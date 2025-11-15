———————————————

مقدمه :

در جهان پرتنش و چندقطبی امروز، سلاح هسته‌ای همچنان یکی از عناصر اصلی شکل‌دهندهٔ قدرت ملی و موازنهٔ بین‌المللی است. هرچند عوامل اقتصادی، دیپلماتیک و فناوری نیز نقش‌آفرین‌اند، اما واقعیت این است که تنها نه کشور جهان توان هسته‌ای نظامی در اختیار دارند و به‌نوعی سطحی از بازدارندگی استراتژیک را رقم می‌زنند که تأثیر مستقیم بر سیاست‌های امنیتی و ژئوپولیتیکی دارد. این مقاله به بررسی توزیع سلاح‌های هسته‌ای در جهان، تحلیل جایگاه ژئوپولیتیکی این کشورها، و پیامدهای جهانی چنین ساختار قدرتی می‌پردازد.

توزیع سلاح‌های هسته‌ای: تمرکز قدرت در دستان ۹ کشور

بر اساس آمارهای عمومی منتشرشده، مجموع سلاح‌های هسته‌ای موجود در جهان حدود ۱۲٬۰۰۰ کلاهک برآورد می‌شود که بخش عمدهٔ آن تنها در اختیار دو کشور روسیه و ایالات متحده است. توزیع تقریبی کلاهک‌های هسته‌ای میان ۹ کشور دارنده از کم به زیاد چنین است:

•کره شمالی: ۵۰ کلاهک

•اسرائیل: ۹۰ کلاهک

•پاکستان: ۱۷۰ کلاهک

•هند: ۱۸۰ کلاهک

•بریتانیا: ۲۲۵ کلاهک

•فرانسه: ۲۹۰ کلاهک

•چین: ۶۰۰ کلاهک

•ایالات متحده آمریکا: ۵۱۰۰ کلاهک

•روسیه: ۵۴۰۰ کلاهک

این ترتیب به‌خوبی نشان می‌دهد که ساختار قدرت هسته‌ای جهان به‌شدت نامتقارن است. روسیه و آمریکا به‌تنهایی بیش از ۸۰٪ زرادخانهٔ جهانی را در اختیار دارند؛ امری که میراثی از دوران جنگ سرد است و هنوز هم موازنهٔ اصلی امنیت بین‌المللی را شکل می‌دهد.