استفاده ابزاری از دین اسلام در بسیاری از کشورهای اسلامی و بخصوص در خراسان/ افغانستان, به یک کارشیوه معمول ومتداول حکومات تبدیل شده است که برای سرکوب مخالفان از این ابزار همیشه حکومات استفاده کرده اند. نه تنها حکومات, بلکه حتی اشخاص انفرادی در داخل وخارج کشور هم با بیان چند آیت مبارکه واحادیث پیامبر اسلام (ص), فخر فروشی و بلند پروازی کرده هر سخن وجنبشی را از هر شخصی که به میل دل شان سازگار نباشد, به آن برچسپ غیر اسلامی می زنند وخود را بهتر وبرتر از دیگران میدانند که این یک ریا کاری وعمل غیر اسلامی پنداشته می شود.

پس نظام حکومتی سیکولار دموکرات, حاوی مزایای بیشماری است که به آن باید به دیده قدر دید و بکار بست.

September 16, 2024 — The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) reported that 2023 saw the most severe decline in credible elections and parliamentary oversight in almost fifty years. The organization attributes this decline to government intimidation, foreign interference, disinformation, and the misuse of artificial intelligence in political campaigns. Voter turnout has dropped from 65.2% in 2008 to 55.5% in 2023, with one in three elections being contested, marking the eighth consecutive year of global democratic backsliding. Over 47% of countries have experienced declines in key democratic indicators in the past five years. Regionally, Africa saw stability with some notable declines and improvements, Western Asia and Europe experienced significant declines, and the Americas remained mostly stable with some deteriorations. The Asia-Pacific experienced minor declines or stability, with significant issues in Afghanistan and Myanmar. The report emphasized the crucial role of elections in reversing democratic backsliding.

منابع و مآخذ (برای مراجعهٔ بیشتر))

به سلامت